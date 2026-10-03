Кутилмаган совға: Дунёнинг 2-рақамли теннисчиси ўзбекистонлик спортчини ҳайратда қолдирди

·32·Спорт
Кутилмаган совға: Дунёнинг 2-рақамли теннисчиси ўзбекистонлик спортчини ҳайратда қолдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дунёнинг 2-рақамли теннисчиси Арина Соболенко ўзбекистонлик Камилла Раҳимовага ҳашаматли Гукси сумкасини совға қилди.
  • Бу совға ижтимоий тармоқдаги ҳазил тариқасидаги мулоқотдан бошланган бўлиб, Раҳимова Соболенконинг сумкасини мақтаб, ҳазил билан совға сўраган эди.
  • Соболенко бу таклифни жиддий қабул қилиб, Раҳимованинг кийиниш хонасига билдирмасдан сумкани қолдириб кетган.

Теннис юлдузлари ўртасидаги самимий муносабат мухлислар эътиборини тортди. WTA рейтингида дунёнинг иккинчи рақамли ракетка устаси бўлиб турган беларуслик Арина Соболенко ўзбекистонлик теннисчи Камилла Раҳимовага ҳашаматли Gucci сумкасини совға қилди.

Бу кутилмаган совға ҳақида Камилла Раҳимова нуфузли Уимблдон турнири кунларида суратга олган махсус видеовлоги орқали мухлисларига сўзлаб берди.

Барчаси Инстаграмдаги ҳазилдан бошланди

Камилланинг айтишича, бу совғанинг тарихи ижтимоий тармоқдаги кичик мулоқотдан бошланган:

  • Раҳимова Соболенконинг қисқа видеолавҳасига (Stories) муносабат билдириб, унинг сумкаси жуда чиройли эканини ёзган.

  • Ўзаро суҳбатда ҳамюртимиз ҳазил тариқасида: «Қачондир менга ҳам шунақасини совға қиласанми?» дея сўраган.

Бироқ беларус спортчиси бу ҳазилни эътиборсиз қолдирмай, уни ҳақиқатга айлантирди ва қимматбаҳо бренд сумкасини Камилланинг кийиниш хонасидаги шкафига билдирмасдан қўйиб кетди.

«Бу қиз жуда ҳам саховатли!» — Раҳимованинг ҳайрати

Совғани кўрган Раҳимова қувонч ва ҳайратини яшира олмади:

«Болалар, бир дақиқа қараб туринг, Арина Соболенко менга нима юборганини кўринг! Бу қиз жуда ҳам саховатли, бошқа қандай таъриф беришни ҳам билмайман.

Қаранглар, нималигини ўзингиз ҳам кўриб турибсиз. Мен шунчаки унинг сторисига жавоб бериб, сумкаси жуда зўр эканини ёзгандим ва “Қачондир совға қиласанми?” деб ҳазиллашгандим. Мана, натижаси!» — дея ҳикоя қилди Камилла ўз влогида.

WTA рейтингидаги ҳолат

Видеода Раҳимова дўстона ҳиссиётлар оғушида Соболенкони «дунёнинг биринчи рақамли ракеткаси» деб атади.

Аслида эса, ҳозирги кунда WTA рейтинги пешқадами Қозоғистон шарафини ҳимоя қилаётган Елена Рибакина ҳисобланади. Арина Соболенко рейтингда 2-ўринда бораётган бўлса, Камилла Раҳимова жаҳон таснифининг 76-поғонасидан жой олган.

Арина СоболенкоКамилла РаҳимоваWTA рейтингиGucci сумка
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Соболенкони ютиш «лаънати»: Арина ўзига хос ва ғаройиб статистикага изоҳ бердиСоболенкони ютиш «лаънати»: Арина ўзига хос ва ғаройиб статистикага изоҳ берди9 август 18:13«Ролан Гаррос-2026»да барча «Катта дубулға» чемпионлари мағлуб бўлди«Ролан Гаррос-2026»да барча «Катта дубулға» чемпионлари мағлуб бўлди4 июн 01:30Тўқаев Кўчманчилар ўйинлари ғолибларини тақдирлади — миллий спорт ҳақида муҳим баёнотТўқаев Кўчманчилар ўйинлари ғолибларини тақдирлади — миллий спорт ҳақида муҳим баёнот11 сентябр 20:36UFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келдиUFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келди19 сентябр 11:53Жастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилдиЖастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилди11 сентябр 07:48Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!8 август 07:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди