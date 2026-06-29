Бойсунда зиплайн ўртасида фуқаро тўхтаб қолди

·0·Жамият
Бойсунда зиплайн ўртасида фуқаро тўхтаб қолди

Сурхондарё вилоятининг Бойсун туманида жойлашган зиплайн аттракционидан фойдаланиш вақтида нохуш ҳолат қайд этилди. Аттракционда учаётган фуқаро ҳаракатнинг ўрта қисмида тўхтаб қолган. Бу ҳақда Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитаси матбуот хизмати расман маълум қилди.

Маълум қилинишича, ҳодиса 27 июнь куни соат 09:30 атрофида Бойсун туманидаги “Омонхона” маҳалласи ҳудудида жойлашган “Хонжиза Сити” МЧЖ тасарруфидаги зиплайнда содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, мазкур аттракцион техник жиҳатдан тўлиқ ишга туширилмаган бўлишига қарамасдан, фуқаро ундан синов тариқасида фойдаланишга уринган.

Қўмита маълумотида таъкидланишича, аттракцион белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилмаган, шунингдек, уни эксплуатация қилиш учун зарур бўлган тегишли рухсатнома ҳам расмийлаштирилмаган. Шунга қарамай, унда синов учиши амалга оширилган.

Дастлабки ўрганишлар давомида маълум бўлишича, дор йўлининг пўлат арқонлари техник меъёрлар талаб қилган даражада таранг тортилмаган. Шунингдек, трассанинг қиялик бурчаги ҳам белгиланган стандартларга мос келмаган. Ана шу омиллар туфайли фуқаро ҳаракат йўналишининг ўрта қисмида тўхтаб қолган.

Шундан сўнг ташкилот ходимлари зудлик билан вазиятга аралашиб, фуқарони хавфсиз тарзда қисқа вақт ичида аттракциондан тушириб олган. Ҳодиса оқибатида ҳеч қандай тан жароҳати қайд этилмаган.

Айни вақтда мазкур ҳолат юзасидан Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитаси томонидан ўрганиш ва текширув ишлари олиб борилмоқда. Мутахассислар аттракционнинг техник ҳолати ҳамда амалдаги қонунчилик талабларига қай даражада риоя этилганини аниқламоқда.

Қўмита эслатишича, аттракционларни давлат рўйхатидан ўтказмасдан ва тегишли рухсатномаларсиз эксплуатация қилиш амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка сабаб бўлади. Бундай қоидабузарлик учун БҲМнинг 200 бараваригача, яъни 82 миллион 400 минг сўмгача жарима қўлланиши мумкин. Агар қоидабузарлик оқибатида инсон ҳаёти ёки соғлиғига оғир зарар етса, айбдорларга нисбатан жиноий жавобгарлик чоралари ҳам қўлланади.

Шу муносабат билан Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитаси фуқароларни фақат тегишли рухсатномага эга, хавфсизлиги тасдиқланган аттракционлардан фойдаланишга чақирди. Шунингдек, шубҳали ёки техник носоз деб ҳисобланган аттракционлар ҳақида 71 203 02 39 ишонч телефони орқали хабар бериш сўралди.

Эслатиб ўтамиз, бу зиплайнлар билан боғлиқ илк ҳолат эмас. Июнь ойи бошларида Фарғона туманидаги дам олиш масканида амалдаги техник талабларга мутлақо жавоб бермаган ва инсонлар ҳаёти учун реал хавф туғдирган икки зиплайн тўлиқ демонтаж қилинган эди. Май ойида эса Тошкент вилоятининг Ангрен шаҳрида ҳеч қандай рухсат берувчи ҳужжатларсиз ноқонуний фаолият юритган зиплайн аниқланиб, у ҳам бузиб ташланган. Ўша ҳолатда ҳам аттракционда бир киши ҳаракат ўртасида тўхтаб қолгани қайд этилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бухорода 17 ёшли йигит каналда чўкиб ҳалок бўлдиБухорода 17 ёшли йигит каналда чўкиб ҳалок бўлдиБугун, 12:58Чирчиқда «Бўзсув» каналига тушиб кетган аёл қутқарилдиЧирчиқда «Бўзсув» каналига тушиб кетган аёл қутқарилдиБугун, 09:50Электр таъминоти тизимида пора билан боғлиқ ҳолатлар аниқландиЭлектр таъминоти тизимида пора билан боғлиқ ҳолатлар аниқландиБугун, 08:36Тошкентда бир вақтнинг ўзида икки жойда ёнғин юз бердиТошкентда бир вақтнинг ўзида икки жойда ёнғин юз бердиКеча, 19:03“Андижон полкаси” йўлида фожиа: бир ўқувчи ҳалок бўлди“Андижон полкаси” йўлида фожиа: бир ўқувчи ҳалок бўлдиКеча, 18:06Ўзбекистонда тўртбурчак тарвузлар сотувга чиқди (видео)Ўзбекистонда тўртбурчак тарвузлар сотувга чиқди (видео)Кеча, 16:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди