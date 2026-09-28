Осиё ўйинларида олтин сари қадам: Эртага 3 нафар боксчимиз финал учун жанг қилади!

·25·Спорт
Осиё ўйинларида олтин сари қадам: Эртага 3 нафар боксчимиз финал учун жанг қилади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларида ярим финал жанглари бошланади, унда Ўзбекистоннинг 3 нафар боксчиси, жумладан Абдумалик Халоков, Фазлиддин Эркинбоев ва Жаҳонгир Зокиров олтин медал учун курашади.
  • Абдумалик Халоков (-60 кг) япониялик Шунсуке Китамотога, Фазлиддин Эркинбоев (-80 кг) ҳиндистонлик Анкушга, Жаҳонгир Зокиров (+90 кг) эса эронлик Амир Эсмаеилига қарши рингга кўтарилади.

Қитъанинг энг нуфузли спорт анжумани — Осиё ўйинларида бокс баҳслари энг қизғин ва ҳал қилувчи паллага кирди. Эртадан бошлаб турнир доирасида ярим финал жанглари расман старт олади. Ўзбекистон бокс федерациясининг маълум қилишича, кун давомида терма жамоамизнинг 3 нафар етакчи чарм қўлқоп устаси олтин медаль йўлланмаси учун рингга кўтарилади. Мухлисларни Абдумалик Халоков, Фазлиддин Эркинбоев ва супероғир вазнли полвонимиз Жаҳонгир Зокиров иштирокидаги шиддатли жанглар кутмоқда. Баҳслар Тошкент вақти билан эрталаб соат 09:00 да бошланади, ҳамюртларимизнинг илк тўқнашуви эса соат 10:00 да старт олади.

«Финал остонасидаги 3 та жанг, Халоковнинг синови ва Тошкент вақти»: Кун тартибининг 5 та асосий нуқтаси

Осиё ўйинлари ярим финали ва ўзбек боксчиларининг жанг жадвали бўйича энг муҳим фактлар:

  • 3 нафар боксчи финал остонасида: Ўзбекистон вакиллари кун давомида қитъа чемпионлиги йўлланмаси учун курашади;

  • Абдумалик Халоков рингга чиқади: -60 кг вазнда жаҳон ва қитъа етакчиси япониялик рақибига қарши баҳс олиб боради;

  • Фазлиддин Эркинбоевдан навбатдаги қадам: -80 кг вазн тоифасида ҳамюртимиз Ҳиндистон вакили билан тўқнашади;

  • Супероғир вазнда Жаҳонгир Зокиров: +90 кг вазнда ўзбек оғир вазн баҳодири эронлик тажрибали боксчига қарши жанг қилади;

  • Жанглар вақти эълон қилинди: Мусобақа дастури Тошкент вақти билан 09:00 да бошланиб, боксчиларимиз 10:00 дан эътиборан кетма-кет майдонга тушади.

Осиё ўйинлари: Ўзбек боксчиларининг ярим финал жанглари тақвими

Эртанги кун дастуридан ўрин олган жуфтликлар ва жанглар вақти жадвали:

Вазн тоифаси

Ўзбекистонлик боксчи

Рақиб спортчи ва мамлакат

Жанг бошланиш вақти (Тошкент в.)

-60 кг

Абдумалик Халоков

Шунсуке Китамото (Япония)

10:00

-80 кг

Фазлиддин Эркинбоев

Анкуш (Ҳиндистон)

10:30

+90 кг

Жаҳонгир Зокиров

Амир Эсмаеили (Эрон)

12:15

Умумий старт

Мусобақанинг бошланиши

Расмий ярим финал дастури

09:00

Спорт ва бокс экспертизаси: Боксчиларимизнинг финалга чиқиш имкониятлари қандай?

Бокс мутахассислари, мураббийлар ва спорт таҳлилчиларининг баҳоси:

  • «Абдумалик Халоковнинг юқори класси ва филигран маҳорати»: -60 кг вазн тоифасида амалдаги жаҳон чемпиони Абдумалик Халоков ўзининг бетакрор техникаси, оёқда тезкор ҳаракатланиши ва масофани бенуқсон ҳис қилиши билан япониялик Китамотога қарши тўлиқ фаворит ҳисобланади; рақибнинг кутилмаган прессингини зарарсизлантириш ғалаба калити бўлади;

  • Фазлиддин Эркинбоевнинг жисмоний кучи: Ҳиндистонлик Анкуш агрессив ва ёпиқ бокс намойиш этишга уринади, бироқ Эркинбоевнинг аниқ комбинацион зарбалари ва жисмоний чидамлилиги унга жангда устунликни таъминлаши кутилмоқда;

  • Оғир вазндаги классик дуэль: Жаҳонгир Зокиров ва Амир Эсмаеили ўртасидаги беллашув ҳақиқий оғир вазн драмасига айланиши мумкин; Зокировнинг узун қўллари ва тезлиги эронлик рақибнинг оғир якка зарбаларидан ҳимояланишда ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Сизнингча, эртага рингга кўтариладиган учала боксчимиз ҳам рақибларини ишончли енгиб, 100 фоизлик натижа билан финалга йўл ола биладими? Сиз энг кўп қайси вазндаги жангни ва нокаутни кутяпсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингиз ва боксчиларимизга тилакларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ҳамда ярим финал тақвимини барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Абдумалик ХалоковФазлиддин ЭркинбоевЖаҳонгир ЗокировОсиё ўйинлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?21 сентябр 10:25Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!26 сентябр 19:46Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиШаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:10«Мутлақ чемпионлик!»: Ўткирбек Жўраев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди«Мутлақ чемпионлик!»: Ўткирбек Жўраев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:28Ҳилола Собирова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритдиҲилола Собирова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди22 сентябр 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди