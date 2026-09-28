Ўзбекистон U-17 Шимкентдаги триллерда Қозоғистонни пенальтиларда енгди!

·30·Спорт
Ўзбекистон U-17 Шимкентдаги триллерда Қозоғистонни пенальтиларда енгди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон У-17 терма жамоаси Шимкентдаги ўртоқлик учрашувида Қозоғистон У-17 жамоасини пеналтилар сериясида 4:3 ҳисобида мағлуб этди.
  • Асосий вақтда қайд этилган 3:3 ҳисобидаги дурангдан сўнг ўзбекистонлик ёшлар аввалги ўйиндаги мағлубият учун реванш олди.
  • Бу икки ўйин давомида жами 14 та гол урилгани, ҳужумкор футбол намойиш этилганини кўрсатади.

Қозоғистоннинг Шимкент шаҳрида 28 сентябрь куни футбол бўйича Қозоғистон ҳамда Ўзбекистон U-17 ёшлар терма жамоалари ўртасида навбатдаги ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтди. Sports.kz нашри хабарига кўра, икки қўшни давлат ёшлари ўртасидаги кечган шиддатли ва голларга бой баҳснинг асосий вақтида жанговар 3:3 ҳисобидаги дуранг қайд этилди. Ғолибни аниқлаш учун ўтказилган асабий пенальтилар сериясида эса ўзбекистонлик ёш футболчилар совуққонлик намойиш этиб, 4:3 ҳисобида зафар қучди ҳамда реванш олди.

Эътиборлиси, кузги ўқув-машғулот йиғини доирасидаги дастлабки ўйин ҳам даҳшатли тўқнашувга айланиб, асосий вақт 4:4 ҳисобида тугаган ва ўшанда пенальтиларда омад қозоғистонликларга (5:4) кулиб боққан эди. Шимкентда йиғинни давом эттираётган Қозоғистон U-17 жамоасини энди 2 ва 5 октябрь кунлари Россия ёшлар термасига қарши назорат баҳслари кутиб турибди.

«3:3 ҳисобидаги жанг, пенальтилар реванши ва 14 та гол»: Дербининг 5 та асосий нуқтаси

Шимкентдаги U-17 тўқнашуви бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • Ўзбекистоннинг пенальтилардаги ғалабаси: Асосий вақти 3:3 якунланган беллашувда ўзбекистонлик ёшлар «лоттерея»да 4:3 ҳисобида устун келди;

  • Икки ўйинда жами 14 та гол: Жамоаларнинг дастлабки ўйини 4:4, иккинчиси эса 3:3 ҳисобида тугаб, ҳақиқий ҳужумкор футбол шоуси тақдим этилди;

  • Тўлиқ реванш олинди: Дастлабки учрашувдаги пенальтилар сериясидаги мағлубият (4:5) учун Ўзбекистон U-17 жамоаси муносиб жавоб қайтарди;

  • Шимкентдаги кузги ўқув-машғулот йиғини: Ҳар икки терма жамоа келгуси расмий халқаро турнирларга тайёргарлик жараёнини муваффақиятли синовдан ўтказмоқда;

  • Қозоғистоннинг кейинги рақиби Россия: Қозоғистон U-17 ёшлари 2 ва 5 октябрь кунлари Россия ёшлар термаси билан куч синашади.

Ўзбекистон U-17 ва Қозоғистон U-17 тўқнашувларининг қиёсий кўрсаткичлари

Шимкентдаги иккита ўртоқлик баҳсининг таҳлилий жадвали:

Таҳлил кўрсаткичлари ва мезонлар

1-назорат учрашуви (дастлабки ўйин)

2-назорат учрашуви (28 сентябрь)

Ўйин ўтказилган манзил

Шимкент шаҳри, кузги йиғин

Шимкент шаҳри, кузги йиғин

Асосий вақт натижаси

4:4 (жанговар дуранг)

3:3 (ҳужумкор дуранг)

Пенальтилар серияси ҳисоби

5:4 — Қозоғистон фойдасига

4:3 — Ўзбекистон фойдасига (Реванш)

Учрашув характери

Очиқ футбол, мудофаавий камчиликлар ва юқори тезлик

Муросасиз кураш, руҳий босим ва сўнгги сонияларгача кескинлик

Кейинги расмий режалар

Жамоаларни кучайтириш бўйича тажриба

Қозоғистон 2 ва 5 октябрда Россия билан ўйнайди

Футбол ва скаутинг экспертизаси: Нега бу ёшдаги дербилар бу қадар сермаҳсул кечади?

Ёшлар футболи мутахассислари ва таҳлилчиларнинг хулосалари:

  • «Ҳиссиётлар устунлиги ва ҳужумкор эркинлик»: 17 ёшгача бўлган футболчиларда тактик қолиплардан кўра шахсий маҳорат ва ҳиссиётлар устунлик қилади; 2 та ўйинда жами 14 та гол урилгани иккала жамоада ҳам олдинги чизиқ иқтидорлари жуда кучли эканини, аммо мудофаа позицияларини ушлашда ҳали тажриба етишмаётганини кўрсатади;

  • Ўзбекистонлик ёшларнинг руҳий иродаси: Биринчи учрашувдаги пенальтилар мағлубиятидан сўнг яна бир бор 3:3 ҳисобидаги оғир босимдан чиқиб, серияда 4:3 ҳисобида ютиб чиқиш ёш футболчиларимизнинг руҳий жиҳатдан бақувватлигидан далолат беради;

  • Келажак учун пойдевор: Бундай муросасиз ва кучли қаршилик кўрсатувчи рақиблар билан ўйинлар U-17 Осиё кубоги ва жаҳон чемпионати саралашлари олдидан футболчиларнинг тактик савиясини шакллантиришда бебаҳо амалий мактаб вазифасини ўтайди.

Сизнингча, ёшлар футболида 4:4 ва 3:3 каби сермаҳсул ўйинлар мураббийларнинг ҳужумкор услуби самарасими ёки ҳимоядаги қўпол хатолар оқибати? Ўзбекистон ёшларининг пенальтилардаги иродали реванши уларнинг келажакдаги катта ғалабаларига қандай замин яратади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ёшларининг ушбу триллери таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!

Қозоғистон U-17Ўзбекистон U-17ШимкентПенальтилар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон Осиёнинг кучли бешлигига кириб олди: мусобақанинг бешинчи куни якунлариЎзбекистон Осиёнинг кучли бешлигига кириб олди: мусобақанинг бешинчи куни якунлари24 сентябр 23:10«Фарғонада Осиё дербиси»: Ўзбекистон ва Эрон тўқнашуви олдидан барча интригалар«Фарғонада Осиё дербиси»: Ўзбекистон ва Эрон тўқнашуви олдидан барча интригалар24 сентябр 12:09Лас-Вегасда нокаутлар ёмғири: UFC Fight Night 284 турнирининг барча натижалариЛас-Вегасда нокаутлар ёмғири: UFC Fight Night 284 турнирининг барча натижалари9 август 11:04"Вердер"дан 0:2 дан кейинги суперкамбэк: Мёнхенгладбахда тўполон, Франкфуртда дуранг"Вердер"дан 0:2 дан кейинги суперкамбэк: Мёнхенгладбахда тўполон, Франкфуртда дуранг19 сентябр 22:00«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урди«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урди4 сентябр 23:58«Камп Ноу»да голлар ёмғири: «Барселона» 7 та гол урилган триллерда ғалаба қозонди«Камп Ноу»да голлар ёмғири: «Барселона» 7 та гол урилган триллерда ғалаба қозонди1 сентябр 05:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди