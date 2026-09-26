“Ипподром” бозоридаги айрим савдо блоклари электрдан узилди
25 сентябрь куни Тошкентдаги Чилонзор буюм бозорининг “Ипподром” номи билан танилган ҳудудидаги айрим савдо блокларида электр таъминоти тўхтатилди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси маълум қилди.
Қайд этилишича, бозор ҳудудида Тошкент шаҳар ФВББ мутахассислари томонидан текширув ўтказилиб, ёнғин хавфсизлиги талабларининг бир қатор жиддий бузилишлари аниқланган. Мазкур камчиликлар одамларнинг ҳаёти ва саломатлигига хавф туғдириши мумкинлиги қайд этилган.
Маълум қилинишича, савдо блокларининг электр тармоғидан қисман узилиши суд қарори асосида амалга оширилган.
Фавқулодда вазиятлар бошқармаси хабарига кўра, аниқланган камчиликлар тўлиқ бартараф этилгач, савдо блокларида электр таъминоти қайта тикланади.
Изоҳлар 0
…