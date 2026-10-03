Олимлар хавотирда: Ерда сув захиралари камайиб, сув айланиши беқарорлашмоқда

·6·Дунё
Олимлар хавотирда: Ерда сув захиралари камайиб, сув айланиши беқарорлашмоқда

Бутунжаҳон метеорология ташкилоти (ЖМТ) ҳисоботига кўра, Ерда сув айланиши тобора беқарор бўлиб, айрим ҳудудларда қурғоқчилик, бошқаларида эса кучли сув тошқинлари кузатилмоқда. Иқлим ўзгариши билан боғлиқ бу жараён чучук сув захираларига ҳам таъсир қилмоқда. Бу ҳақда CNN хабар берди.

ЖМТнинг 2025 йилги сув ресурслари ҳолати ҳақидаги ҳисоботи 17 сентябрь куни эълон қилинган. Унда сунъий йўлдош кузатувлари ва бошқа маълумотлар асосида Ер юзидаги дарёлар, кўллар, ерости сувлари, музликлар, қор ва тупроқда сақланадиган чучук сув захиралари ўрганилган.

Ҳисоботга кўра, қуруқликдаги сув захиралари глобал миқёсда тахминан 2016 йилдан бери камайиб бормоқда. 2025 йилда дунё ҳудудларининг 42 фоизида сув захиралари тарихий ўртача кўрсаткичдан паст бўлган. Ўтган йил дарёлар оқими бўйича сўнгги 35 йилдаги энг қурғоқчил йиллардан бири сифатида қайд этилган.

Музликларнинг қисқариши ҳам давом этмоқда. 2025 йилда барча музлик минтақаларида кетма-кет тўртинчи йил сезиларли муз йўқотилиши кузатилган. Бу эса келажакда сув танқислиги ва денгиз сатҳининг кўтарилиши билан боғлиқ хавфларни кучайтириши мумкин.

Сув айланишидаги беқарорликнинг оқибатлари Осиё ва Африкада айниқса сезилмоқда. ЖМТ маълумотларига кўра, сўнгги беш йилда ушбу икки минтақа сув билан боғлиқ қайд этилган экстремал ҳодисаларнинг камида ярмини ва улар оқибатида юз берган ўлимларнинг 80 фоиздан ортиғини ташкил этган.

Мутахассислар сув ресурсларини мунтазам кузатиш, маълумот алмашиш ва мавжуд захиралардан оқилона фойдаланиш зарурлигини таъкидламоқда. Ҳисобот муаллифлари сув айланишидаги ўзгаришларни аниқ баҳолаш ва уларнинг оқибатларига тайёрланиш учун айрим ҳудудларда кузатув маълумотларини янада яхшилаш кераклигини қайд этган.

ЖМТ 2025 су ресурслари ҳисоботису айланиши беқарорлигимузликлар қисқаришиқурғоқлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

СИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урдиСИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урди12 сентябр 16:09Дунёдаги чучук сув захиралари: ушбу рейтингда қайси давлат етакчи?Дунёдаги чучук сув захиралари: ушбу рейтингда қайси давлат етакчи?6 август 09:4838 миллиард доллар: Конгресс АҚШнинг Эронга қарши уруш харажатларини ошкор қилди38 миллиард доллар: Конгресс АҚШнинг Эронга қарши уруш харажатларини ошкор қилди16 сентябр 08:34Глобал нефть захиралари сўнгги саккиз йилдаги энг паст даражадаГлобал нефть захиралари сўнгги саккиз йилдаги энг паст даражада5 май 22:44Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?26 июл 08:57Эль-Ниньо хавфи: Акулалар янги ҳудудларга бостириб келмоқдаЭль-Ниньо хавфи: Акулалар янги ҳудудларга бостириб келмоқда2 август 13:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота