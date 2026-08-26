ИИББ 402 нафар қидирувдаги шахс ушланганини маълум қилди

·37·Жамият
ИИББ 402 нафар қидирувдаги шахс ушланганини маълум қилди

Тошкент шаҳар ИИББ тезкор-қидирув тадбирлари якунлари бўйича маълумот берди. Унга кўра, пойтахтда жиноятчиликка қарши кураш, гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний айланмаси ва қурол сақлаш ҳолатларини аниқлаш бўйича қатор чоралар кўрилган.

Тадбирлар давомида 34 дона ўқотар қурол ва 668 дона ўқ-дори мусодара қилинган. Шунингдек, 49 дона пневматик қурол ҳамда 1 429 дона совуқ қурол аниқланган.

Гиёҳванд моддалар билан боғлиқ йўналишда 640 та ноқонуний муомала ҳолати фош этилган. Натижада 84 килограммдан ортиқ гиёҳванд модда ва қарийб 4,8 минг дона кучли таъсир қилувчи модда муомаладан чиқарилган.

Жиноятларни очиш бўйича ҳам маълумот берилди. Қайд этилишича, 407 та жиноят иши “иссиқ изидан” очилган. Қидирувда бўлган 402 нафар шахс ушланган.

Бундан ташқари, бедарак йўқолган 164 нафар фуқаро топилиб, яқинларига қайтарилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 сентябрдан бошлаб ойлик, стипендия ва жарималар қандай ўзгаради?1 сентябрдан бошлаб ойлик, стипендия ва жарималар қандай ўзгаради?Бугун, 10:4026 август куни Мирзо Улуғбек туманида газ вақтинча ўчирилади26 август куни Мирзо Улуғбек туманида газ вақтинча ўчириладиБугун, 09:2608:00 дан 17:00 гача: Тошкентда давлат ташкилотларининг иш графиги нега ўзгармоқда?08:00 дан 17:00 гача: Тошкентда давлат ташкилотларининг иш графиги нега ўзгармоқда?Бугун, 07:04Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»Бугун, 06:54Тўйхонада ҳожатини чиқармоқчи бўлган аёл видеоси тармоқларда кўпчиликнинг танқидига сабаб бўлди (видео)Тўйхонада ҳожатини чиқармоқчи бўлган аёл видеоси тармоқларда кўпчиликнинг танқидига сабаб бўлди (видео)Бугун, 05:25Ўзбекистонда қамоқда туриб ҳам онлайн “доставка” қилиш мумкин бўладиЎзбекистонда қамоқда туриб ҳам онлайн “доставка” қилиш мумкин бўладиБугун, 05:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди