Францияда намойишлар авж олди: Dior ва Louis Vuitton дўконлари талон-торож қилинди

·61·Дунё
Францияда намойишлар авж олди: Dior ва Louis Vuitton дўконлари талон-торож қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсияда ҳукуматга қарши оммавий намойишлар давомида Диор, Лоуис Вуиттон, Селине, Ҳермес каби таниқли брендларнинг дўконлари, шунингдек, техника дўконлари, новвойхоналар ва супермаркетлар талон-торож қилинди.
  • Парижда СЕЛИНЕ, Диор, Бурберрй ва Лоуис Вуиттон савдо нуқталарига зарар етказилган, косметика ва телекоммуникация дўконларидан маҳсулотлар ўғирланган.

Францияда ҳукуматга қарши оммавий намойишлар вақтида Dior, Louis Vuitton, Celine ва бошқа таниқли брендларнинг дўконларига ҳужум қилиниб, маҳсулотлар олиб кетилди. Бу ҳақда “LiFO” нашри хабар берди.

Маълумотларга кўра, 17 октябрь куни мамлакатнинг бир нечта шаҳрида норозилик намойишлари бўлиб ўтган. Айрим гуруҳлар юзага келган вазиятдан фойдаланиб, савдо нуқталарига бостириб кирган. Ҳодисалар фақат қимматбаҳо маҳсулотлар сотиладиган дўконлар билан чекланмай, техника дўконлари, новвойхоналар ва супермаркетларда ҳам кузатилган.

Парижда CELINE, Dior, Burberry ва Louis Vuitton брендларига тегишли савдо нуқталарига зарар етказилган. Республика майдони яқинидаги косметика дўконининг витринасини синдирган шахслар ичкаридаги маҳсулотларни ташқарида тўпланган одамларга улоқтирган. Телекоммуникация дўконига бостириб кирганлар эса телефонларни кўчага отган.

Шунингдек, Республика майдонидаги марказий ёдгорлик турли ёзувлар билан қопланган, майдон қопламасидаги тошларнинг бир қисми кўчирилган. “La Barrique” барида ёнғин чиққан. Яқин атрофдаги супермаркетдан олиб чиқилган спиртли ва газланган ичимликлар эса полиция ходимларига қарата отилган.

Тартибсизликлар Марсель, Лилл ва Нитсса шаҳарларида ҳам қайд этилган. Марселда Hermès дўкони ҳамда заргарлик буюмлари, кийим-кечак, косметика ва маиший техника сотиладиган савдо нуқталарига зарар етказилган. Пойабзал дўконида юзага келган ёнғинни ўчириш учун ўт ўчирувчилар чақирилган.

Лилл шаҳрида эса савдо объектларида вандализм ҳолатлари кузатилган. Шаҳар мери Арно Деланднинг маълум қилишича, шахслар марказдаги Apple Store дўконига ҳам бостириб кирган. Нитссада спорт кийимлари дўконлари ва мотоцикл савдоси билан шуғулланувчи марказ талон-торож қилинган.

Дастлаб мактаблардаги таълим шароитларини яхшилаш талаблари билан бошланган намойишлар кейинчалик ҳукуматга қарши кенг кўламли норозилик ҳаракатига айланган. Намойишчилар, асосан, яшаш харажатларининг ошиши ва аҳолига тушаётган иқтисодий босимдан норози эканини билдирмоқда.

Францияда оммавий намойишларDiorLouis VuittonHermès
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Dior ва Chanel сумкалари учун 7 йил: Жанубий Кореянинг собиқ биринчи хоним қамалдиDior ва Chanel сумкалари учун 7 йил: Жанубий Кореянинг собиқ биринчи хоним қамалди27 июн 13:1330 га яқин операцияни бошдан кечирган 21 ёшли спортчи вафот этди30 га яқин операцияни бошдан кечирган 21 ёшли спортчи вафот этди27 сентябр 15:17Зендея Франция биринчи хоними билан кўришиш учун нега ўрнидан турмади?Зендея Франция биринчи хоними билан кўришиш учун нега ўрнидан турмади?8 октябр 16:329 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябр 10:22Лорен Вассер ёки олтин оёқли қиз, яшашга бўлган ажойиб иродани намойиш этадиЛорен Вассер ёки олтин оёқли қиз, яшашга бўлган ажойиб иродани намойиш этади12 май 13:53Зеленский Сирскийни бўшатадими? Киевда янги босим кучайди...Зеленский Сирскийни бўшатадими? Киевда янги босим кучайди...18 июл 23:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди