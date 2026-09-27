Франция терма жамоаси Белгия билан ўйинга тайёргарлик кўрмоқда
Франция миллий терма жамоаси UEFA Миллатлар лигаси доирасида Брюсселда Белгияга қарши ўтказиладиган навбатдаги учрашувга тайёргарлик кўрмоқда. Жамоа бош мураббийи Зинедине Зидане бўлажак баҳс олдидан асосий таркибда қатор ўзгаришларни амалга ошириши кутилмоқда. Бу эса таркибдаги бошқа футболчилар учун ўзларини кўрсатиш имкониятини яратади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, Франция делегацияси Брюсселга 22 нафар футболчидан иборат қисқартирилган таркибда етиб келган. Бунга жамоа сардори Килиан Мбаппе билан юзага келган жароҳат сабаб бўлган. Ҳужумчи Измит шаҳрида Туркияга қарши кечган баҳсда ғалаба келтирган голни киритган эди, бироқ учрашув давомида чап тиззасидан жароҳат олиб, терма жамоа лагерини эрта тарк этди.
Майдон ҳолати эътирозларга сабаб бўлдиФранция терма жамоаси ички муҳитида Кокаели стадиони майсазорининг сифати кескин танқидга учради. Шифокорлар ва мураббийлар штаби фикрича, ўйингоҳ майдонининг ёмон ҳолати асосий омил бўлган ва сардорнинг оёғи тойиб кетиши натижасида тиззасини буриб олишига сабаб бўлган. Айнан шу омил туфайли Килиан Мбаппе Белгия сафарига отланиш ўрнига, дарҳол Мадриднинг Реал клуби ихтиёрига қайтди.
Реал Мадрид тиббий штаби футболчини қабул қилиб олиб, тезкор тикланиш жараёнини бошлашга киришди. Ўз навбатида, Зинедине Зидане юзага келган кадрлар йўқотилишини бартараф этиш ва ҳужум чизиғини қайта шакллантириш устида ишламоқда. Мураббий қўшимча равишда бошқа ўйинчини чақирмасликка қарор қилди ва мавжуд футболчиларга таянишини билдирди.
Таркибдаги ўзгаришлар ва янги имкониятларКилиан Мбаппенинг сафдан чиқиши фонида терма жамоанинг янги аъзолари Энди Диоуф ҳамда Лукас Да Кунҳа ўз дебютини ўтказиш учун қулай имкониятга эга бўлишди. Шунингдек, Зинедине Зидане ярим ҳимоя чизиғида Реал Мадрид вакили Эдуардо Камавингага алоҳида эътибор қаратмоқда. Франциялик мутахассис уни ўз клубида бошқармаган бўлса-да, футболчининг салоҳиятини юқори баҳолайди.
Тайёргарлик жараёнида Клаирефонтаине базасида футболчилар кўтаринки кайфиятда машғулотларни давом эттиришди. Хусусан, Камавинга ва бошқа ёш ўйинчилар жамоа муҳитини ижобий даражада ушлаб туришга ҳаракат қилишди. Душанба оқшомида Қирол Бодуен стадионида кечадиган Белгия ва Франция қарама-қаршилиги ҳар икки жамоа учун ҳам принципиал аҳамият касб этади.
Изоҳлар 0
…