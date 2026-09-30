Шахматчиларимиз миллионер бўлишдими? Жавоҳир Синдаров: "Албатта,уй,машина ва 200 минг доллар"

·12·Ўзбекистон
Шахматчиларимиз миллионер бўлишдими? Жавоҳир Синдаров: "Албатта,уй,машина ва 200 минг доллар"

Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров Самарқанддаги шахмат Олимпиадасидан сўнг берилган интервьюда ўзига топширилган автомобиль ҳақида гапирди. Шахматчи бу унинг Президент томонидан берилган учинчи автомобили эканини айтди.

Интервью давомида Жавоҳир Синдоров янги автомобилни олгани ҳақида фикр билдирди.

"Жуда хурсандман, Президентимизга раҳмат. Мен учинчи машинамни олдим. Буниси ҳақиқатан зўр экан", — деди шахматчи.

Расмий маълумотларга кўра, Самарқандда ўтган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон терма жамоаси олтин медални қўлга киритган. Олимпиада чемпионлари, жумладан, Жавоҳир Синдоровга уй-жой ва автомобиль билан бирга 200 минг доллар миқдорида пул мукофоти ҳам белгиланган. Жавоҳир Синдоровга берилган саволлардан бири шахматчилар катта миқдордаги мукофотларга эга бўлгани ҳақида бўлди.

Унинг айтишича, ғолибларга уй, автомобиль ва 200 минг долларлик пул мукофоти берилган.

Шахматчи келгусидаги асосий мақсади ҳақида ҳам гапирди:

"Кейинги мақсадимиз — Жаҳон тожи учун курашиб, юртимизга Жаҳон тожини олиб келиш".

Жавоҳир СиндоровСамарқанд46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиЎзбекистон терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Синдоров FIDE мукофотининг илк соҳибига айландиЖавоҳир Синдоров FIDE мукофотининг илк соҳибига айланди28 сентябр 15:24«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!20 сентябр 22:49200 минг доллар, уй ва Volkswagen: Ўзбекистон шахматчиларига катта мукофот берилмоқда200 минг доллар, уй ва Volkswagen: Ўзбекистон шахматчиларига катта мукофот берилмоқдаКеча 20:19Шахмат олимпиадаси қаҳрамонлари юксак давлат мукофотлари билан тақдирландиШахмат олимпиадаси қаҳрамонлари юксак давлат мукофотлари билан тақдирланди28 сентябр 22:04"Қўшалоқ олтин": Нодирбек Абдусатторов 1-тахтада дунёнинг энг яхшиси деб тан олинди!"Қўшалоқ олтин": Нодирбек Абдусатторов 1-тахтада дунёнинг энг яхшиси деб тан олинди!27 сентябр 21:08Ўзбекистон 20 очко билан 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпионига айланди!Ўзбекистон 20 очко билан 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпионига айланди!27 сентябр 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади