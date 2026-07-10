Андижонда товламачиликда гумонланган шахснинг машинасидан гиёҳванд модда топилди

·1·Жамият
Андижонда товламачиликда гумонланган шахснинг машинасидан гиёҳванд модда топилди

Андижон шаҳрида сотилган телефон учун келишувдан ташқари қўшимча пул талаб қилган шахс ушланди. Ички ишлар вазирлиги маълумотига кўра, гумонланувчининг автомобили текширилганда гиёҳванд моддага ўхшаш ашё ҳам топилган.

Аниқланишича, Андижон шаҳрида яшовчи, 1993 йилда туғилган шахс 1987 йилда туғилган танишига iPhone 15 Pro телефонини 650 АҚШ долларига сотган. Харидор келишилган маблағни тўлиқ берган. Шунга қарамай, сотувчи ундан яна 500 АҚШ доллари талаб қилган.

Маълумотларга кўра, у турли баҳоналар билан босим ўтказиб, қўрқитиш орқали пул ундиришга уринган. Гумонланувчи Андижон шаҳридаги «Ўрикзор» маҳалласи ҳудудида 500 долларни олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган.

Шундан сўнг унинг бошқарувидаги Nexia-2 автомобили холислар иштирокида кўздан кечирилган. Машина салонидан икки бўлак жигарранг тусли, ўткир ҳидли модда топилиб, белгиланган тартибда расмийлаштириб олинган.

Ҳолат юзасидан Андижон шаҳар Ички ишлар бошқармаси ҳузуридаги тергов бўлими томонидан товламачилик ҳамда гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ моддалар бўйича жиноят иши қўзғатилган.

Айни пайтда дастлабки тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

АндижонИчки ишлар вазирлигиiPhone 15 ProNexia-2ЎрикзорТовламачилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маданият вазирлигида йирик кадрлар ротацияси: Тўрт нафар ўринбосар алмашдиМаданият вазирлигида йирик кадрлар ротацияси: Тўрт нафар ўринбосар алмашдиКеча, 22:27"Кечир" ёзувли автомобил ижтимоий тармоқларда муҳокама бўлди"Кечир" ёзувли автомобил ижтимоий тармоқларда муҳокама бўлдиКеча, 17:02Авиасозлар кўчасида ҳаракат вақтинча чекланадиАвиасозлар кўчасида ҳаракат вақтинча чекланадиКеча, 15:53Ички ишлар ходими ажойиб жонли ижроси билан тармоқларда тингловчилар олқишига сазовор бўлди (видео)Ички ишлар ходими ажойиб жонли ижроси билан тармоқларда тингловчилар олқишига сазовор бўлди (видео)Кеча, 13:02Илоннинг балиқ билан кураши барчани ҳайратга солди (видео)Илоннинг балиқ билан кураши барчани ҳайратга солди (видео)Кеча, 13:02«Газчилар» ови: Водийда фирибгар масъуллар бирин-кетин қўлга тушди...«Газчилар» ови: Водийда фирибгар масъуллар бирин-кетин қўлга тушди...Кеча, 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди