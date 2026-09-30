Футболчи воз кечган тахтга телебошловчи ўтирди

·48·Дунё
Футболчи воз кечган тахтга телебошловчи ўтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Уганданинг Тооро қироллигида собиқ телебошловчи Эдвард Рукиди Кижанангома янги қирол сифатида тахтга ўтирди ва Эдвард Рукиди Нябонго И номини олди.
  • 56 ёшли Кижанангома, 34 ёшида саратон касаллигидан вафот этган марҳум қирол Оё Нимба Кабамба Игуро Рукиди ИВнинг амакиваччаси ҳисобланади.
  • Қироллик қўмитаси аввал футболчи Жорж Десмонд Камурасини ворис сифатида танлаган бўлса-да, у тахтни рад этган ва шундан сўнг Кижанангома 13-монарх этиб сайланган.

Уганданинг Тооро қироллигида собиқ телебошловчи Эдвард Рукиди Кижанангома янги қирол сифатида тахтга ўтирди. У 29 сентябрь куни ўтказилган анъанавий маросимда Эдвард Рукиди Нябонго I номини олди. Бу ҳақда Reuters хабар берди.

56 ёшли Кижанангома марҳум қирол Ойо Ньимба Кабамба Игуро Рукиди IVнинг амакиваччаси ҳисобланади. Ойо 27 август куни АҚШда саратон касаллигидан 34 ёшида вафот этган. Кижанангома Тооро қироллигининг 13-монархи бўлди.

Янги қиролни Баторо халқининг ҳукмрон Бабиито уруғидан тузилган 21 кишилик қўмита танлаган. Кижанангома аввал Uganda Broadcasting Corporation телеканалида янгиликлар бошловчиси ва муҳаррири бўлиб ишлаган.

Тахт ворислиги марҳум қиролнинг вафотидан сўнг баҳсли тус олган. Оёнинг онаси Бест Кемигиса ва синглиси малика Рут Комунтале марҳум қиролнинг ёш ўғли борлигини ҳамда унинг васиятномасида бола тахт вориси сифатида кўрсатилганини билдирган. Бироқ Бабиито уруғи раҳбари Чарлз Кайондо Камураси бу бола уруғга маълум эмаслигини айтган.

Аввалроқ қироллик қўмитаси Оёнинг амакиваччаси, Лондонда футбол ўйнайдиган Жорж Десмонд Камурасини ворис сифатида танлаган эди. Бироқ у тахтни рад этган ва шундан сўнг Кижанангома янги қирол сифатида танланган.

Тож кийиш маросими Тооро қироллигининг пойтахти Форт-Портал шаҳридаги Карузиика саройида бўлиб ўтган. Унда анъанавий рақслар, ногора садолари, рамзий жанг ва қироллик маросимлари ўтказилган. Маросимда буқа сўйилиб, товуқ қонидан ҳам фойдаланилган. Тадбирда Уганда Президенти Йовери Мусевени ҳам қатнашган.

Янги қирол илк нутқида Тооро халқининг маданияти, урф-одатлари ва анъаналарини асрашга ваъда берган. Шунингдек, аҳолини атроф-муҳитни муҳофаза қилишга чақирган.

Маълумот учун, Уганда сайланган президент бошқарадиган конституциявий республика ҳисобланади. Мамлакатдаги тарихий қиролликлар сиёсий ҳокимиятга эга эмас, бироқ маданий мерос ва миллий ўзликнинг муҳим рамзлари сифатида сақланиб қолган.

Эдвард Рукиди КижанангомаТооро қироллигиУганда Бродкастинг КорпорацияЙовери Мусевен
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия клуби дарвозабони Уганда подшоҳи бўлди: Жорж Каморасининг шов-шувли ҳаёт йўли!Англия клуби дарвозабони Уганда подшоҳи бўлди: Жорж Каморасининг шов-шувли ҳаёт йўли!14 сентябр 11:52Машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиМашҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилинди8 сентябр 14:46Норвегияда қирол вафотидан икки ҳафта ўтиб малика ҳам оламдан ўтдиНорвегияда қирол вафотидан икки ҳафта ўтиб малика ҳам оламдан ўтди13 сентябр 11:123 ёшида тахтга чиққан қирол 34 ёшида вафот этди3 ёшида тахтга чиққан қирол 34 ёшида вафот этди28 август 19:17Машҳур ошпаз Константин Ивлев оиласида оғир жудолик: Собиқ рафиқаси нималарни очиқлади?Машҳур ошпаз Константин Ивлев оиласида оғир жудолик: Собиқ рафиқаси нималарни очиқлади?10 сентябр 21:15Рус миллий таомларини асраган Максим Сирников вафот этдиРус миллий таомларини асраган Максим Сирников вафот этди23 июл 15:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота