Тошкентда парковка пулини тўламаганларни жаримага тортиш таклиф этилди

·0·Жамият
Тошкентда парковка пулини тўламаганларни жаримага тортиш таклиф этилди

Тошкентда пулли автотураргоҳдан фойдаланиб, тўлов қилмаган ҳайдовчиларни жаримага тортиш таклиф этилди.

Маълум қилинишича, мазкур ташаббус Тошкент шаҳар ҳокимлиги томонидан илгари сурилган. Уни қонунийлаштириш учун Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга тегишли ўзгартиришлар киритиш режалаштирилмоқда.

Таклифга кўра, пулли парковка ҳақини тўламаслик базавий ҳисоблаш миқдорининг икки баравари миқдорида жаримага сабаб бўлиши мумкин. Ҳозирги ҳисобда бу 824 минг сўмни ташкил этади.

1 сентябрдан базавий ҳисоблаш миқдори ўзгариши ҳисобга олинса, ушбу жарима 880 минг сўмга етиши мумкин.

Ҳозирча бу тартиб амалдаги қоида эмас. Жарима жорий этилиши учун аввал қонунчиликка ўзгартириш киритилиши ва белгиланган тартибда тасдиқланиши керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент ҳайвонот боғида шерларга номақбул ҳаракат қилган эркак жамоатчиликнинг танқидига учради (видео)Тошкент ҳайвонот боғида шерларга номақбул ҳаракат қилган эркак жамоатчиликнинг танқидига учради (видео)Бугун, 13:50“Равшан Золотой” бўйича қидирув бекор қилинди“Равшан Золотой” бўйича қидирув бекор қилиндиБугун, 13:23Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!Бугун, 13:20Иссиқ кунларда электрдан тежаб фойдаланиш тавсия этилдиИссиқ кунларда электрдан тежаб фойдаланиш тавсия этилдиБугун, 12:41Президент 95 ёшли металлург отахонни электромобил билан мукофотлади (видео)Президент 95 ёшли металлург отахонни электромобил билан мукофотлади (видео)Бугун, 12:25Метродаги текширув: қидирувдаги уч шахс ушландиМетродаги текширув: қидирувдаги уч шахс ушландиБугун, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди