Туркияда шифокорлар беморнинг соғлом қулоғини операция қилгани айтилмоқда
Туркиянинг Истанбул шаҳридаги Окан университети шифохонасида беморнинг касалланган ўнг қулоғи ўрнига адашиб чап қулоғига жарроҳлик амалиёти ўтказилгани ҳақида хабар берилди. Бу ҳақда «Akşam» ва бошқа турк нашрлари ёзди.
Маълум қилинишича, Коҗаэли вилоятининг Гебзе туманида яшовчи Мурат Таракчи ўнг қулоғидаги ўрта қулоқда суюқлик тўпланиши сабабли Истанбулнинг Тузла туманидаги Окан университети шифохонасига мурожаат қилган. Текширувлардан сўнг унга ўнг қулоғида жарроҳлик амалиёти ўтказилиши режалаштирилган.
Бироқ Таракчининг айтишича, операция вақтида унинг ўнг қулоғи ўрнига чап қулоғига найча ўрнатилган. У наркоздан уйғонгач, чап қулоғида кучли оғриқни ҳис қилган ва айнан шу қулоғига муолажа қилинганини билган. Шундан сўнг хато тиббий ходимларга маълум бўлган.
Хабарларга кўра, тиббий гуруҳ ўша куни беморни яна умумий наркоз остида операция қилган ва бу сафар керакли — ўнг қулоғига муолажа ўтказилган. Шу тариқа Таракчи бир куннинг ўзида икки марта умумий наркоз олган.
Таракчи шифокорларнинг хатосидан норози бўлиб, шифохона ва тиббиёт ходимлари устидан шикоят қилган. Унинг адвокати воқеани «нотўғри томонда амалга оширилган жарроҳлик» сифатида баҳолаб, ҳуқуқий жараён бошланганини билдирган. Бемор эса операциялардан кейин қулоғида шанғиллаш, эшитиш ва мувозанат билан боғлиқ муаммолар кузатилаётганини даъво қилган.
Окан университети шифохонаси маъмурияти эса давом этаётган ҳуқуқий жараён сабабли ҳозирча изоҳ бермаслигини маълум қилган. Шу боис бемор билдирган айрим оқибатлар ва хатога оид ҳолатлар ҳозирча якуний ҳуқуқий хулоса сифатида эмас, унинг даъволари сифатида кўрилмоқда.
Изоҳлар 0
…