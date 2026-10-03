Маркинос Ҳиндистонга қарши баҳсни олтин имконият деб атади
Бразилия терма жамоаси бошидан кечирган оғир мундиалдан сўнг ўзининг янги тикланиш даврини бошлаб юборди. Тажрибали ҳимоячи Маркиноснинг фикрича, Ҳиндистон жамоасига қарши бўлажак ўйин «беш карра чемпионлар» учун янги босқичга қадам қўйиш ва ўз ўйинини қайта тиклаш йўлидаги мукаммал пойдевор вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
НДТВ нашри хабар қилишича, Колкатадаги мухлисларнинг улкан иштиёқи ва илиқ кутиб олиши жамоага қўшимча руҳ бағишламоқда. ЖЧ-2026 турнирининг 1/8 финалидаги аламли мағлубиятдан кейин бошланган ўтиш даврида бу каби ўртоқлик учрашувлари жамоа учун муҳим аҳамият касб этади.
Янги сикл ва мухлислар далдаБразилия терма жамоаси ЖЧдан кейин учта расмий ва ўртоқлик мақомидаги учрашувни ўтказишга улгурди. Бунгача Австралияга қарши кечган икки ўйинлик баҳсда жамоа 1:1 ҳисобидаги дуранг қайд этиб, иккинчи учрашувда 4:2 ҳисобида зафар қучган эди.
Пари Сен-Жермен клуби ҳимоячиси матбуот анжуманида Ҳиндистондаги муҳит жамоа учун ғайриоддий мотивация эканини таъкидлади. «Бу ерда, айниқса машғулотлар ва ўйин давомида кўрсатилаётган меҳрибонлик янги футболчиларимиз учун ҳам катта туртки бўлади», деди у.
Рақибга ҳурмат ва ўйин олдидан таҳлилБразилия мураббийлар штаби ва футболчилари рақиб томоннинг сўнгги ўйинларини синчковлик билан ўрганиб чиқди. Ҳиндистон терма жамоаси жорий йилда олтита ўйин ўтказишга улгурган бўлиб, уларнинг ҳар бир ҳаракати жиддий таҳлил қилинди.
Маркинос Ҳиндистон терма жамоаси сардори ва дарвозабони Гурпреэт Сингҳ Сандхунинг ютуқларига алоҳида тўхталиб ўтди. Осмоности мамлакати вакили ушбу баҳсда ўзининг 90-халқаро ўйинини ўтказишга ҳозирланаётгани бразилиялик футболчида катта таассурот қолдирган.
Тақдим этилган маълумотларга кўра, тажрибали марказий ҳимоячи рақибларга ҳеч қандай маслаҳат беришга ҳожат йўқлигини, ҳар икки жамоа ҳам ўта профессионал ёндашувга эгалигини қўшимча қилди. Унинг фикрича, майдондаги босим ва мухлисларнинг меҳрини ижобий энергияга айлантириш муҳимдир.
«Биз бу босимни мотивацияга, ўйинимиз учун туртки сифатида ишлатишимиз керак. Мухлисларнинг иссиқ муносабати Бразилияни яна чўққида ушлаб туришимиз учун хизмат қилади», дея якунлади сўзини Маркинос.
Изоҳлар 0
…