Тошкентда трансформатор кучли портлагани акс этган видео тарқалди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкентда трансформаторда кучли портлаш содир бўлгани ҳақида хабар тарқалди. Воқеа видеога тушиб қолган.
Кадрларда аввал ёрқин чақнаш кўринади, ортидан кучли қarsиллаш овози эшитилади. Маълумотларга кўра, товушни яқин атрофдаги кўп қаватли уйлар аҳолиси ҳам эшитган.
Ҳозирча ҳодиса қаерда ва қачон юз бергани, портлашга нима сабаб бўлгани ҳақида расмий маълумот берилмаган.
Шунингдек, жабрланганлар бор-йўқлиги ва электр таъминотига таъсири бўйича ҳам маълумотлар аниқлаштирилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…