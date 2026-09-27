Франция терма жамоаси Белгия билан ўйинга тайёргарлик кўрмоқда

·2·Спорт
Франция терма жамоаси Белгия билан ўйинга тайёргарлик кўрмоқда

Франция миллий терма жамоаси UEFA Миллатлар лигаси доирасида Брюсселда Белгияга қарши ўтказиладиган навбатдаги учрашувга тайёргарлик кўрмоқда. Жамоа бош мураббийи Зинедине Зидане бўлажак баҳс олдидан асосий таркибда қатор ўзгаришларни амалга ошириши кутилмоқда. Бу эса таркибдаги бошқа футболчилар учун ўзларини кўрсатиш имкониятини яратади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, Франция делегацияси Брюсселга 22 нафар футболчидан иборат қисқартирилган таркибда етиб келган. Бунга жамоа сардори Килиан Мбаппе билан юзага келган жароҳат сабаб бўлган. Ҳужумчи Измит шаҳрида Туркияга қарши кечган баҳсда ғалаба келтирган голни киритган эди, бироқ учрашув давомида чап тиззасидан жароҳат олиб, терма жамоа лагерини эрта тарк этди.

Майдон ҳолати эътирозларга сабаб бўлди

Франция терма жамоаси ички муҳитида Кокаели стадиони майсазорининг сифати кескин танқидга учради. Шифокорлар ва мураббийлар штаби фикрича, ўйингоҳ майдонининг ёмон ҳолати асосий омил бўлган ва сардорнинг оёғи тойиб кетиши натижасида тиззасини буриб олишига сабаб бўлган. Айнан шу омил туфайли Килиан Мбаппе Белгия сафарига отланиш ўрнига, дарҳол Мадриднинг Реал клуби ихтиёрига қайтди.

Реал Мадрид тиббий штаби футболчини қабул қилиб олиб, тезкор тикланиш жараёнини бошлашга киришди. Ўз навбатида, Зинедине Зидане юзага келган кадрлар йўқотилишини бартараф этиш ва ҳужум чизиғини қайта шакллантириш устида ишламоқда. Мураббий қўшимча равишда бошқа ўйинчини чақирмасликка қарор қилди ва мавжуд футболчиларга таянишини билдирди.

Таркибдаги ўзгаришлар ва янги имкониятлар

Килиан Мбаппенинг сафдан чиқиши фонида терма жамоанинг янги аъзолари Энди Диоуф ҳамда Лукас Да Кунҳа ўз дебютини ўтказиш учун қулай имкониятга эга бўлишди. Шунингдек, Зинедине Зидане ярим ҳимоя чизиғида Реал Мадрид вакили Эдуардо Камавингага алоҳида эътибор қаратмоқда. Франциялик мутахассис уни ўз клубида бошқармаган бўлса-да, футболчининг салоҳиятини юқори баҳолайди.

Тайёргарлик жараёнида Клаирефонтаине базасида футболчилар кўтаринки кайфиятда машғулотларни давом эттиришди. Хусусан, Камавинга ва бошқа ёш ўйинчилар жамоа муҳитини ижобий даражада ушлаб туришга ҳаракат қилишди. Душанба оқшомида Қирол Бодуен стадионида кечадиган Белгия ва Франция қарама-қаршилиги ҳар икки жамоа учун ҳам принципиал аҳамият касб этади.

Зинедине ЗиданеКилиан МбаппеФранцияБелгияМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Усмон Дембеле Белгия қаршисида Францияни сардор сифатида бошлаб борадиУсмон Дембеле Белгия қаршисида Францияни сардор сифатида бошлаб борадиКеча 16:15Килиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франция машғулотларини ўтказиб юбордиКилиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франция машғулотларини ўтказиб юборди23 сентябр 09:39Килиан Мбаппе жароҳат олди: Реал Мадрид ва Франция терма жамоаси хавотирдаКилиан Мбаппе жароҳат олди: Реал Мадрид ва Франция терма жамоаси хавотирдаКеча 01:39Килиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёсладиКилиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёслади21 сентябр 21:16Зинеддин Зидан Франция термасидаги дебютини ғалаба билан бошладиЗинеддин Зидан Франция термасидаги дебютини ғалаба билан бошладиКеча 12:35Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»19 июл 01:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди