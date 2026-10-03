Россияда оғир жароҳат олган ўзбекистонлик ватанга қайтарилди

·32·Жамият
Россияда оғир жароҳат олган ўзбекистонлик ватанга қайтарилди

Россиянинг Ростов-Дон шаҳрида меҳнат фаолияти давомида оғир жароҳат олган Ўзбекистон фуқароси Д.У. ватанга қайтарилди. Бу ҳақда «Дунё» ахборот агентлиги хабар берди.

Маълум қилинишича, бахтсиз ҳодиса оқибатида турли тан жароҳатларини олган фуқаро маҳаллий тиббиёт муассасаларидан бирига ётқизилган ва унга зарур тиббий ёрдам кўрсатилган.

Ўзбекистоннинг Бош консулхонаси ҳамда Миграция агентлигининг ваколатхонаси ҳамкорлигида фуқарони ватанга қайтариш чоралари кўрилган. Шифокорлар тавсиясига кўра, уни тиббий эвакуация қилишга қарор қилинган.

Бунинг учун Ўзбекистондан икки нафар тиббиёт мутахассиси Россияга юборилган. Улар парвоз давомида фуқаронинг соғлиғини назорат қилиб борган.

Ташкилий ишлар якунлангач, Д.У. шифокорлар ҳамроҳлигида Минералние Води — Тошкент йўналишидаги авиарейс орқали Ўзбекистонга қайтарилган.

Д.УРостов-ДонМиграция агентлигиТиббий эвакуация
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистондаги фожиали ЙТҲ: уч нафар ўзбекистонлик ҳалок бўлдиҚозоғистондаги фожиали ЙТҲ: уч нафар ўзбекистонлик ҳалок бўлди22 август 17:09Кореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилдиКореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилди18 июл 11:32Эрондан 41 нафар ўзбекистонлик ватанга хавфсиз олиб келиндиЭрондан 41 нафар ўзбекистонлик ватанга хавфсиз олиб келинди6 май 14:02АҚШдан депортация қилинган 26 нафар ўзбекистонлик ватанга қайтарилдиАҚШдан депортация қилинган 26 нафар ўзбекистонлик ватанга қайтарилди4 май 12:28МИБ ёрдамида 2 ёшли қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиМИБ ёрдамида 2 ёшли қизалоқ онаси бағрига қайтарилди8 сентябр 11:33Кореяга ишга юборишни ваъда қилган фирибгарлар тузоққа тушдиКореяга ишга юборишни ваъда қилган фирибгарлар тузоққа тушди2 июн 22:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ