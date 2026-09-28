Осиё ўйинларида мутлақ етакчилик: Ўзбекистон ярим финалга 7 та боксчи билан чиқди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларида Ўзбекистон бокс терма жамоаси 7 нафар спортчи билан ярим финалга йўл олиб, мусобақада етакчиликни қўлга киритди.
- Хитой терма жамоаси ҳам 7 нафар боксчиси билан Ўзбекистонга тенглашган бўлса, Ҳиндистон 6, Қозоғистон 5, Япония эса 4 вакил билан ярим финалга чиқди.
- Бу натижа Ўзбекистон бокс мактабининг қитъадаги устунлигини ва келажакдаги Олимпиадалар учун тайёргарлик даражасини кўрсатади.
Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида ўтказилаётган нуфузли Осиё ўйинларида бокс баҳсларининг чорак финал босқичи тўлиқ якунланиб, медаллар учун курашни давом эттирувчи барча ярим финалчилар номи маълум бўлди. Ўзбекистон бокс терма жамоаси яна бир бор ўзининг қитъадаги етакчи мақомини исботлаб, мусобақанинг ушбу ҳал қилувчи босқичига энг кўп вакил билан йўл олган жамоа бўлди.
Ҳамюртларимизнинг 7 нафар чарм қўлқоп устаси шоҳсупа томон юришни давом эттириб, камида бронза медалларини нақд қилиб қўйди. Хитой терма жамоаси ҳам 7 нафар боксчи билан Ўзбекистонга тенглашган бўлса, асосий рақиблардан Ҳиндистон 6 нафар, Қозоғистон 5 нафар, мезбон Япония эса 4 нафар вакил билан ярим финалга етиб келди.
«7 та ярим финалчи, Қозоғистондан устунлик ва кафолатланган медаллар»: Бокс дастурининг 5 та асосий нуқтаси
Аичи-Нагоя рингларидаги чорак финал якунлари бўйича энг муҳим расмий кўрсаткичлар:
Ўзбекистон энг юқори поғонада: 7 нафар ўзбек боксчиси ярим финалга йўл олиб, делегациямизга камида 7 та медални кафолатлади;
Хитой билан тенг рақобат: Хитой терма жамоаси ҳам 7 та боксчи билан Ўзбекистон билан бирга етакчиликни бўлишиб турибди;
Қозоғистондан 2 та боксчига ортда қолдирилди: Қитъадаги азалий рақиб ҳисобланган Қозоғистон терма жамоасидан 5 нафар спортчи ярим финалга чиқа олди;
Ҳиндистон ва Япония фаоллиги: Ҳиндистон 6 та, мезбон Япония эса 4 та вакил билан финал остонасига етиб келди;
14 та давлат медаллар зонасида: Мусобақанинг қолган қисмида жами 14 та мамлакат спортчилари шоҳсупа учун жангларга киришади.
Осиё ўйинлари: Давлатларнинг бокс бўйича ярим финалга чиқиш кўрсаткичлари рейтинги
Аичи-Нагояда чорак финал натижалари бўйича мамлакатларнинг тўлиқ тақсимоти:
Ўрин ва давлат номи
Ярим финалчилар сони
Кафолатланган медаль мақоми
Ўзбекистон
7
Энг юқори натижа (Мутлақ етакчилик)
Хитой
7
Энг юқори натижа (Ўзбекистон билан тенг)
Ҳиндистон
6
Кучли учликда, жиддий рақобатчи
Қозоғистон
5
Тўртинчи ўрин, кутилганидан паст натижа
Япония (мезбон)
4
Мезбон сифатидаги ижобий иштирок
Тожикистон, Жанубий Корея, Шимолий Корея
Ҳар бирида 2 нафардан
Ўрта босқич натижалари
Иордания, Вьетнам, Хитой Тайпейи
Ҳар бирида 2 нафардан
Кучли саралашдан ўтган кичик гуруҳлар
Филиппин, Эрон, Таиланд
Ҳар бирида 1 нафардан
Чекланган иштирок ва ягона умид
Бокс ва спорт аналитикаси: Нега Ўзбекистоннинг бу натижаси қитъадаги устунликни белгилайди?
Халқаро бокс шарҳловчилари, мураббийлар ва спорт экспертларининг хулосалари:
«Ўзбек бокс мактабининг барқарор юқори класси»: 7 нафар боксчининг ярим финалга қадар етиб келиши терма жамоамизнинг нафақат Париж Олимпиадасидаги зафарли юриши тасодиф эмаслигини, балки янгиланган таркиб билан ҳам Аичи-Нагояда қитъанинг бош кучи бўлиб қолаётганини кўрсатди;
Қозоғистон билан рақобатдаги устунлик: Кўп йиллардан буён давом этаётган ўзбек ва қозоқ бокс дербисида ярим финалга 7 га қарши 5 кўрсаткичи билан кириб бориш руҳий устунликни тўлиқ Ўзбекистон томонига оғдиради; бу фарқ умумжамоа ҳисобидаги олтин медаллар сонига ҳам тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади;
Хитой омили ва олтинлар учун пойга: Хитойнинг ҳам 7 та боксчи билан чиқиши эндиликда асосий финал тўқнашувлари айнан Ўзбекистон ва Хитой боксчилари ўртасида кечишини англатади; бу ҳолат терма жамоамиз мураббийлар штабидан тактик жиҳатдан янада совуққон ва аниқ режа ишлаб чиқишни талаб этади.
Сизнингча, ярим финалга йўл олган 7 нафар боксчимиздан нечтаси олтин медални қўлга киритиб, Ўзбекистон байроғини шоҳсупанинг энг юқори чўққисига кўтара олади? Бокс бўйича умумжамоа ҳисобида яна тенгсиз биринчи ўринни эгаллай оламизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг ушбу фахрли натижаси таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…