Шахматчиларимиз миллионер бўлишдими? Жавоҳир Синдаров: "Албатта,уй,машина ва 200 минг доллар"
Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров Самарқанддаги шахмат Олимпиадасидан сўнг берилган интервьюда ўзига топширилган автомобиль ҳақида гапирди. Шахматчи бу унинг Президент томонидан берилган учинчи автомобили эканини айтди.
Интервью давомида Жавоҳир Синдоров янги автомобилни олгани ҳақида фикр билдирди.
"Жуда хурсандман, Президентимизга раҳмат. Мен учинчи машинамни олдим. Буниси ҳақиқатан зўр экан", — деди шахматчи.
Расмий маълумотларга кўра, Самарқандда ўтган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон терма жамоаси олтин медални қўлга киритган. Олимпиада чемпионлари, жумладан, Жавоҳир Синдоровга уй-жой ва автомобиль билан бирга 200 минг доллар миқдорида пул мукофоти ҳам белгиланган. Жавоҳир Синдоровга берилган саволлардан бири шахматчилар катта миқдордаги мукофотларга эга бўлгани ҳақида бўлди.
Унинг айтишича, ғолибларга уй, автомобиль ва 200 минг долларлик пул мукофоти берилган.
Шахматчи келгусидаги асосий мақсади ҳақида ҳам гапирди:
"Кейинги мақсадимиз — Жаҳон тожи учун курашиб, юртимизга Жаҳон тожини олиб келиш".
Изоҳлар 0
…