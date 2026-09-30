SpaceX ўта оғир Falcon Heavy ракетасини старт майдонига олиб чиқди

·24·Техно
SpaceX ўта оғир Falcon Heavy ракетасини старт майдонига олиб чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • SpaceX компанияси ўзининг энг қудратли Falcon Heavy ракетасини Кеннеди номидаги космик марказга олиб чиқди.
  • Ушбу ракета АҚШ Миллий разведка бошқармаси ҳамда Космик кучлари манфаатларини кўзлаб ташкил этилаётган махфий НРОЛ-97 миссиясини бажаради.
  • Falcon Heavy ракетасининг навбатдаги муҳим парвози 2026-йилнинг 1-октабр куни АҚШ Шарқий вақти билан соат 23:53 да амалга оширилиши режалаштирилган.

Аэрокосмик гигант SpaceX компанияси ўзининг энг қудратли ва ноёб Falcon Heavy ракета-ташувчисини горизонтал ҳолатда транспортир ёрдамида Кеннеди номидаги космик марказдаги машҳур ЛК-39A стартовый майдончасига олиб чиқди. Мазкур операция келгуси йирик парвозга тайёргарлик жараёнининг муҳим босқичи ҳисобланиб, у АҚШ миллий хавфсизлигини таъминлашга қаратилган махфий топшириқни бажариш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу ўта оғир ракета АҚШ Миллий разведка бошқармаси ҳамда Космик кучлари манфаатларини кўзлаб ташкил этилаётган махфий НРОЛ-97 миссиясини бажаради. Ҳозирги вақтда мутахассислар барча тизимларни синовдан ўтказиб, парвозолди тайёргарликларини якуний босқичга олиб чиқишмоқда.

Парвоз санаси ва тафсилотлари

Қайд этилишича, Falcon Heavy ракетасининг навбатдаги муҳим парвоҳи 2026-йилнинг 1-октабр куни АҚШ Шарқий вақти билан соат 23:53 да тарихий 39A майдончасидан амалга оширилиши режалаштирилган. Мазкур вақт Тошкент вақти билан 2-октабр тонгига тўғри келади. Миссия давомида фойдали юкни орбитага чиқариш ва унинг хавфсизлигини таъминлаш асосий вазифа этиб белгиланган.

Ракета космосга кўтарилиб, ўз вазифасини бажариб бўлгач, унинг ён тезлатгичлари Ерга муваффақиятли қайтиши кутилмоқда. Режага кўра, улар ЛЗ-1 ва ЛЗ-2 қўниш майдончаларига юмшоқ тарзда келиб қўниши керак. Ушбу парвозда илгари ҳам фойдаланилган ён тезлатгичлар қўлланилиши диққатга сазовордир: улардан бири ўзининг тўртинчи, иккинчиси эса иккинчи космик сафарига отланмоқда.

Falcon Heavy тарихидаги ютуқлар

SpaceX компаниясининг ўта оғир ракета-ташувчиси ўзининг илк дебютини 2028-йилда амалга оширган эди. Шундан буён ўтган давр мобайнида ушбу русумдаги ракеталар жами 13 та орбитал миссияни муваффақиятли бажариб улгурди. Энг муҳими, уларнинг барчаси юз фоизлик натижа билан якунланган.

Статистик маълумотларга кўра, Falcon Heavy иштирокидаги бирорта ҳам старт фойдали юкнинг йўқолиши ёки орбитага чиқариш вақтидаги фавқулодда ҳолат билан якунланмаган. Бу эса компания технологияларининг нақадар юқори даражада ишончли ва мукаммал эканлигини яна бир бор тасдиқлайди.

SpaceXFalcon HeavyКосмосНРОЛ-97Ракета
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Falcon Heavy ракетасининг янги кадрларини намойиш этдиSpaceX Falcon Heavy ракетасининг янги кадрларини намойиш этдиКеча 11:55SpaceX Falcon Heavy космосга янги Нанкй Грасе Роман телескопини муваффақиятли чиқардиSpaceX Falcon Heavy космосга янги Нанкй Грасе Роман телескопини муваффақиятли чиқарди30 август 17:27Starship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқдиStarship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқди28 сентябр 18:51NASA космик телескопи 4 миллиард долларлик бюджет муаммосидан сўнг учирилишга ҳозирланмоқдаNASA космик телескопи 4 миллиард долларлик бюджет муаммосидан сўнг учирилишга ҳозирланмоқда28 август 14:23Starship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтирадиStarship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтиради30 август 13:50Elon Musk 2030 йилгача кунига 30 та Starship учиришни режалаштирмоқдаElon Musk 2030 йилгача кунига 30 та Starship учиришни режалаштирмоқда21 август 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди