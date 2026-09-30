"Сиз ғолибсиз!" деган қўнғироқлар ортида 300 млн сўмлик фирибгарлик тургани аниқланди

·36·Жамият
"Сиз ғолибсиз!" деган қўнғироқлар ортида 300 млн сўмлик фирибгарлик тургани аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентда 110 дан ортиқ фуқарони алдаб, 300 миллион сўмдан зиёд маблағни ўзлаштирган ноқонуний колл-марказ фош этилди.
  • Фирибгарлар савдо иловаларидаги аксия ғолиби бўлганини айтиб, жабрланувчилардан кредит ёки микроқарз маблағларини ўз ҳисоб рақамларига ўтказишни талаб қилган.
  • Пул ўтказилгандан сўнг, улар арзон ёки сифациз маҳсулотлар юбориб, алоқани узган.

Тошкент шаҳрида фуқароларни сохта акциялар орқали алдаб, уларнинг кредит ва микроқарз маблағларини ўзлаштирган ноқонуний колл-марказ фаолияти фош этилди. Жиноий гуруҳ 110 нафардан ортиқ фуқарога 300 миллион сўмдан зиёд зарар етказган. Бу ҳақда Ички ишлар вазирлиги хабар берди.

Маълум қилинишича, Фарғона вилоятида яшовчи, 2005 йилда туғилган шахс ва унинг шериклари фуқароларга қўнғироқ қилиб, уларни савдо иловасидаги акция ғолиби бўлганига ишонтирган.

Совғани олиш учун эса фуқаролардан ўз номларига ажратилган кредит ёки микроқарз маблағларини тадбиркорлар ҳисоб рақамига ўтказиш талаб қилинган. Эвазига маиший техника етказиб берилиши ваъда қилинган.

Гуруҳ аъзолари савдо платформасида ўзларини маҳсулот етказиб берувчи сифатида рўйхатдан ўтказган. Пулни қайтариш ёки буюртмани етказиб беришни талаб қилган айрим харидорларга эса арзон, сифатсиз ёки буюртмага мос келмайдиган маҳсулотлар юборилган.

Шу тариқа, жабрланувчиларнинг эътиборини чалғитиб, кредит ва микроқарз лимитларини ўзлаштиришган. Пул ўтказилгандан кейин эса кўп ҳолларда улар билан алоқа узилган.

Шайхонтоҳур туманидаги ноқонуний колл-марказда 5 нафар оператор фаолият юритгани аниқланган. Улар сохта онлайн дўконлар номидан юзлаб фуқароларга қўнғироқ қилган. Тезкор тадбир давомида 10 та компьютер жамланмаси, 8 та мобил телефон, фуқароларнинг шахсий маълумотлари ва насия савдо иловаларидаги лимитлар акс этган 150 варақ ҳужжат ҳамда 2 та дафтар ашёвий далил сифатида расмийлаштириб олинган.

Аввалроқ ҳам Тошкентда чет эл фуқароси бошчилигидаги юзлаб йигит-қизлардан ташкил топган кибержиноятчилар гуруҳи қўлга олинган эди.

ТошкентФарғона вилоятиноқонуний колл‑марказсохта акциялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Молиявий хизматларга қаерда талаб юқори? ТОП-14 рейтинг...Молиявий хизматларга қаерда талаб юқори? ТОП-14 рейтинг...29 июн 15:00«Фоизсиз кредит» ваъдаси ортидаги 17 млрд сўмлик фирибгарлик: 400 нафар фуқаро алданди«Фоизсиз кредит» ваъдаси ортидаги 17 млрд сўмлик фирибгарлик: 400 нафар фуқаро алданди13 сентябр 09:52Кешбек ортида 4,7 млрд сўмлик ўғирлик: Тошкентда яширин схема фош бўлдиКешбек ортида 4,7 млрд сўмлик ўғирлик: Тошкентда яширин схема фош бўлди6 август 11:04Кореяга ишга юборишни ваъда қилган фирибгарлар тузоққа тушдиКореяга ишга юборишни ваъда қилган фирибгарлар тузоққа тушди2 июн 22:35Солиқ қарзига бефарқ бўлманг ...Солиқ қарзига бефарқ бўлманг ...18 август 08:05Андижонда ер сотмоқчи бўлганлар ушланди: 39 минг долларлик фирибгарликАндижонда ер сотмоқчи бўлганлар ушланди: 39 минг долларлик фирибгарлик31 июл 22:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)