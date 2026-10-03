Вера К. Rubin обсерваторияси янги митти галактикани кашф этди

·4·Техно
Вера К. Rubin обсерваторияси янги митти галактикани кашф этди

Вера К. Rubin обсерваторияси ўзининг асосий ўн йиллик осмон шарҳи бошланишидан олдин ҳам ноёб кашфиётга қўл урди. ixbt.com маълумотига кўра, астрономлар Сомон Йўлининг ўта хира митти йўлдош галактикасини аниқлашга муваффақ бўлишди. Ақуариус ИВ деб номланган ушбу осмон жисми телескопнинг асосий иш бошлашидан олдинги синов маълумотлари асосида топилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги объект 2025-йилнинг апрелидан 2026-йилнинг январигача йиғилган Эарлй Дата Превиев 2 (EDP2) синов маълумотлари доирасида қайд этилган. Мазкур дастлабки шарҳ осмон сферасининг қарийб 7 фоиз қамровини ўз ичига олган бўлиб, олимларга келгусидаги кенг кўламли тадқиқотлар учун муҳим имкониятларни тақдим этди.

Махсус қидирув усуллари ва исохронлар

Ақуариус ИВни оддий суратларда кўриб бўлмайди, чунки ўта хира митти галактикалар одатий галактика кўринишига эга эмас. Шунинг учун тадқиқотчилар махсус қидирув усулидан фойдаланишди. Объект олд ва орқа фондаги юлдузлар орасидаги бир неча ўнлаб хира юлдузлардан иборат тўплам сифатида намоён бўлди.

Олимлар бир хил газ булутидан бир вақтда ҳосил бўлган юлдузларнинг ранги ҳамда ёрқинлиги боғлиқлигини кўрсатувчи ягона исохронга мос келувчи гуруҳларни изладилар. Қадимий ва металларга камбағал юлдузлар популяцияси модели турли масофаларда текшириб кўрилди. Натижада Ақуариус ИВ ҳудудида тасодифий фон кўрсаткичларидан сезиларли даражада кўп мос юлдузлар борлиги аниқланди.

Қоронғи материяни ўрганишдаги аҳамияти

Аниқланган митти галактиканинг ўлчами Сомон Йўлининг деярли барча шарқона тўдаларидан каттароқ экани маълум бўлди. Бу жиҳат жуда муҳим, чунки шар тўдалари эски юлдузларнинг зич тизимлари ҳисобланса, митти галактикалар ўзларининг қоронғи материя галоларига эга бўлади.

Олинган характеристикалар Ақуариус ИВ айнан ўта хира митти галактика эканини кўрсатмоқда. Бундай объектлар қоронғи материяни ўрганишда катта қизиқиш уйғотади, сабаби уларда оддий моддалар жуда кам бўлиб, хусусиятлари асосан қоронғи галолар орқали белгиланади.

Ҳозирги вақтда Сомон Йўли атрофида шундай табиатга эга 40 га яқин галактика маълум. Мутахассисларнинг фикрича, келгуси ЛССТ шарҳи бу кўрсаткични икки баробарга ошириш имконини беради. Эслатиб ўтамиз, Вера К. Rubin обсерваториясининг асосий ўн йиллик илмий ишлари 2026-йил июн ойида бошланган бўлиб, у бутун жанубий осмонни мунтазам равишда кузатиб боради.

Вера RubinАстрономияГалактикаҚоронғи материяКосмос
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вера Rubin телескопи оламнинг илк ўта чуқур суратини тақдим этдиВера Rubin телескопи оламнинг илк ўта чуқур суратини тақдим этди2 август 17:51Физиклар қоронғи материя заррачаси бўлиши мумкин бўлган сирли сигнални қайд этдиФизиклар қоронғи материя заррачаси бўлиши мумкин бўлган сирли сигнални қайд этди3 сентябр 14:55Вера Rubin обсерваторияси 3И/ATLAS кометасини кутилмаганда аниқладиВера Rubin обсерваторияси 3И/ATLAS кометасини кутилмаганда аниқлади15 май 19:55NASA Свифт телескопини қутқариш миссияси муваффақиятсиз якунландиNASA Свифт телескопини қутқариш миссияси муваффақиятсиз якунланди26 сентябр 17:21Ҳаббле космик телескопи Ер атрофида 200 мингинчи те айланмани амалга оширдиҲаббле космик телескопи Ер атрофида 200 мингинчи те айланмани амалга оширди24 сентябр 10:28Астрономлар фан тарихидаги энг ёш экзопланетани тасдиқладиларАстрономлар фан тарихидаги энг ёш экзопланетани тасдиқладилар24 сентябр 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди