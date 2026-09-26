Жерард Мартин Ламин Ямални “Олтин тўп”га лойиқ деб топди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Барселона ҳимоячиси Жерард Мартин ўз жамоадоши Ламин Ямални 2026-йилги “Олтин тўп” мукофотининг асосий даъвогари деб ҳисоблайди.
- Мартин, шунингдек, Пау Кубарсининг ҳам юқори баҳоланиши кераклигини таъкидлаб, ҳимоячиларнинг ҳам совринларга лойиқ эканлигини қайд этди.
- Ҳимоячи Барселона жамоасининг психологик жиҳатдан етуклашганини ва қийин вазиятларни яхшироқ бошқара оладиган бўлганини таъкидлади.
Goal.com хабар беришича, Барселона ҳимоячиси Жерард Мартин ўз жамоадоши Ламин Ямални 2026-йилги “Олтин тўп” мукофотининг асосий даъвогари сифатида эътироф этди. Футболчининг фикрича, ҳозирги кунда дунёдаги энг яхши ўйинчи айнан шу иқтидорли ёш ҳужумчи ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Глобал овоз бериш жараёни яқинлашиб келаётган бир пайтда футбол оламида бош совринни ким қўлга киритиши ҳақидаги баҳслар қизғин тус олмоқда. Жерард Мартин Каталониянинг TV3 телеканалига берган интервюсида Ханси Флик қўл остида порлаётган Ямалнинг ҳужумдаги таъсири улкан эканини алоҳида таъкидлади.
Шунингдек, ҳимоячи ўзининг яна бир жамоадоши Пау Кубарсига ҳам ҳақли равишда юқори баҳо берилишини талаб қилди. Ла Масиа битирувчиси бўлган 19 ёшли марказий ҳимоячи клуб ва терма жамоа сафида муваффақиятли мавсумни ўтказиб, 2026-йилги “Олтин тўп” ҳамда Копа Тропҳй номинацияларидан жой олган эди.
Ҳимоячилар эътирофга лойиқПау Кубарсининг ўтган мавсумдаги ютуқлари таҳсинга сазовор. У Испания терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионатида зафар қучди, шунингдек, Барселона билан биргаликда Ла Лига ва Испания Суперкубогини қўлга киритди.
Жерард Мартиннинг таъкидлашича, ҳимоячилар кўпинча ҳужумчилардек ОАВ эътиборига тушмайди, бироқ Кубарси кўрсатган натижалар мукофотнинг энг юқори поғоналаридан бирига даъвогарлик қилиш учун етарли. Ўйинчининг фикрича, соврин топширилишида футболчининг мавсум давомидаги умумий ҳиссаси ҳисобга олиниши лозим.
Ўз навбатида, Жерард Мартиннинг шахсий фаолиятида ҳам муҳим босқич яқинлашмоқда. У Барселона сафидаги ўйинлари сонини юз тага етказиш афросида турибди ва жамоанинг асосий таркибида ўз ўрнига эга бўлиб бормоқда.
Жамоанинг психологик етуклигиҲимоячи Каталония клуби кийиниш хонаси аввалги мавсумларга нисбатан анча вазмин ва профессионаллашганини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, жамоа ўйин давридаги қийин вазиятларни бошқаришни ўрганиб, янада тажрибали бўлган.
“Икки йил олдин Чемпионлар лигасида Интерга қарши кечган учрашувдаги каби вазият энди такрорланмайди. Ўшандан бери жамоа катта тажриба тўплади ва етуклашди”, — дея қўшимча қилди Жерард Мартин.
Олдинда Барселона учун жуда тиғиз тақвим кутиб турибди. Ла Лига ва Чемпионлар лигасининг қийин учрашувларида Пау Кубарси бошчилигидаги ҳимоя чизиғининг барқарорлиги жамоа муваффақиятининг асосий омилларидан бирига айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…