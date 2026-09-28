Моторола кенг форматли янги буклама смартфон тайёрламоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Моторола кенгроқ форматдаги, 6,92 дюймли асосий ва 4,97 дюймли ташқи дисплейга эга янги буклама смартфон устида ишламоқда.
- Қурилманинг очиқ ҳолатдаги ўлчамлари 149 × 110 × 5,8 мм, йиғилган ҳолатда эса 12,6 мм қалинликка эга бўлади.
- Янги модел Пантоне Кориандер ва Дарк Ботаникал Гарден рангларида тақдим этилиши кутилмоқда.
Смартфонлар бозорида букланувчи қурилмалар сегменти тобора кенгайиб бораётган бир пайтда, Моторола компанияси ҳам замонавий тенденциялардан ортда қолмасликка ҳаракат қилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур бренд кенгроқ форматдаги нисбатга эга бўлган янги букма телефон устида иш олиб бормоқда ва ҳатто унинг дастлабки тасвирлари ҳам интернетга сиздирилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Android Ҳеадлинес нашри эълон қилган рендерлар илк сиздирилган маълумотларга асосланган бўлиб, улардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, келгусида тақдим этиладиган якуний қурилма дизайн жиҳатидан бироз фарқ қилиши ҳам мумкин. Шунга қарамай, мазкур концептуал тасвирлар компаниянинг келажакдаги флагман қурилмалари қандай кўриниш олиши ҳақида дастлабки таассурот уйғотади.
Техник хусусиятлар ва габаритларМанбага кўра, янги авлод қурилмаси ички қисмида катталаштирилган, диагонали 6,92 дюймга тенг асосий экран билан жиҳозланади. Шунингдек, фойдаланувчилар қулайлиги учун ташқи томондан 4,97 дюймли қўшимча дисплей ўрнатилиши кутилмоқда, бу эса смартфондан ёпиқ ҳолатда ҳам тўлақонли фойдаланиш имконини беради.
Қурилманинг ўлчамлари борасида ҳам аниқроқ маълумотлар маълум қилинган. Унга кўра, очиқ, яни ёйилган ҳолатдаги габаритлар 149 × 110 × 5,8 миллиметрни ташкил этади. Агар смартфон йиғилган ҳолатда бўлса, унинг қалинлиги 12,6 миллиметрга етиб, эни ва бўйи мос равишда 110 ҳамда 76 миллиметрни ташкил қилади.
Дизайн ва ранглар палитрасиМобил қурилманинг орқа панелидаги асосий камера модули иккита объективни ўз ичига олади. Моторола ҳар доимгидек дизайн ва ранглар уйғунлигига алоҳида эътибор қаратиб, ўзининг анъанавий ҳамкорлиги доирасида Пантоне палитрасидан фойдаланиши кутилмоқда.
Хабарларга кўра, харидорларга янги моделни Пантоне Кориандер ҳамда Дарк Ботаникал Гарден рангларида, яни очиқ жигарранг ва чуқур яшил тусларда харид қилиш имконияти тақдим этилади. Ушбу ранглар қурилманинг ташқи кўринишига янада жозибадорлик бахш этади.
Ҳозирги босқичда мазкур янги қурилма қандай техник хусусиятларга, жумладан, қайси процессорга эга бўлиши ва тўлақонли флагман даражасини кўрсатиши номаълумлигича қолмоқда. Шунга қарамай, саноат кузатувчилари Моторола келгусида ушбу модел тафсилотларини расман эълон қилишини кутишмоқда.
Изоҳлар 0
…