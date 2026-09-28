Осиё ўйинларида мутлақ етакчилик: Ўзбекистон ярим финалга 7 та боксчи билан чиқди!

·15·Спорт
Осиё ўйинларида мутлақ етакчилик: Ўзбекистон ярим финалга 7 та боксчи билан чиқди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларида Ўзбекистон бокс терма жамоаси 7 нафар спортчи билан ярим финалга йўл олиб, мусобақада етакчиликни қўлга киритди.
  • Хитой терма жамоаси ҳам 7 нафар боксчиси билан Ўзбекистонга тенглашган бўлса, Ҳиндистон 6, Қозоғистон 5, Япония эса 4 вакил билан ярим финалга чиқди.
  • Бу натижа Ўзбекистон бокс мактабининг қитъадаги устунлигини ва келажакдаги Олимпиадалар учун тайёргарлик даражасини кўрсатади.

Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида ўтказилаётган нуфузли Осиё ўйинларида бокс баҳсларининг чорак финал босқичи тўлиқ якунланиб, медаллар учун курашни давом эттирувчи барча ярим финалчилар номи маълум бўлди. Ўзбекистон бокс терма жамоаси яна бир бор ўзининг қитъадаги етакчи мақомини исботлаб, мусобақанинг ушбу ҳал қилувчи босқичига энг кўп вакил билан йўл олган жамоа бўлди.

Ҳамюртларимизнинг 7 нафар чарм қўлқоп устаси шоҳсупа томон юришни давом эттириб, камида бронза медалларини нақд қилиб қўйди. Хитой терма жамоаси ҳам 7 нафар боксчи билан Ўзбекистонга тенглашган бўлса, асосий рақиблардан Ҳиндистон 6 нафар, Қозоғистон 5 нафар, мезбон Япония эса 4 нафар вакил билан ярим финалга етиб келди.

«7 та ярим финалчи, Қозоғистондан устунлик ва кафолатланган медаллар»: Бокс дастурининг 5 та асосий нуқтаси

Аичи-Нагоя рингларидаги чорак финал якунлари бўйича энг муҳим расмий кўрсаткичлар:

  • Ўзбекистон энг юқори поғонада: 7 нафар ўзбек боксчиси ярим финалга йўл олиб, делегациямизга камида 7 та медални кафолатлади;

  • Хитой билан тенг рақобат: Хитой терма жамоаси ҳам 7 та боксчи билан Ўзбекистон билан бирга етакчиликни бўлишиб турибди;

  • Қозоғистондан 2 та боксчига ортда қолдирилди: Қитъадаги азалий рақиб ҳисобланган Қозоғистон терма жамоасидан 5 нафар спортчи ярим финалга чиқа олди;

  • Ҳиндистон ва Япония фаоллиги: Ҳиндистон 6 та, мезбон Япония эса 4 та вакил билан финал остонасига етиб келди;

  • 14 та давлат медаллар зонасида: Мусобақанинг қолган қисмида жами 14 та мамлакат спортчилари шоҳсупа учун жангларга киришади.

Осиё ўйинлари: Давлатларнинг бокс бўйича ярим финалга чиқиш кўрсаткичлари рейтинги

Аичи-Нагояда чорак финал натижалари бўйича мамлакатларнинг тўлиқ тақсимоти:

Ўрин ва давлат номи

Ярим финалчилар сони

Кафолатланган медаль мақоми

Ўзбекистон

7

Энг юқори натижа (Мутлақ етакчилик)

Хитой

7

Энг юқори натижа (Ўзбекистон билан тенг)

Ҳиндистон

6

Кучли учликда, жиддий рақобатчи

Қозоғистон

5

Тўртинчи ўрин, кутилганидан паст натижа

Япония (мезбон)

4

Мезбон сифатидаги ижобий иштирок

Тожикистон, Жанубий Корея, Шимолий Корея

Ҳар бирида 2 нафардан

Ўрта босқич натижалари

Иордания, Вьетнам, Хитой Тайпейи

Ҳар бирида 2 нафардан

Кучли саралашдан ўтган кичик гуруҳлар

Филиппин, Эрон, Таиланд

Ҳар бирида 1 нафардан

Чекланган иштирок ва ягона умид

Бокс ва спорт аналитикаси: Нега Ўзбекистоннинг бу натижаси қитъадаги устунликни белгилайди?

Халқаро бокс шарҳловчилари, мураббийлар ва спорт экспертларининг хулосалари:

  • «Ўзбек бокс мактабининг барқарор юқори класси»: 7 нафар боксчининг ярим финалга қадар етиб келиши терма жамоамизнинг нафақат Париж Олимпиадасидаги зафарли юриши тасодиф эмаслигини, балки янгиланган таркиб билан ҳам Аичи-Нагояда қитъанинг бош кучи бўлиб қолаётганини кўрсатди;

  • Қозоғистон билан рақобатдаги устунлик: Кўп йиллардан буён давом этаётган ўзбек ва қозоқ бокс дербисида ярим финалга 7 га қарши 5 кўрсаткичи билан кириб бориш руҳий устунликни тўлиқ Ўзбекистон томонига оғдиради; бу фарқ умумжамоа ҳисобидаги олтин медаллар сонига ҳам тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади;

  • Хитой омили ва олтинлар учун пойга: Хитойнинг ҳам 7 та боксчи билан чиқиши эндиликда асосий финал тўқнашувлари айнан Ўзбекистон ва Хитой боксчилари ўртасида кечишини англатади; бу ҳолат терма жамоамиз мураббийлар штабидан тактик жиҳатдан янада совуққон ва аниқ режа ишлаб чиқишни талаб этади.

Сизнингча, ярим финалга йўл олган 7 нафар боксчимиздан нечтаси олтин медални қўлга киритиб, Ўзбекистон байроғини шоҳсупанинг энг юқори чўққисига кўтара олади? Бокс бўйича умумжамоа ҳисобида яна тенгсиз биринчи ўринни эгаллай оламизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг ушбу фахрли натижаси таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!

Аичи-Нагоя Осиё ўйинлариЎзбекистон бокс терма жамоасиОсиё ўйинларида бокс финаллариХитой бокс терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинларида шиддатли кун: Эртага ўзбекистонлик 5 нафар боксчи рингга кўтариладиОсиё ўйинларида шиддатли кун: Эртага ўзбекистонлик 5 нафар боксчи рингга кўтариладиКеча 21:13Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги медаллари 30 тага етдиЎзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги медаллари 30 тага етди25 сентябр 17:39Аичи-Нагояда Ўзбекистон делегацияси яна бир кумуш медални қўлга киритдиАичи-Нагояда Ўзбекистон делегацияси яна бир кумуш медални қўлга киритди25 сентябр 11:15Аичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариАичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариКеча 16:21Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиШаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди