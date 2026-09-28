Осиё ўйинларида олтин сари қадам: Эртага 3 нафар боксчимиз финал учун жанг қилади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларида ярим финал жанглари бошланади, унда Ўзбекистоннинг 3 нафар боксчиси, жумладан Абдумалик Халоков, Фазлиддин Эркинбоев ва Жаҳонгир Зокиров олтин медал учун курашади.
- Абдумалик Халоков (-60 кг) япониялик Шунсуке Китамотога, Фазлиддин Эркинбоев (-80 кг) ҳиндистонлик Анкушга, Жаҳонгир Зокиров (+90 кг) эса эронлик Амир Эсмаеилига қарши рингга кўтарилади.
Қитъанинг энг нуфузли спорт анжумани — Осиё ўйинларида бокс баҳслари энг қизғин ва ҳал қилувчи паллага кирди. Эртадан бошлаб турнир доирасида ярим финал жанглари расман старт олади. Ўзбекистон бокс федерациясининг маълум қилишича, кун давомида терма жамоамизнинг 3 нафар етакчи чарм қўлқоп устаси олтин медаль йўлланмаси учун рингга кўтарилади. Мухлисларни Абдумалик Халоков, Фазлиддин Эркинбоев ва супероғир вазнли полвонимиз Жаҳонгир Зокиров иштирокидаги шиддатли жанглар кутмоқда. Баҳслар Тошкент вақти билан эрталаб соат 09:00 да бошланади, ҳамюртларимизнинг илк тўқнашуви эса соат 10:00 да старт олади.
«Финал остонасидаги 3 та жанг, Халоковнинг синови ва Тошкент вақти»: Кун тартибининг 5 та асосий нуқтаси
Осиё ўйинлари ярим финали ва ўзбек боксчиларининг жанг жадвали бўйича энг муҳим фактлар:
3 нафар боксчи финал остонасида: Ўзбекистон вакиллари кун давомида қитъа чемпионлиги йўлланмаси учун курашади;
Абдумалик Халоков рингга чиқади: -60 кг вазнда жаҳон ва қитъа етакчиси япониялик рақибига қарши баҳс олиб боради;
Фазлиддин Эркинбоевдан навбатдаги қадам: -80 кг вазн тоифасида ҳамюртимиз Ҳиндистон вакили билан тўқнашади;
Супероғир вазнда Жаҳонгир Зокиров: +90 кг вазнда ўзбек оғир вазн баҳодири эронлик тажрибали боксчига қарши жанг қилади;
Жанглар вақти эълон қилинди: Мусобақа дастури Тошкент вақти билан 09:00 да бошланиб, боксчиларимиз 10:00 дан эътиборан кетма-кет майдонга тушади.
Осиё ўйинлари: Ўзбек боксчиларининг ярим финал жанглари тақвими
Эртанги кун дастуридан ўрин олган жуфтликлар ва жанглар вақти жадвали:
Вазн тоифаси
Ўзбекистонлик боксчи
Рақиб спортчи ва мамлакат
Жанг бошланиш вақти (Тошкент в.)
-60 кг
Абдумалик Халоков
Шунсуке Китамото (Япония)
10:00
-80 кг
Фазлиддин Эркинбоев
Анкуш (Ҳиндистон)
10:30
+90 кг
Жаҳонгир Зокиров
Амир Эсмаеили (Эрон)
12:15
Умумий старт
Мусобақанинг бошланиши
Расмий ярим финал дастури
09:00
Спорт ва бокс экспертизаси: Боксчиларимизнинг финалга чиқиш имкониятлари қандай?
Бокс мутахассислари, мураббийлар ва спорт таҳлилчиларининг баҳоси:
«Абдумалик Халоковнинг юқори класси ва филигран маҳорати»: -60 кг вазн тоифасида амалдаги жаҳон чемпиони Абдумалик Халоков ўзининг бетакрор техникаси, оёқда тезкор ҳаракатланиши ва масофани бенуқсон ҳис қилиши билан япониялик Китамотога қарши тўлиқ фаворит ҳисобланади; рақибнинг кутилмаган прессингини зарарсизлантириш ғалаба калити бўлади;
Фазлиддин Эркинбоевнинг жисмоний кучи: Ҳиндистонлик Анкуш агрессив ва ёпиқ бокс намойиш этишга уринади, бироқ Эркинбоевнинг аниқ комбинацион зарбалари ва жисмоний чидамлилиги унга жангда устунликни таъминлаши кутилмоқда;
Оғир вазндаги классик дуэль: Жаҳонгир Зокиров ва Амир Эсмаеили ўртасидаги беллашув ҳақиқий оғир вазн драмасига айланиши мумкин; Зокировнинг узун қўллари ва тезлиги эронлик рақибнинг оғир якка зарбаларидан ҳимояланишда ҳал қилувчи рол ўйнайди.
Сизнингча, эртага рингга кўтариладиган учала боксчимиз ҳам рақибларини ишончли енгиб, 100 фоизлик натижа билан финалга йўл ола биладими? Сиз энг кўп қайси вазндаги жангни ва нокаутни кутяпсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингиз ва боксчиларимизга тилакларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ҳамда ярим финал тақвимини барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…