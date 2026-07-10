Ноодатий "DNX" рақамли автомобиль кўпчиликнинг эътиборини тортди
Ижтимоий тармоқларда ноодатий давлат рақами ўрнатилган автомобиль суратлари кенг муҳокама қилинмоқда.
Суратдаги автомобил рақамида "DNX" ҳарфлари акс этган. Айнан шу комбинация кўплаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортган.
Айримлар ушбу давлат рақамини қизиқарли ва осон эсда қоладиган комбинациялардан бири сифатида баҳоламоқда. Бошқалар эса бундай рақамлар охирги йилларда автомобиль ишқибозлари орасида алоҳида қизиқиш уйғотаётганини ёзган.
Сўнгги пайтларда ҳарф ва рақамлар уйғунлиги билан ажралиб турадиган давлат рақамларига талаб ортиб бормоқда. Айрим ҳайдовчилар бундай рақамларни автомобилнинг ташқи кўринишига мос услубий детал сифатида танламоқда.
Ҳозирча мазкур "DNX" комбинацияли рақам кимга тегишли экани ёки у қандай тартибда олингани ҳақида расмий маълумот берилмаган.
…