Маркинос Ҳиндистонга қарши баҳсни олтин имконият деб атади

·4·Спорт
Маркинос Ҳиндистонга қарши баҳсни олтин имконият деб атади

Бразилия терма жамоаси бошидан кечирган оғир мундиалдан сўнг ўзининг янги тикланиш даврини бошлаб юборди. Тажрибали ҳимоячи Маркиноснинг фикрича, Ҳиндистон жамоасига қарши бўлажак ўйин «беш карра чемпионлар» учун янги босқичга қадам қўйиш ва ўз ўйинини қайта тиклаш йўлидаги мукаммал пойдевор вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

НДТВ нашри хабар қилишича, Колкатадаги мухлисларнинг улкан иштиёқи ва илиқ кутиб олиши жамоага қўшимча руҳ бағишламоқда. ЖЧ-2026 турнирининг 1/8 финалидаги аламли мағлубиятдан кейин бошланган ўтиш даврида бу каби ўртоқлик учрашувлари жамоа учун муҳим аҳамият касб этади.

Янги сикл ва мухлислар далда

Бразилия терма жамоаси ЖЧдан кейин учта расмий ва ўртоқлик мақомидаги учрашувни ўтказишга улгурди. Бунгача Австралияга қарши кечган икки ўйинлик баҳсда жамоа 1:1 ҳисобидаги дуранг қайд этиб, иккинчи учрашувда 4:2 ҳисобида зафар қучган эди.

Пари Сен-Жермен клуби ҳимоячиси матбуот анжуманида Ҳиндистондаги муҳит жамоа учун ғайриоддий мотивация эканини таъкидлади. «Бу ерда, айниқса машғулотлар ва ўйин давомида кўрсатилаётган меҳрибонлик янги футболчиларимиз учун ҳам катта туртки бўлади», деди у.

Рақибга ҳурмат ва ўйин олдидан таҳлил

Бразилия мураббийлар штаби ва футболчилари рақиб томоннинг сўнгги ўйинларини синчковлик билан ўрганиб чиқди. Ҳиндистон терма жамоаси жорий йилда олтита ўйин ўтказишга улгурган бўлиб, уларнинг ҳар бир ҳаракати жиддий таҳлил қилинди.

Маркинос Ҳиндистон терма жамоаси сардори ва дарвозабони Гурпреэт Сингҳ Сандхунинг ютуқларига алоҳида тўхталиб ўтди. Осмоности мамлакати вакили ушбу баҳсда ўзининг 90-халқаро ўйинини ўтказишга ҳозирланаётгани бразилиялик футболчида катта таассурот қолдирган.

Тақдим этилган маълумотларга кўра, тажрибали марказий ҳимоячи рақибларга ҳеч қандай маслаҳат беришга ҳожат йўқлигини, ҳар икки жамоа ҳам ўта профессионал ёндашувга эгалигини қўшимча қилди. Унинг фикрича, майдондаги босим ва мухлисларнинг меҳрини ижобий энергияга айлантириш муҳимдир.

«Биз бу босимни мотивацияга, ўйинимиз учун туртки сифатида ишлатишимиз керак. Мухлисларнинг иссиқ муносабати Бразилияни яна чўққида ушлаб туришимиз учун хизмат қилади», дея якунлади сўзини Маркинос.

БразилияМаркиносҲиндистонФутболОртоқлик ўйини
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилия терма жамоаси Ҳиндистондаги ўртоқлик ўйини олдидан хавфсизликни кучайтирдиБразилия терма жамоаси Ҳиндистондаги ўртоқлик ўйини олдидан хавфсизликни кучайтирдиКеча 12:12Эстевао Бразилия терма жамоасига қайтди ва ЖЧдаги омадсизликни эсладиЭстевао Бразилия терма жамоасига қайтди ва ЖЧдаги омадсизликни эслади23 сентябр 00:55Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқладиКарло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқлади14 сентябр 17:51Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?10 сентябр 09:32Неймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтирингНеймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтиринг14 август 11:59Неймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилдиНеймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилди4 август 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди