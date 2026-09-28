Ўзбекистон U-17 Шимкентдаги триллерда Қозоғистонни пенальтиларда енгди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон У-17 терма жамоаси Шимкентдаги ўртоқлик учрашувида Қозоғистон У-17 жамоасини пеналтилар сериясида 4:3 ҳисобида мағлуб этди.
- Асосий вақтда қайд этилган 3:3 ҳисобидаги дурангдан сўнг ўзбекистонлик ёшлар аввалги ўйиндаги мағлубият учун реванш олди.
- Бу икки ўйин давомида жами 14 та гол урилгани, ҳужумкор футбол намойиш этилганини кўрсатади.
Қозоғистоннинг Шимкент шаҳрида 28 сентябрь куни футбол бўйича Қозоғистон ҳамда Ўзбекистон U-17 ёшлар терма жамоалари ўртасида навбатдаги ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтди. Sports.kz нашри хабарига кўра, икки қўшни давлат ёшлари ўртасидаги кечган шиддатли ва голларга бой баҳснинг асосий вақтида жанговар 3:3 ҳисобидаги дуранг қайд этилди. Ғолибни аниқлаш учун ўтказилган асабий пенальтилар сериясида эса ўзбекистонлик ёш футболчилар совуққонлик намойиш этиб, 4:3 ҳисобида зафар қучди ҳамда реванш олди.
Эътиборлиси, кузги ўқув-машғулот йиғини доирасидаги дастлабки ўйин ҳам даҳшатли тўқнашувга айланиб, асосий вақт 4:4 ҳисобида тугаган ва ўшанда пенальтиларда омад қозоғистонликларга (5:4) кулиб боққан эди. Шимкентда йиғинни давом эттираётган Қозоғистон U-17 жамоасини энди 2 ва 5 октябрь кунлари Россия ёшлар термасига қарши назорат баҳслари кутиб турибди.
«3:3 ҳисобидаги жанг, пенальтилар реванши ва 14 та гол»: Дербининг 5 та асосий нуқтаси
Шимкентдаги U-17 тўқнашуви бўйича энг муҳим расмий далиллар:
Ўзбекистоннинг пенальтилардаги ғалабаси: Асосий вақти 3:3 якунланган беллашувда ўзбекистонлик ёшлар «лоттерея»да 4:3 ҳисобида устун келди;
Икки ўйинда жами 14 та гол: Жамоаларнинг дастлабки ўйини 4:4, иккинчиси эса 3:3 ҳисобида тугаб, ҳақиқий ҳужумкор футбол шоуси тақдим этилди;
Тўлиқ реванш олинди: Дастлабки учрашувдаги пенальтилар сериясидаги мағлубият (4:5) учун Ўзбекистон U-17 жамоаси муносиб жавоб қайтарди;
Шимкентдаги кузги ўқув-машғулот йиғини: Ҳар икки терма жамоа келгуси расмий халқаро турнирларга тайёргарлик жараёнини муваффақиятли синовдан ўтказмоқда;
Қозоғистоннинг кейинги рақиби Россия: Қозоғистон U-17 ёшлари 2 ва 5 октябрь кунлари Россия ёшлар термаси билан куч синашади.
Ўзбекистон U-17 ва Қозоғистон U-17 тўқнашувларининг қиёсий кўрсаткичлари
Шимкентдаги иккита ўртоқлик баҳсининг таҳлилий жадвали:
Таҳлил кўрсаткичлари ва мезонлар
1-назорат учрашуви (дастлабки ўйин)
2-назорат учрашуви (28 сентябрь)
Ўйин ўтказилган манзил
Шимкент шаҳри, кузги йиғин
Шимкент шаҳри, кузги йиғин
Асосий вақт натижаси
4:4 (жанговар дуранг)
3:3 (ҳужумкор дуранг)
Пенальтилар серияси ҳисоби
5:4 — Қозоғистон фойдасига
4:3 — Ўзбекистон фойдасига (Реванш)
Учрашув характери
Очиқ футбол, мудофаавий камчиликлар ва юқори тезлик
Муросасиз кураш, руҳий босим ва сўнгги сонияларгача кескинлик
Кейинги расмий режалар
Жамоаларни кучайтириш бўйича тажриба
Қозоғистон 2 ва 5 октябрда Россия билан ўйнайди
Футбол ва скаутинг экспертизаси: Нега бу ёшдаги дербилар бу қадар сермаҳсул кечади?
Ёшлар футболи мутахассислари ва таҳлилчиларнинг хулосалари:
«Ҳиссиётлар устунлиги ва ҳужумкор эркинлик»: 17 ёшгача бўлган футболчиларда тактик қолиплардан кўра шахсий маҳорат ва ҳиссиётлар устунлик қилади; 2 та ўйинда жами 14 та гол урилгани иккала жамоада ҳам олдинги чизиқ иқтидорлари жуда кучли эканини, аммо мудофаа позицияларини ушлашда ҳали тажриба етишмаётганини кўрсатади;
Ўзбекистонлик ёшларнинг руҳий иродаси: Биринчи учрашувдаги пенальтилар мағлубиятидан сўнг яна бир бор 3:3 ҳисобидаги оғир босимдан чиқиб, серияда 4:3 ҳисобида ютиб чиқиш ёш футболчиларимизнинг руҳий жиҳатдан бақувватлигидан далолат беради;
Келажак учун пойдевор: Бундай муросасиз ва кучли қаршилик кўрсатувчи рақиблар билан ўйинлар U-17 Осиё кубоги ва жаҳон чемпионати саралашлари олдидан футболчиларнинг тактик савиясини шакллантиришда бебаҳо амалий мактаб вазифасини ўтайди.
Сизнингча, ёшлар футболида 4:4 ва 3:3 каби сермаҳсул ўйинлар мураббийларнинг ҳужумкор услуби самарасими ёки ҳимоядаги қўпол хатолар оқибати? Ўзбекистон ёшларининг пенальтилардаги иродали реванши уларнинг келажакдаги катта ғалабаларига қандай замин яратади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ёшларининг ушбу триллери таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…