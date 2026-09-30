Туркияда шифокорлар беморнинг соғлом қулоғини операция қилгани айтилмоқда

·15·Дунё
Туркияда шифокорлар беморнинг соғлом қулоғини операция қилгани айтилмоқда

Туркиянинг Истанбул шаҳридаги Окан университети шифохонасида беморнинг касалланган ўнг қулоғи ўрнига адашиб чап қулоғига жарроҳлик амалиёти ўтказилгани ҳақида хабар берилди. Бу ҳақда «Akşam» ва бошқа турк нашрлари ёзди.

Маълум қилинишича, Коҗаэли вилоятининг Гебзе туманида яшовчи Мурат Таракчи ўнг қулоғидаги ўрта қулоқда суюқлик тўпланиши сабабли Истанбулнинг Тузла туманидаги Окан университети шифохонасига мурожаат қилган. Текширувлардан сўнг унга ўнг қулоғида жарроҳлик амалиёти ўтказилиши режалаштирилган.

Бироқ Таракчининг айтишича, операция вақтида унинг ўнг қулоғи ўрнига чап қулоғига найча ўрнатилган. У наркоздан уйғонгач, чап қулоғида кучли оғриқни ҳис қилган ва айнан шу қулоғига муолажа қилинганини билган. Шундан сўнг хато тиббий ходимларга маълум бўлган.

Хабарларга кўра, тиббий гуруҳ ўша куни беморни яна умумий наркоз остида операция қилган ва бу сафар керакли — ўнг қулоғига муолажа ўтказилган. Шу тариқа Таракчи бир куннинг ўзида икки марта умумий наркоз олган.

Okan Universiteti shifoxonasi binosi va qo'lida hujjat tutgan erkak tasvirlangan.

Таракчи шифокорларнинг хатосидан норози бўлиб, шифохона ва тиббиёт ходимлари устидан шикоят қилган. Унинг адвокати воқеани «нотўғри томонда амалга оширилган жарроҳлик» сифатида баҳолаб, ҳуқуқий жараён бошланганини билдирган. Бемор эса операциялардан кейин қулоғида шанғиллаш, эшитиш ва мувозанат билан боғлиқ муаммолар кузатилаётганини даъво қилган.

Окан университети шифохонаси маъмурияти эса давом этаётган ҳуқуқий жараён сабабли ҳозирча изоҳ бермаслигини маълум қилган. Шу боис бемор билдирган айрим оқибатлар ва хатога оид ҳолатлар ҳозирча якуний ҳуқуқий хулоса сифатида эмас, унинг даъволари сифатида кўрилмоқда.

Окан университетиМурат ТаракчиКоҗаэли вилоятиТузла тумани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртинчи фарзандидан сўнг она эшитиш қобилиятидан айрилдиТўртинчи фарзандидан сўнг она эшитиш қобилиятидан айрилди14 сентябр 11:01Хитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уландиХитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уланди18 август 15:16Шри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олиндиШри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олинди18 август 17:23Шифокорлар хатоси аёлга 17 миллион доллар келтирдиШифокорлар хатоси аёлга 17 миллион доллар келтирди28 июл 18:5351 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди51 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди28 август 13:20Жарроҳ беморнинг талоғи ўрнига жигарини олиб ташладиЖарроҳ беморнинг талоғи ўрнига жигарини олиб ташлади14 май 13:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота