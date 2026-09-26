Зинеддин Зидан Франция термасидаги дебютини ғалаба билан бошлади
Франция миллий жамоаси Миллатлар лигаси доирасида сафарда Туркияга қарши кечган баҳсда қийин 1:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Зинеддин Зидан даврини муваффақиятли бошлаб олди. Goal.com хабар беришича, учрашув меҳмонлар учун фақат уч очко келтиргани билан эмас, балки майдон ҳолати ва сардор Килиан Мбаппе олган жароҳати туфайли ҳам хавотирли ўтди. Қийин шароитлар ва кескин курашларга бой руҳда ўтган баҳсда "Лес Блеус" ғалабани қўлга киритиб, турнирдаги юришини ижобий натижа билан очди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиндаги ягона ва ҳал қилувчи гол Килиан Мбаппе томонидан киритилди. Бироқ ҳужумчи ўйин якунланишига қадар жисмоний муаммо сабабли майдонни эрта тарк этишга мажбур бўлди ва бу мураббийлар штаби ҳамда мухлисларни жиддий ташвишга солди. Шунга қарамай, жамоа ўтиш даврида эканига қарамай, сафардаги асосий вазифани бажариб, қийин рақиб устидан ғалаба қозонишга эришди.
Майдон муаммолари ва Зиданнинг тактикасиМанчестер Сити ярим ҳимоячиси Раян Черки ўйиндан кейинги интервюсида Зинеддин Зиданнинг дастлабки учрашувидаги тактик ўзгаришларни юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, жамоа мураббий ғояларини қисқа вақт ичида ўзлаштиришга муваффақ бўлган. Черки майдон майсазорининг сифати талаб даражасида бўлмаганига қарамай, футболчилар бор кучини бериб ўйнаганини таъкидлади.
ixbt.com ва Goal.com маълумотларига кўра, футболчилар Зиданнинг қўл остида тўпни назорат қилиш ва тез ҳаракатланиш тамойилларини дарҳол ҳис эта бошлаган. Черки жамоа атиги учта машғулот ўтказганига қарамай, майдонда ўзаро тушуниш ва суюқ ўйин услуби намойиш этилганидан ҳайратда қолганини яширмади.
Футболчиларнинг Зидонга бўлган ҳурматиРаян Черки афсонавий мураббий қўл остида тўп суриш ҳақиқий завқ эканини ва бош мураббийнинг бой ўйинчи ҳамда мураббийлик тажрибаси жамоа учун катта туртки бераётганини қайд этди. Футболчиларнинг асосий мақсади Зиданнинг терма жамоадаги дебют учрашувини айнан ғалаба билан бошлаб бериш бўлган.
Черки аралаш зонада журналистларга берган интервюсида ушбу ғалаба тўлалигича бош мураббийга бағишланишини айтди. Барча футболчилар янги бош мураббийнинг талабларини бажаришга тайёр эканини билдириб, майдонда бор кучини беришда давом этишларини таъкидлашди. Зиданнинг Франция терма жамоасидаги илк синови қийинчиликлар билан бошланган бўлса-да, жамоадаги ижобий муҳит келгуси ўйинлар олдидан оптимизм бағишламоқда.
Изоҳлар 0
…