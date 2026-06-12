Тошкент вилоятида 344 марта йўл ҳаракати қоидалари бузган “Spark” аниқланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкент вилояти Ангрен шаҳрида қидирувда бўлган «Spark» русумли автомашина аниқланди.
Мажбурий ижро бюроси маълумотига кўра, ушбу автомобиль билан 344 марта йўл ҳаракати қоидалари бузилган.
Қоидабузарликлар учун 175 миллион сўмдан ортиқ жарима белгиланган, аммо улар ўз вақтида тўланмаган.
Шу сабаб ижро ҳужжатлари юритувга олинган ва автомашина қидирувга берилган. Ҳозирда ҳолат бўйича ижро ҳаракатлари давом этмоқда.
…