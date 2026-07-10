Андижонда товламачиликда гумонланган шахснинг машинасидан гиёҳванд модда топилди
Андижон шаҳрида сотилган телефон учун келишувдан ташқари қўшимча пул талаб қилган шахс ушланди. Ички ишлар вазирлиги маълумотига кўра, гумонланувчининг автомобили текширилганда гиёҳванд моддага ўхшаш ашё ҳам топилган.
Аниқланишича, Андижон шаҳрида яшовчи, 1993 йилда туғилган шахс 1987 йилда туғилган танишига iPhone 15 Pro телефонини 650 АҚШ долларига сотган. Харидор келишилган маблағни тўлиқ берган. Шунга қарамай, сотувчи ундан яна 500 АҚШ доллари талаб қилган.
Маълумотларга кўра, у турли баҳоналар билан босим ўтказиб, қўрқитиш орқали пул ундиришга уринган. Гумонланувчи Андижон шаҳридаги «Ўрикзор» маҳалласи ҳудудида 500 долларни олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган.
Шундан сўнг унинг бошқарувидаги Nexia-2 автомобили холислар иштирокида кўздан кечирилган. Машина салонидан икки бўлак жигарранг тусли, ўткир ҳидли модда топилиб, белгиланган тартибда расмийлаштириб олинган.
Ҳолат юзасидан Андижон шаҳар Ички ишлар бошқармаси ҳузуридаги тергов бўлими томонидан товламачилик ҳамда гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ моддалар бўйича жиноят иши қўзғатилган.
Айни пайтда дастлабки тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
…