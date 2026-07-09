Ширинлик солинган сумкадан кутилмаган топилма: Чилонзорда йирик канал тўхтатилди

·38·Жамият
Ширинлик солинган сумкадан кутилмаган топилма: Чилонзорда йирик канал тўхтатилди

Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманида гиёҳвандлик воситаларининг йирик миқдордаги ноқонуний айланмасига чек қўйилгани хабар қилинди.

Давлат хавфсизлик хизмати ва божхона органлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирда 2004 йилда туғилган Қозоғистон фуқаросининг спорт сумкасидан тахминан 11 килограмм гашиш мойи топилган.

Озиқ-овқат ниқоби остида яширилган

Маълум қилинишича, тезкор тадбир «Хавфсиз ва соғлом юрт» кенг қамровли профилактик тадбирларининг иккинчи босқичи доирасида ўтказилган.

Текширув вақтида спорт сумкасида ширинликлар ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари бўлган. Бироқ улар орасига гиёҳвандлик воситаси яширилгани аниқланган.

11 килограмм гашиш мойи ашёвий далил сифатида олинди

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар маълумотига кўра, сумкадан тахминан 11 килограмм гашиш мойи топилган.

Мазкур модда белгиланган тартибда ашёвий далил сифатида расмийлаштириб олинган.

Дастлабки маълумот: йўналиш Таиланддан Қозоғистонга бўлган

Дастлабки маълумотларга кўра, гиёҳвандлик воситаси Таиланддан олиб келинган бўлиши мумкин.

Уни Қозоғистонга етказиб бериш режалаштирилгани айтилмоқда. Ҳозирча ушбу ҳолат бўйича барча тафсилотлар тергов давомида аниқланади.

Жиноят иши қўзғатилди

Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Тергов якунига қадар ушбу ишга алоқадор шахсларнинг айби суд томонидан исботланмагунча, улар айбсиз ҳисобланади.

ДХХ фуқароларга мурожаат қилди

Давлат хавфсизлик хизмати фуқаролардан гиёҳвандлик воситалари муомаласи ёки бошқа қонунбузарлик ҳолатларига дуч келганда, 1520 қисқа рақами орқали хабар беришни сўради.

Маълум қилинишича, мурожаат қилувчиларнинг шахси сир сақланиши кафолатланади.

ЧилонзорТошкентҚозоғистонТаиландДавлат хавфсизлик хизмати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғонада шағал уюмидаги сир очилди: йирик ҳолат фош қилинди (видео)Фарғонада шағал уюмидаги сир очилди: йирик ҳолат фош қилинди (видео)Бугун, 09:54Зангиотада хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиЗангиотада хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиКеча, 20:04Қарши–Бухоро йўлида Нехиа портлади: қурбон ва жароҳатланганлар борҚарши–Бухоро йўлида Нехиа портлади: қурбон ва жароҳатланганлар борКеча, 19:05Амир Temuр хиёбони пиёдалар учун қулайроқ қилиндиАмир Temuр хиёбони пиёдалар учун қулайроқ қилиндиКеча, 18:30Тошкентда хорижликларни нишонга олган йирик Call-марказ фош этилдиТошкентда хорижликларни нишонга олган йирик Call-марказ фош этилдиКеча, 18:18Ажрашманг ! Оилага дарз кетгач, мулк ҳам иккига бўлиниши мумкин ...Ажрашманг ! Оилага дарз кетгач, мулк ҳам иккига бўлиниши мумкин ...Кеча, 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда