Зинеддин Зидан Франция термасидаги дебютини ғалаба билан бошлади

·0·Спорт
Зинеддин Зидан Франция термасидаги дебютини ғалаба билан бошлади

Франция миллий жамоаси Миллатлар лигаси доирасида сафарда Туркияга қарши кечган баҳсда қийин 1:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Зинеддин Зидан даврини муваффақиятли бошлаб олди. Goal.com хабар беришича, учрашув меҳмонлар учун фақат уч очко келтиргани билан эмас, балки майдон ҳолати ва сардор Килиан Мбаппе олган жароҳати туфайли ҳам хавотирли ўтди. Қийин шароитлар ва кескин курашларга бой руҳда ўтган баҳсда "Лес Блеус" ғалабани қўлга киритиб, турнирдаги юришини ижобий натижа билан очди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиндаги ягона ва ҳал қилувчи гол Килиан Мбаппе томонидан киритилди. Бироқ ҳужумчи ўйин якунланишига қадар жисмоний муаммо сабабли майдонни эрта тарк этишга мажбур бўлди ва бу мураббийлар штаби ҳамда мухлисларни жиддий ташвишга солди. Шунга қарамай, жамоа ўтиш даврида эканига қарамай, сафардаги асосий вазифани бажариб, қийин рақиб устидан ғалаба қозонишга эришди.

Майдон муаммолари ва Зиданнинг тактикаси

Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Раян Черки ўйиндан кейинги интервюсида Зинеддин Зиданнинг дастлабки учрашувидаги тактик ўзгаришларни юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, жамоа мураббий ғояларини қисқа вақт ичида ўзлаштиришга муваффақ бўлган. Черки майдон майсазорининг сифати талаб даражасида бўлмаганига қарамай, футболчилар бор кучини бериб ўйнаганини таъкидлади.

ixbt.com ва Goal.com маълумотларига кўра, футболчилар Зиданнинг қўл остида тўпни назорат қилиш ва тез ҳаракатланиш тамойилларини дарҳол ҳис эта бошлаган. Черки жамоа атиги учта машғулот ўтказганига қарамай, майдонда ўзаро тушуниш ва суюқ ўйин услуби намойиш этилганидан ҳайратда қолганини яширмади.

Футболчиларнинг Зидонга бўлган ҳурмати

Раян Черки афсонавий мураббий қўл остида тўп суриш ҳақиқий завқ эканини ва бош мураббийнинг бой ўйинчи ҳамда мураббийлик тажрибаси жамоа учун катта туртки бераётганини қайд этди. Футболчиларнинг асосий мақсади Зиданнинг терма жамоадаги дебют учрашувини айнан ғалаба билан бошлаб бериш бўлган.

Черки аралаш зонада журналистларга берган интервюсида ушбу ғалаба тўлалигича бош мураббийга бағишланишини айтди. Барча футболчилар янги бош мураббийнинг талабларини бажаришга тайёр эканини билдириб, майдонда бор кучини беришда давом этишларини таъкидлашди. Зиданнинг Франция терма жамоасидаги илк синови қийинчиликлар билан бошланган бўлса-да, жамоадаги ижобий муҳит келгуси ўйинлар олдидан оптимизм бағишламоқда.

Зинеддин ЗиданФранцияМиллатлар лигасиРаян ЧеркиКилиан Мбаппе
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Раян Черки Зинедине Зидане қўлида ўйнаш шараф эканини айтдиРаян Черки Зинедине Зидане қўлида ўйнаш шараф эканини айтди21 сентябр 16:53Килиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франция машғулотларини ўтказиб юбордиКилиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франция машғулотларини ўтказиб юборди23 сентябр 09:39Франция терма жамоасида можаро: Килиан Мбаппе ва Раян Черки норозиФранция терма жамоасида можаро: Килиан Мбаппе ва Раян Черки норози7 июн 17:13Килиан Мбаппе жароҳат туфайли Франция сафини тарк этдиКилиан Мбаппе жароҳат туфайли Франция сафини тарк этдиБугун 09:58Килиан Мбаппе жароҳат олди: Реал Мадрид ва Франция терма жамоаси хавотирдаКилиан Мбаппе жароҳат олди: Реал Мадрид ва Франция терма жамоаси хавотирдаБугун 01:39Зинедин Зидан Франция терма жамоасида қаттиқ тартиб ўрнатмоқдаЗинедин Зидан Франция терма жамоасида қаттиқ тартиб ўрнатмоқдаКеча 21:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?