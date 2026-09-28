Моторола кенг форматли янги буклама смартфон тайёрламоқда

·12·Техно
Моторола кенг форматли янги буклама смартфон тайёрламоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Моторола кенгроқ форматдаги, 6,92 дюймли асосий ва 4,97 дюймли ташқи дисплейга эга янги буклама смартфон устида ишламоқда.
  • Қурилманинг очиқ ҳолатдаги ўлчамлари 149 × 110 × 5,8 мм, йиғилган ҳолатда эса 12,6 мм қалинликка эга бўлади.
  • Янги модел Пантоне Кориандер ва Дарк Ботаникал Гарден рангларида тақдим этилиши кутилмоқда.

Смартфонлар бозорида букланувчи қурилмалар сегменти тобора кенгайиб бораётган бир пайтда, Моторола компанияси ҳам замонавий тенденциялардан ортда қолмасликка ҳаракат қилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур бренд кенгроқ форматдаги нисбатга эга бўлган янги букма телефон устида иш олиб бормоқда ва ҳатто унинг дастлабки тасвирлари ҳам интернетга сиздирилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Android Ҳеадлинес нашри эълон қилган рендерлар илк сиздирилган маълумотларга асосланган бўлиб, улардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, келгусида тақдим этиладиган якуний қурилма дизайн жиҳатидан бироз фарқ қилиши ҳам мумкин. Шунга қарамай, мазкур концептуал тасвирлар компаниянинг келажакдаги флагман қурилмалари қандай кўриниш олиши ҳақида дастлабки таассурот уйғотади.

Техник хусусиятлар ва габаритлар

Манбага кўра, янги авлод қурилмаси ички қисмида катталаштирилган, диагонали 6,92 дюймга тенг асосий экран билан жиҳозланади. Шунингдек, фойдаланувчилар қулайлиги учун ташқи томондан 4,97 дюймли қўшимча дисплей ўрнатилиши кутилмоқда, бу эса смартфондан ёпиқ ҳолатда ҳам тўлақонли фойдаланиш имконини беради.

Қурилманинг ўлчамлари борасида ҳам аниқроқ маълумотлар маълум қилинган. Унга кўра, очиқ, яни ёйилган ҳолатдаги габаритлар 149 × 110 × 5,8 миллиметрни ташкил этади. Агар смартфон йиғилган ҳолатда бўлса, унинг қалинлиги 12,6 миллиметрга етиб, эни ва бўйи мос равишда 110 ҳамда 76 миллиметрни ташкил қилади.

Дизайн ва ранглар палитраси

Мобил қурилманинг орқа панелидаги асосий камера модули иккита объективни ўз ичига олади. Моторола ҳар доимгидек дизайн ва ранглар уйғунлигига алоҳида эътибор қаратиб, ўзининг анъанавий ҳамкорлиги доирасида Пантоне палитрасидан фойдаланиши кутилмоқда.

Хабарларга кўра, харидорларга янги моделни Пантоне Кориандер ҳамда Дарк Ботаникал Гарден рангларида, яни очиқ жигарранг ва чуқур яшил тусларда харид қилиш имконияти тақдим этилади. Ушбу ранглар қурилманинг ташқи кўринишига янада жозибадорлик бахш этади.

Ҳозирги босқичда мазкур янги қурилма қандай техник хусусиятларга, жумладан, қайси процессорга эга бўлиши ва тўлақонли флагман даражасини кўрсатиши номаълумлигича қолмоқда. Шунга қарамай, саноат кузатувчилари Моторола келгусида ушбу модел тафсилотларини расман эълон қилишини кутишмоқда.

МоторолаСмартфонларТехнологияларГаджетларAndroid Ҳеадлинес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқдаМоторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда5 сентябр 22:24Моторола Сигнатуре 27flagmani GrapheneOS қўллаб-қувватлашини оладиМоторола Сигнатуре 27flagmani GrapheneOS қўллаб-қувватлашини олади25 сентябр 09:28Моторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овозиМоторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овози23 сентябр 10:50Samsung Galaxy A18 4G тақдимотигача фош қилинди: эски модел қимматлашадимиSamsung Galaxy A18 4G тақдимотигача фош қилинди: эски модел қимматлашадими6 сентябр 01:52Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкинБугун 09:53Oppo Финд X10 флагманлари савдоси кутилганидан паст бўлиб чиқдиOppo Финд X10 флагманлари савдоси кутилганидан паст бўлиб чиқдиКеча 14:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди