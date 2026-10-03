Томас Тухел Раҳим Стерлингнинг карерасидаги тушкунлик ҳақида фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Томас Тухел собиқ шогирди Раҳим Стерлингнинг профессионал фаолиятидаги кескин пасайишидан афсусда эканини билдирди.
- Стерлинг май ойида M25 ва M3 автомагистралларида Lamborghini русумли машинасини темир дарвозага уриб юборган ва полиция олтита кулги гази баллонини топган.
- Тухелнинг фикрича, Стерлинг Манчестер Сити ва Пеп Гвардиола қўл остидаги ёрқин давридан кейин бошқа жамоаларда ўзининг аввалги аҳамиятини исботлай олмади.
Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел ўзининг собиқ шогирди Раҳим Стерлингнинг оғир дамларни бошдан кечираётгани ва профессионал фаолиятидаги кескин пасайиш унинг эътиборидан четда қолмаганини айтди. Goal.com хабар қилишича, тажрибали мутахассис футболчининг ҳам майдонда, ҳам унинг ташқарисидаги муаммоларидан афсусдалигини билдириб, унга ҳамдардлик изҳор этган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, 31 ёшли ҳужумчи охир-вақтларда жиддий қонунбузарликларга йўл қўйган. Раҳим Стерлинг хавфли тарзда автомобил бошқариш, кулги гази (натрий оксиди) сақлаш ва текширув учун намуна топширишдан бош тортиш каби айбларга иқрор бўлган. Май ойида M25 ва M3 автомагистралларида у ўзининг Lamborghini русумли машинасини темир дарвозага уриб юборган эди.
Воқеа жойига етиб келган полиция ходимлари шикастланган автомобилдан олтита кулги гази баллонини топган. Бодйкам ёзувларида футболчи уларни орқа ўриндиққа яширишга урингани акс этган. Катта жамоатчилик эътиборидан сўнг Стерлинг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қисқача «Мукаммалликдан кўра тараққиёт муҳимроқ» деган сирли хабарни қолдирган.
Карерадаги кескин ўзгаришлар ва қийинчиликларҲозирда суд ҳукмини кутаётган футболчи ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум қилинган. Стерлингнинг адвокати унинг шахсий қийинчиликларини бартараф этиш учун ихтиёрий равишда қадамлар ташлаганини таъкидлаган. Томас Тухел 2022-йилда Челси жамоасига ушбу футболчини олиб келиш учун ўзи курашганини эслаб, унинг Манчестер Сити сафидаги энг юқори спорт формасини кейинчалик қайта тиклай олмаганидан афсусда эканини яширмади.
Тухелнинг фикрича, Манчестер Сити ва Пеп Гвардиола қўл остидаги ёрқин давридан кейин Стерлинг бошқа жамоаларда ўзининг аввалги аҳамиятини исботлай олмади. Олмониялик мутахассис футболчининг шахсий фазилатларига ҳам тўхталиб ўтди: «У ўз фарзандлари учун ғамхўр ота ва оилапарвар инсон эди. Унинг қийин даврни бошдан кечираётганини кўриш ачинарли».
Мураббийнинг қўшимча қилишича, баъзида инсон ҳаётида ғалати пасайиш даври бошланади ва барчасида фақат футболчининг ўзини айблаб бўлмайди. У Стерлинг бу вазиятдан чиқиб кета олишига ишонишини ва унга энг эзгу тилакларини йўллашини билдирди.
Ажойиб ўтмиш ва бугунги тушкун ҳолатРаҳим Стерлинг фаолиятининг бу қадар тушкун тус олгани унинг аввалги ютуқларига мутлақо зид келади. Этихад Стадиум стадионида ўтказган етти йиллик омадли даврида у тўрт карра Англия чемпиони унвонини қўлга киритиб, мамлакат футболининг энг ёрқин юлдузларидан бирига айланганди.
Бироқ, Манчестер клубини тарк этгач, унинг карера траекторияси пасайиб кетди. Челси ва Арсенал сафидаги омадсиз ўйинлардан сўнг, 2026-йил январ ойида Стамфорд Бридге жамоаси билан шартномаси ўзаро келишувга кўра бекор қилинди. Шундан сўнг Нидерландиянинг Feyenoord клубига кўчиб ўтган футболчи у ерда ўтказилган саккизта учрашувда бирорта ҳам самарали ҳаракатни амалга ошира олмади ва натижада клубни тарк этишга мажбур бўлди.
Изоҳлар 0
…