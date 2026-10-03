NYT: Россия Украина энергетика тизимига кенг кўламли ҳужумлар режасини тузган бўлиши мумкин

·11·Дунё
NYT: Россия Украина энергетика тизимига кенг кўламли ҳужумлар режасини тузган бўлиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Те Нев Ёрк Тимес нашри Украина расмийлари қўлига тушган ҳужжатга асосланиб, Россия Украина энергетика тизимини ишдан чиқаришга қаратилган кенг кўламли ҳужумлар режасини ишлаб чиққан бўлиши мумкинлигини хабар қилди.
  • Ҳужжатда Украина энергетика инфратузилмасига ракета, бошқариладиган авиабомбалар ва дронлар билан уч босқичда зарба бериш режаси баён этилган бўлиб, асосий мақсад Киев, Харков ва Одесса каби йирик шаҳарларда электр энергияси ва иссиқлик таъми…

Россия Украина энергетика тизимини ишдан чиқаришга қаратилган кенг кўламли ҳужумлар режасини ишлаб чиққан бўлиши мумкин. Бу ҳақда The New York Times нашри Украина расмийлари қўлига келиб тушган ҳужжатга таяниб хабар берди. Бироқ нашр ҳужжатнинг ҳақиқийлигини мустақил равишда тасдиқлай олмаган.

Маълум қилинишича, Украина энергетика вазири Денис Шмигал сентябрь ойи охирида ҳужжатни Европанинг икки сиёсатчисига кўрсатган. Ҳужжатда Украина энергетика инфратузилмасига ракета, бошқариладиган авиабомбалар ва дронлар билан уч босқичда зарба бериш режаси баён этилган.

Биринчи босқичда мамлакатнинг ғарбий чегаралари яқинидаги электр подстанцияларига ҳужум қилиш орқали Европадан электр энергияси импорт қилиш имкониятини чеклаш кўзда тутилган. Иккинчи босқичда гидроэлектр станциялари, учинчи босқичда эса Украина назоратидаги учта атом электр станциясини электр тармоғига улаб турувчи подстанциялар нишонга олиниши айтилган.

Ҳужжатдаги маълумотларга кўра, режанинг асосий мақсади Киев, Харьков ва Одесса каби йирик шаҳарларда электр энергияси ва иссиқлик таъминотини 90 фоизгача қисқартириш, шунингдек, канализация тизимларига жиддий зарар етказиш орқали гуманитар инқироз келтириб чиқаришдан иборат.

Нашр ёзишича, режада Украинадаги қарийб 15 гигаватт электр энергияси ишлаб чиқариш қувватини ишдан чиқариш мақсад қилинган. Бу мамлакат 2026 йил ёзининг охирида эга бўлган ишлаб чиқариш қувватига деярли тенг.

Украина расмийлари энергетика инфратузилмасига ҳужумлар қиш мавсумида электр энергияси, иситиш ва сув таъминотида жиддий муаммолар келтириб чиқаришидан хавотир билдирмоқда. Бироқ ҳужжатдаги режа амалга ошириладими ёки йўқми, ҳозирча аниқ эмас.

Россия-Украина урушиУкраина энергетика тизимиThe New York TimesДенис Шмигал
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега Мужтабо Хоманаий отасининг дафн маросимида қатнашмади?Нега Мужтабо Хоманаий отасининг дафн маросимида қатнашмади?5 июл 21:15АҚШ Ҳормуз бўғозидан кемалар ўтишини таъминламоқдаАҚШ Ҳормуз бўғозидан кемалар ўтишини таъминламоқда1 июн 14:15Европа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилдиЕвропа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилди19 сентябр 08:27Дональд Трамп Москва ва Киев ўртасидаги сенсацион келишувни эълон қилдиДональд Трамп Москва ва Киев ўртасидаги сенсацион келишувни эълон қилди14 сентябр 23:01«Абадий ечим керак»: Зеленский АҚШнинг энергетика сулҳи бўйича таклифига қатъий шарт қўйди«Абадий ечим керак»: Зеленский АҚШнинг энергетика сулҳи бўйича таклифига қатъий шарт қўйди15 сентябр 11:30КХДРнинг 120 ракетали бўлинмаси Россияга йўл олгани айтилдиКХДРнинг 120 ракетали бўлинмаси Россияга йўл олгани айтилди6 август 09:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота