Жерард Мартин Ламин Ямални “Олтин тўп”га лойиқ деб топди

·13·Спорт
Жерард Мартин Ламин Ямални “Олтин тўп”га лойиқ деб топди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Барселона ҳимоячиси Жерард Мартин ўз жамоадоши Ламин Ямални 2026-йилги “Олтин тўп” мукофотининг асосий даъвогари деб ҳисоблайди.
  • Мартин, шунингдек, Пау Кубарсининг ҳам юқори баҳоланиши кераклигини таъкидлаб, ҳимоячиларнинг ҳам совринларга лойиқ эканлигини қайд этди.
  • Ҳимоячи Барселона жамоасининг психологик жиҳатдан етуклашганини ва қийин вазиятларни яхшироқ бошқара оладиган бўлганини таъкидлади.

Goal.com хабар беришича, Барселона ҳимоячиси Жерард Мартин ўз жамоадоши Ламин Ямални 2026-йилги “Олтин тўп” мукофотининг асосий даъвогари сифатида эътироф этди. Футболчининг фикрича, ҳозирги кунда дунёдаги энг яхши ўйинчи айнан шу иқтидорли ёш ҳужумчи ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Глобал овоз бериш жараёни яқинлашиб келаётган бир пайтда футбол оламида бош совринни ким қўлга киритиши ҳақидаги баҳслар қизғин тус олмоқда. Жерард Мартин Каталониянинг TV3 телеканалига берган интервюсида Ханси Флик қўл остида порлаётган Ямалнинг ҳужумдаги таъсири улкан эканини алоҳида таъкидлади.

Шунингдек, ҳимоячи ўзининг яна бир жамоадоши Пау Кубарсига ҳам ҳақли равишда юқори баҳо берилишини талаб қилди. Ла Масиа битирувчиси бўлган 19 ёшли марказий ҳимоячи клуб ва терма жамоа сафида муваффақиятли мавсумни ўтказиб, 2026-йилги “Олтин тўп” ҳамда Копа Тропҳй номинацияларидан жой олган эди.

Ҳимоячилар эътирофга лойиқ

Пау Кубарсининг ўтган мавсумдаги ютуқлари таҳсинга сазовор. У Испания терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионатида зафар қучди, шунингдек, Барселона билан биргаликда Ла Лига ва Испания Суперкубогини қўлга киритди.

Жерард Мартиннинг таъкидлашича, ҳимоячилар кўпинча ҳужумчилардек ОАВ эътиборига тушмайди, бироқ Кубарси кўрсатган натижалар мукофотнинг энг юқори поғоналаридан бирига даъвогарлик қилиш учун етарли. Ўйинчининг фикрича, соврин топширилишида футболчининг мавсум давомидаги умумий ҳиссаси ҳисобга олиниши лозим.

Ўз навбатида, Жерард Мартиннинг шахсий фаолиятида ҳам муҳим босқич яқинлашмоқда. У Барселона сафидаги ўйинлари сонини юз тага етказиш афросида турибди ва жамоанинг асосий таркибида ўз ўрнига эга бўлиб бормоқда.

Жамоанинг психологик етуклиги

Ҳимоячи Каталония клуби кийиниш хонаси аввалги мавсумларга нисбатан анча вазмин ва профессионаллашганини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, жамоа ўйин давридаги қийин вазиятларни бошқаришни ўрганиб, янада тажрибали бўлган.

“Икки йил олдин Чемпионлар лигасида Интерга қарши кечган учрашувдаги каби вазият энди такрорланмайди. Ўшандан бери жамоа катта тажриба тўплади ва етуклашди”, — дея қўшимча қилди Жерард Мартин.

Олдинда Барселона учун жуда тиғиз тақвим кутиб турибди. Ла Лига ва Чемпионлар лигасининг қийин учрашувларида Пау Кубарси бошчилигидаги ҳимоя чизиғининг барқарорлиги жамоа муваффақиятининг асосий омилларидан бирига айланиши кутилмоқда.

БарселонаЛамин ЯмалПау КубарсиОлтин топЖерард Мартин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал: „Ўзим каби ўйнайдиган футболчилар жуда кам“Ламин Ямал: „Ўзим каби ўйнайдиган футболчилар жуда кам“24 сентябр 21:56Рафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атадиРафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атади22 сентябр 02:11Ханси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топдиХанси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топди10 сентябр 12:50Гарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирдиГарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирди20 сентябр 15:34Алекс Баена Ламин Ямални Лионель Мессига қиёсладиАлекс Баена Ламин Ямални Лионель Мессига қиёслади19 сентябр 00:59Хави Ламине Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топдиХави Ламине Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топди24 сентябр 11:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?