SpaceX ўта оғир Falcon Heavy ракетасини старт майдонига олиб чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- SpaceX компанияси ўзининг энг қудратли Falcon Heavy ракетасини Кеннеди номидаги космик марказга олиб чиқди.
- Ушбу ракета АҚШ Миллий разведка бошқармаси ҳамда Космик кучлари манфаатларини кўзлаб ташкил этилаётган махфий НРОЛ-97 миссиясини бажаради.
- Falcon Heavy ракетасининг навбатдаги муҳим парвози 2026-йилнинг 1-октабр куни АҚШ Шарқий вақти билан соат 23:53 да амалга оширилиши режалаштирилган.
Аэрокосмик гигант SpaceX компанияси ўзининг энг қудратли ва ноёб Falcon Heavy ракета-ташувчисини горизонтал ҳолатда транспортир ёрдамида Кеннеди номидаги космик марказдаги машҳур ЛК-39A стартовый майдончасига олиб чиқди. Мазкур операция келгуси йирик парвозга тайёргарлик жараёнининг муҳим босқичи ҳисобланиб, у АҚШ миллий хавфсизлигини таъминлашга қаратилган махфий топшириқни бажариш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу ўта оғир ракета АҚШ Миллий разведка бошқармаси ҳамда Космик кучлари манфаатларини кўзлаб ташкил этилаётган махфий НРОЛ-97 миссиясини бажаради. Ҳозирги вақтда мутахассислар барча тизимларни синовдан ўтказиб, парвозолди тайёргарликларини якуний босқичга олиб чиқишмоқда.
Парвоз санаси ва тафсилотлариҚайд этилишича, Falcon Heavy ракетасининг навбатдаги муҳим парвоҳи 2026-йилнинг 1-октабр куни АҚШ Шарқий вақти билан соат 23:53 да тарихий 39A майдончасидан амалга оширилиши режалаштирилган. Мазкур вақт Тошкент вақти билан 2-октабр тонгига тўғри келади. Миссия давомида фойдали юкни орбитага чиқариш ва унинг хавфсизлигини таъминлаш асосий вазифа этиб белгиланган.
Ракета космосга кўтарилиб, ўз вазифасини бажариб бўлгач, унинг ён тезлатгичлари Ерга муваффақиятли қайтиши кутилмоқда. Режага кўра, улар ЛЗ-1 ва ЛЗ-2 қўниш майдончаларига юмшоқ тарзда келиб қўниши керак. Ушбу парвозда илгари ҳам фойдаланилган ён тезлатгичлар қўлланилиши диққатга сазовордир: улардан бири ўзининг тўртинчи, иккинчиси эса иккинчи космик сафарига отланмоқда.
Falcon Heavy тарихидаги ютуқларSpaceX компаниясининг ўта оғир ракета-ташувчиси ўзининг илк дебютини 2028-йилда амалга оширган эди. Шундан буён ўтган давр мобайнида ушбу русумдаги ракеталар жами 13 та орбитал миссияни муваффақиятли бажариб улгурди. Энг муҳими, уларнинг барчаси юз фоизлик натижа билан якунланган.
Статистик маълумотларга кўра, Falcon Heavy иштирокидаги бирорта ҳам старт фойдали юкнинг йўқолиши ёки орбитага чиқариш вақтидаги фавқулодда ҳолат билан якунланмаган. Бу эса компания технологияларининг нақадар юқори даражада ишончли ва мукаммал эканлигини яна бир бор тасдиқлайди.
Изоҳлар 0
…