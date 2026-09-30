"Сиз ғолибсиз!" деган қўнғироқлар ортида 300 млн сўмлик фирибгарлик тургани аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентда 110 дан ортиқ фуқарони алдаб, 300 миллион сўмдан зиёд маблағни ўзлаштирган ноқонуний колл-марказ фош этилди.
- Фирибгарлар савдо иловаларидаги аксия ғолиби бўлганини айтиб, жабрланувчилардан кредит ёки микроқарз маблағларини ўз ҳисоб рақамларига ўтказишни талаб қилган.
- Пул ўтказилгандан сўнг, улар арзон ёки сифациз маҳсулотлар юбориб, алоқани узган.
Тошкент шаҳрида фуқароларни сохта акциялар орқали алдаб, уларнинг кредит ва микроқарз маблағларини ўзлаштирган ноқонуний колл-марказ фаолияти фош этилди. Жиноий гуруҳ 110 нафардан ортиқ фуқарога 300 миллион сўмдан зиёд зарар етказган. Бу ҳақда Ички ишлар вазирлиги хабар берди.
Маълум қилинишича, Фарғона вилоятида яшовчи, 2005 йилда туғилган шахс ва унинг шериклари фуқароларга қўнғироқ қилиб, уларни савдо иловасидаги акция ғолиби бўлганига ишонтирган.
Совғани олиш учун эса фуқаролардан ўз номларига ажратилган кредит ёки микроқарз маблағларини тадбиркорлар ҳисоб рақамига ўтказиш талаб қилинган. Эвазига маиший техника етказиб берилиши ваъда қилинган.
Гуруҳ аъзолари савдо платформасида ўзларини маҳсулот етказиб берувчи сифатида рўйхатдан ўтказган. Пулни қайтариш ёки буюртмани етказиб беришни талаб қилган айрим харидорларга эса арзон, сифатсиз ёки буюртмага мос келмайдиган маҳсулотлар юборилган.
Шу тариқа, жабрланувчиларнинг эътиборини чалғитиб, кредит ва микроқарз лимитларини ўзлаштиришган. Пул ўтказилгандан кейин эса кўп ҳолларда улар билан алоқа узилган.
Шайхонтоҳур туманидаги ноқонуний колл-марказда 5 нафар оператор фаолият юритгани аниқланган. Улар сохта онлайн дўконлар номидан юзлаб фуқароларга қўнғироқ қилган. Тезкор тадбир давомида 10 та компьютер жамланмаси, 8 та мобил телефон, фуқароларнинг шахсий маълумотлари ва насия савдо иловаларидаги лимитлар акс этган 150 варақ ҳужжат ҳамда 2 та дафтар ашёвий далил сифатида расмийлаштириб олинган.
Аввалроқ ҳам Тошкентда чет эл фуқароси бошчилигидаги юзлаб йигит-қизлардан ташкил топган кибержиноятчилар гуруҳи қўлга олинган эди.
Изоҳлар 0
…