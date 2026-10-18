Францияда намойишлар авж олди: Dior ва Louis Vuitton дўконлари талон-торож қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсияда ҳукуматга қарши оммавий намойишлар давомида Диор, Лоуис Вуиттон, Селине, Ҳермес каби таниқли брендларнинг дўконлари, шунингдек, техника дўконлари, новвойхоналар ва супермаркетлар талон-торож қилинди.
- Парижда СЕЛИНЕ, Диор, Бурберрй ва Лоуис Вуиттон савдо нуқталарига зарар етказилган, косметика ва телекоммуникация дўконларидан маҳсулотлар ўғирланган.
Францияда ҳукуматга қарши оммавий намойишлар вақтида Dior, Louis Vuitton, Celine ва бошқа таниқли брендларнинг дўконларига ҳужум қилиниб, маҳсулотлар олиб кетилди. Бу ҳақда “LiFO” нашри хабар берди.
Маълумотларга кўра, 17 октябрь куни мамлакатнинг бир нечта шаҳрида норозилик намойишлари бўлиб ўтган. Айрим гуруҳлар юзага келган вазиятдан фойдаланиб, савдо нуқталарига бостириб кирган. Ҳодисалар фақат қимматбаҳо маҳсулотлар сотиладиган дўконлар билан чекланмай, техника дўконлари, новвойхоналар ва супермаркетларда ҳам кузатилган.
Парижда CELINE, Dior, Burberry ва Louis Vuitton брендларига тегишли савдо нуқталарига зарар етказилган. Республика майдони яқинидаги косметика дўконининг витринасини синдирган шахслар ичкаридаги маҳсулотларни ташқарида тўпланган одамларга улоқтирган. Телекоммуникация дўконига бостириб кирганлар эса телефонларни кўчага отган.
Шунингдек, Республика майдонидаги марказий ёдгорлик турли ёзувлар билан қопланган, майдон қопламасидаги тошларнинг бир қисми кўчирилган. “La Barrique” барида ёнғин чиққан. Яқин атрофдаги супермаркетдан олиб чиқилган спиртли ва газланган ичимликлар эса полиция ходимларига қарата отилган.
Тартибсизликлар Марсель, Лилл ва Нитсса шаҳарларида ҳам қайд этилган. Марселда Hermès дўкони ҳамда заргарлик буюмлари, кийим-кечак, косметика ва маиший техника сотиладиган савдо нуқталарига зарар етказилган. Пойабзал дўконида юзага келган ёнғинни ўчириш учун ўт ўчирувчилар чақирилган.
Лилл шаҳрида эса савдо объектларида вандализм ҳолатлари кузатилган. Шаҳар мери Арно Деланднинг маълум қилишича, шахслар марказдаги Apple Store дўконига ҳам бостириб кирган. Нитссада спорт кийимлари дўконлари ва мотоцикл савдоси билан шуғулланувчи марказ талон-торож қилинган.
Дастлаб мактаблардаги таълим шароитларини яхшилаш талаблари билан бошланган намойишлар кейинчалик ҳукуматга қарши кенг кўламли норозилик ҳаракатига айланган. Намойишчилар, асосан, яшаш харажатларининг ошиши ва аҳолига тушаётган иқтисодий босимдан норози эканини билдирмоқда.
Изоҳлар 0
…