“Ипподром” бозоридаги айрим савдо блоклари электрдан узилди

·34·Жамият
“Ипподром” бозоридаги айрим савдо блоклари электрдан узилди

25 сентябрь куни Тошкентдаги Чилонзор буюм бозорининг “Ипподром” номи билан танилган ҳудудидаги айрим савдо блокларида электр таъминоти тўхтатилди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси маълум қилди.

Қайд этилишича, бозор ҳудудида Тошкент шаҳар ФВББ мутахассислари томонидан текширув ўтказилиб, ёнғин хавфсизлиги талабларининг бир қатор жиддий бузилишлари аниқланган. Мазкур камчиликлар одамларнинг ҳаёти ва саломатлигига хавф туғдириши мумкинлиги қайд этилган.

Маълум қилинишича, савдо блокларининг электр тармоғидан қисман узилиши суд қарори асосида амалга оширилган.

Фавқулодда вазиятлар бошқармаси хабарига кўра, аниқланган камчиликлар тўлиқ бартараф этилгач, савдо блокларида электр таъминоти қайта тикланади.

ТошкентЧилонзор бозориИпподромФавқулодда вазиятлар бош бошқармаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Ипподром" бозорида кучли ёмғирдан кейин одамларни аравачада сувдан олиб ўтилди ( видео)"Ипподром" бозорида кучли ёмғирдан кейин одамларни аравачада сувдан олиб ўтилди ( видео)5 июл 12:23ДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдорДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдор17 июл 18:11Иссиқ кунларда электрдан тежаб фойдаланиш тавсия этилдиИссиқ кунларда электрдан тежаб фойдаланиш тавсия этилди14 июл 12:41Кўп қаватли уйларда яшовчилар учун "янги қоида"лар жорий этилдиКўп қаватли уйларда яшовчилар учун "янги қоида"лар жорий этилди17 август 23:01Тошкентда “Бешқўрғон” бозорида кучли ёнғин содир бўлдиТошкентда “Бешқўрғон” бозорида кучли ёнғин содир бўлди5 апрел 20:00Намангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилиндиНамангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилинди1 август 10:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ