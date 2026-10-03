Томас Тухел Раҳим Стерлингнинг карерасидаги тушкунлик ҳақида фикр билдирди

·6·Спорт
Томас Тухел Раҳим Стерлингнинг карерасидаги тушкунлик ҳақида фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Томас Тухел собиқ шогирди Раҳим Стерлингнинг профессионал фаолиятидаги кескин пасайишидан афсусда эканини билдирди.
  • Стерлинг май ойида M25 ва M3 автомагистралларида Lamborghini русумли машинасини темир дарвозага уриб юборган ва полиция олтита кулги гази баллонини топган.
  • Тухелнинг фикрича, Стерлинг Манчестер Сити ва Пеп Гвардиола қўл остидаги ёрқин давридан кейин бошқа жамоаларда ўзининг аввалги аҳамиятини исботлай олмади.

Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел ўзининг собиқ шогирди Раҳим Стерлингнинг оғир дамларни бошдан кечираётгани ва профессионал фаолиятидаги кескин пасайиш унинг эътиборидан четда қолмаганини айтди. Goal.com хабар қилишича, тажрибали мутахассис футболчининг ҳам майдонда, ҳам унинг ташқарисидаги муаммоларидан афсусдалигини билдириб, унга ҳамдардлик изҳор этган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, 31 ёшли ҳужумчи охир-вақтларда жиддий қонунбузарликларга йўл қўйган. Раҳим Стерлинг хавфли тарзда автомобил бошқариш, кулги гази (натрий оксиди) сақлаш ва текширув учун намуна топширишдан бош тортиш каби айбларга иқрор бўлган. Май ойида M25 ва M3 автомагистралларида у ўзининг Lamborghini русумли машинасини темир дарвозага уриб юборган эди.

Воқеа жойига етиб келган полиция ходимлари шикастланган автомобилдан олтита кулги гази баллонини топган. Бодйкам ёзувларида футболчи уларни орқа ўриндиққа яширишга урингани акс этган. Катта жамоатчилик эътиборидан сўнг Стерлинг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қисқача «Мукаммалликдан кўра тараққиёт муҳимроқ» деган сирли хабарни қолдирган.

Карерадаги кескин ўзгаришлар ва қийинчиликлар

Ҳозирда суд ҳукмини кутаётган футболчи ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум қилинган. Стерлингнинг адвокати унинг шахсий қийинчиликларини бартараф этиш учун ихтиёрий равишда қадамлар ташлаганини таъкидлаган. Томас Тухел 2022-йилда Челси жамоасига ушбу футболчини олиб келиш учун ўзи курашганини эслаб, унинг Манчестер Сити сафидаги энг юқори спорт формасини кейинчалик қайта тиклай олмаганидан афсусда эканини яширмади.

Тухелнинг фикрича, Манчестер Сити ва Пеп Гвардиола қўл остидаги ёрқин давридан кейин Стерлинг бошқа жамоаларда ўзининг аввалги аҳамиятини исботлай олмади. Олмониялик мутахассис футболчининг шахсий фазилатларига ҳам тўхталиб ўтди: «У ўз фарзандлари учун ғамхўр ота ва оилапарвар инсон эди. Унинг қийин даврни бошдан кечираётганини кўриш ачинарли».

Мураббийнинг қўшимча қилишича, баъзида инсон ҳаётида ғалати пасайиш даври бошланади ва барчасида фақат футболчининг ўзини айблаб бўлмайди. У Стерлинг бу вазиятдан чиқиб кета олишига ишонишини ва унга энг эзгу тилакларини йўллашини билдирди.

Ажойиб ўтмиш ва бугунги тушкун ҳолат

Раҳим Стерлинг фаолиятининг бу қадар тушкун тус олгани унинг аввалги ютуқларига мутлақо зид келади. Этихад Стадиум стадионида ўтказган етти йиллик омадли даврида у тўрт карра Англия чемпиони унвонини қўлга киритиб, мамлакат футболининг энг ёрқин юлдузларидан бирига айланганди.

Бироқ, Манчестер клубини тарк этгач, унинг карера траекторияси пасайиб кетди. Челси ва Арсенал сафидаги омадсиз ўйинлардан сўнг, 2026-йил январ ойида Стамфорд Бридге жамоаси билан шартномаси ўзаро келишувга кўра бекор қилинди. Шундан сўнг Нидерландиянинг Feyenoord клубига кўчиб ўтган футболчи у ерда ўтказилган саккизта учрашувда бирорта ҳам самарали ҳаракатни амалга ошира олмади ва натижада клубни тарк этишга мажбур бўлди.

Томас ТухелРаҳим СтерлингАнглия терма жамоасиПремер-лигаФутбол янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйдиТомас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйди20 сентябр 11:36Томас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атадиТомас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атади17 сентябр 12:39Томас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусдаТомас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусда16 сентябр 09:11Энтони Гордон Томас Тухелнинг баҳсли қароридан ҳайратда қолганини айтдиЭнтони Гордон Томас Тухелнинг баҳсли қароридан ҳайратда қолганини айтди24 сентябр 11:51Жон Стоунз тезликни оширгани учун жаримага тортилдиЖон Стоунз тезликни оширгани учун жаримага тортилди30 сентябр 10:59Роберто Маншини Манчестер Сити иши бўйича изоҳ бердиРоберто Маншини Манчестер Сити иши бўйича изоҳ бердиКеча 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди