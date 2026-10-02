Манас шаҳрида "Дайди ва тиланчи" номли рейд ёрдамида бир тиланчилар тўдаси ушланди

·3·Жамият
Манас шаҳрида "Дайди ва тиланчи" номли рейд ёрдамида бир тиланчилар тўдаси ушланди

1 октябрь куни Манас шаҳри ҳокимлиги шаҳар ички ишлар бўлими билан ҳамкорликда ҳудудда "Дайди ва тиланчи" номли рейд тадбирини ўтказди.

Тадбир шаҳар ҳокимининг топшириғи асосида жамоат тартибини сақлаш, тиланчилик билан шуғулланаётган фуқароларни аниқлаш ҳамда бундай ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида ташкил этилди.

Рейд давомида ички ишлар органлари ходимлари тиланчилик билан шуғулланаётган фуқароларни аниқлади. Уларнинг яшаш манзиллари текширилиб, тушунтириш ишларини олиб бориш учун шаҳар ички ишлар бўлимига олиб борилди.

Аниқланган ҳолатлар бўйича тегишли баённомалар расмийлаштирилди. Фуқароларга нисбатан қонунчилик доирасида маъмурий чоралар кўрилиб, жарималар қўлланилди.

Манас шаҳрида жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган рейд ва профилактик тадбирлар давом эттирилади.

Манас шаҳриДайди ва тиланчиТиланчиликМанас шаҳри ҳокимлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!28 сентябр 11:09Мактабларда оммавий рейд: ўқувчилар сумкаси текширилмоқда, жарима 88 миллион сўмгача!Мактабларда оммавий рейд: ўқувчилар сумкаси текширилмоқда, жарима 88 миллион сўмгача!26 сентябр 07:03 Жиззахда қарздор автотранспорт воситаларини аниқлаш бўйича рейд давом этмоқда Жиззахда қарздор автотранспорт воситаларини аниқлаш бўйича рейд давом этмоқда11 июл 15:04Фарғонада “заҳарли қаҳва” савдогарлари фош бўлди: 4 860 дона сибутраминли маҳсулот...Фарғонада “заҳарли қаҳва” савдогарлари фош бўлди: 4 860 дона сибутраминли маҳсулот...26 сентябр 18:48Қибрайда сохта прокуратура гувоҳномаси билан йигит ушландиҚибрайда сохта прокуратура гувоҳномаси билан йигит ушланди21 июл 01:02Сирдарёда Экополиция ходими фожиали ҳалок бўлди — 3 нафар гумонланувчи панжара ортидаСирдарёда Экополиция ходими фожиали ҳалок бўлди — 3 нафар гумонланувчи панжара ортида12 сентябр 09:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ