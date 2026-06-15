Реклама ортидан миллионлаб даромад, 6 нафар машҳур блогер солиқ тўламагани гумон қилинмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Давлат солиқ қўмитаси мамлакатдаги 110 нафар блогер фаолиятини ўрганди. Маълумотларга кўра, уларнинг бир қисми ўзини ўзи банд қилган, айримлари якка тартибдаги тадбиркор ёки жисмоний шахс сифатида ишламоқда.
Таҳлил давомида энг машҳур блогерлардан 6 нафари бюджетга тахминан 3,1 миллиард сўм солиқ тўламаган бўлиши мумкинлиги аниқланган.
2025 йилда ўрганилган блогерлар томонидан 2,7 миллиард сўм даромад декларация қилинган, тўланган солиқ эса 110 миллион сўмни ташкил этган.
Солиқ қўмитаси блогерлик фаолияти тадбиркорлик тури ҳисобланишини эслатди. Блогерларга фаолиятини қонунчиликка мослаштириш учун 3 ой муддат берилган.
…