«Фюри талаб қилди, мен рози бўлдим»: Жошуа жанг постеридаги баҳсли ҳолат сирини очди

·40·Спорт
«Фюри талаб қилди, мен рози бўлдим»: Жошуа жанг постеридаги баҳсли ҳолат сирини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа ўртасидаги жанг постерида кимнинг исми биринчи ёзилиши борасида тортишувлар давом этмоқда.
  • Энтони Жошуанинг сўзларига кўра, жанг бекор бўлмаслиги учун у Фюрининг исмини биринчи ёзишга рози бўлган.
  • Тайсон Фюри эса Жошуани ёлғон гапирганликда ва жангдан қочишга уринганликда айблади.
  • Ушбу узоқ кутилган жанг 11 декабр куни Кардиффда бўлиб ўтади.

Супер оғир вазн тоифасида йилнинг энг кутилган тўқнашуви — Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа ўртасидаги жанг атрофида психологик уруш авжига чиқди. Британиялик собиқ чемпион Энтони Жошуа расмий анонсда нега Фюрининг исми биринчи қўйилганига изоҳ берди, Тайсон эса бунга дарҳол жавоб қайтарди.

Британия дербиси олдидан боксчилар ўртасидаги тортишувлар ҳатто расмий постердаги исмлар кетма-кетлиги устида ҳам давом этмоқда.

«Жанг бекор бўлмасин деб рози бўлдим» — Жошуанинг изоҳи

Энтони Жошуанинг сўзларига кўра, рақиб томон шартнома имзоланиши учун айнан «Фюри» номи биринчи кўрсатилишини қатъий талаб қилган:

«Мендан: «Фюрининг исми биринчи ёзилишига қарши эмасмисан? Чунки агар шундай бўлмаса, у шартномани имзолашга тайёр эмас», деб сўрашди. Мен эса: «Бу жанг яна барбод бўлишини истамайман», деб жавоб бердим», — деди Жошуа.

Шу тариқа, Эйжей мухлислар йиллар давомида кутган жанг ташкил этилиши учун ўз амбицияларини бир четга суриб, рақибининг шартига кўнганини маълум қилди.

«Ёлғон! Кичик қизлардек йиғладингиз» — Фюридан кескин жавоб

«Лўлилар қироли» лақабли Тайсон Фюри Жошуанинг бу баёнотини одатдагидек кескин ва кинояли тарзда рад этди:

«Ёлғон! Саҳна ортида сизлар кичик қизлардек: «Менга бу керак, менга у керак», деб йиғладингиз. Бу жангдан қочиш учун қўлингиздан келган барча ишни қилдингиз. Барча мумкин бўлган баҳоналардан фойдаланишга уриндингиз», — дея муносабат билдирди Фюри.

Маълумот ўрнида, узоқ кутилган тарихий баҳс 11 декабрь куни Уэльс пойтахти Кардифф шаҳрида бўлиб ўтади.

Тайсон ФюриЭнтони ЖошуаФюри-Жошуа жангКардифф
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дана Уайт Эдди Ҳирнни аёвсиз фош қилди: Фюри — Жошуа жанги бекор бўлиш ёқасидаДана Уайт Эдди Ҳирнни аёвсиз фош қилди: Фюри — Жошуа жанги бекор бўлиш ёқасида27 сентябр 23:10Аср жанги расман тасдиқланди: Фьюри ва Жошуа 11 декабрь куни Кардиффда тўқнашади!Аср жанги расман тасдиқланди: Фьюри ва Жошуа 11 декабрь куни Кардиффда тўқнашади!25 сентябр 13:27«Арсенал» аншлаги: Лондонликлар «Сити»дан реванш олишга шайланмоқда!«Арсенал» аншлаги: Лондонликлар «Сити»дан реванш олишга шайланмоқда!14 август 09:45Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...20 август 16:40Тайсон Фюри жангдан сўнг: ўзига нисбатан жиддий танқид эълон қилди...Тайсон Фюри жангдан сўнг: ўзига нисбатан жиддий танқид эълон қилди...10 апрел 17:30Маркинос Ҳиндистонга қарши баҳсни олтин имконият деб атадиМаркинос Ҳиндистонга қарши баҳсни олтин имконият деб атадиБугун 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди