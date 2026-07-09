Ширинлик солинган сумкадан кутилмаган топилма: Чилонзорда йирик канал тўхтатилди
Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманида гиёҳвандлик воситаларининг йирик миқдордаги ноқонуний айланмасига чек қўйилгани хабар қилинди.
Давлат хавфсизлик хизмати ва божхона органлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирда 2004 йилда туғилган Қозоғистон фуқаросининг спорт сумкасидан тахминан 11 килограмм гашиш мойи топилган.
Озиқ-овқат ниқоби остида яширилган
Маълум қилинишича, тезкор тадбир «Хавфсиз ва соғлом юрт» кенг қамровли профилактик тадбирларининг иккинчи босқичи доирасида ўтказилган.
Текширув вақтида спорт сумкасида ширинликлар ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари бўлган. Бироқ улар орасига гиёҳвандлик воситаси яширилгани аниқланган.
11 килограмм гашиш мойи ашёвий далил сифатида олинди
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар маълумотига кўра, сумкадан тахминан 11 килограмм гашиш мойи топилган.
Мазкур модда белгиланган тартибда ашёвий далил сифатида расмийлаштириб олинган.
Дастлабки маълумот: йўналиш Таиланддан Қозоғистонга бўлган
Дастлабки маълумотларга кўра, гиёҳвандлик воситаси Таиланддан олиб келинган бўлиши мумкин.
Уни Қозоғистонга етказиб бериш режалаштирилгани айтилмоқда. Ҳозирча ушбу ҳолат бўйича барча тафсилотлар тергов давомида аниқланади.
Жиноят иши қўзғатилди
Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Тергов якунига қадар ушбу ишга алоқадор шахсларнинг айби суд томонидан исботланмагунча, улар айбсиз ҳисобланади.
ДХХ фуқароларга мурожаат қилди
Давлат хавфсизлик хизмати фуқаролардан гиёҳвандлик воситалари муомаласи ёки бошқа қонунбузарлик ҳолатларига дуч келганда, 1520 қисқа рақами орқали хабар беришни сўради.
Маълум қилинишича, мурожаат қилувчиларнинг шахси сир сақланиши кафолатланади.
…