Оилада бахт ва муҳаббат калити: Эрнинг ўз аёли билан муомаласидаги 6 та гўзал суннат
Ислом таълимотида оила муқаддас даргоҳ, эр ва аёл ўртасидаги ришталар эса меҳр, ҳурмат ва раҳмат асосига қуриладиган муҳаббат пайванди ҳисобланади. Пайғамбаримиз Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васаллам ўз ҳаётлари ва гўзал хулқлари орқали оилада аёл кишига нисбатан қандай муносабатда бўлиш кераклигини энг мукаммал тарзда кўрсатиб берганлар.
Кундалик турмушда кўпчилик эътиборсиз қолдирадиган, аслида эса оилани мустаҳкамлаб, эр-хотин ўртасидаги илиқликни кучайтирадиган 6 та муҳим суннат мавжуд. Ушбу одобларга амал қилиш оилага файз ва ҳақиқий бахт олиб келади.
Оилавий тотувликни мустаҳкамловчи 6 та суннат амали
Турмушда меҳр-муҳаббатни сақлаб қолиш ва аёлнинг кўнглини кўтариш қуйидаги гўзал одатлар орқали амалга ошади:
Аёли билан ҳазиллашиш: Кундалик ташвишлар орасида кайфиятни кўтариш, очиқчеҳралик ва самимий ҳазил-мутойиба қилиш эр-хотин ўртасидаги масофани қисқартиради;
Биргаликда қувноқ ва мазмунли вақт ўтказиш: Фақат рўзғор ташвишлари билан чекланмасдан, аёли учун махсус вақт ажратиш, суҳбатлашиш ва сайр қилиш қалбларни бир-бирига яқинлаштиради;
Муҳаббатини ошкор этиш ва совға бериш: Аёлига уни яхши кўришини тилда айтиб туриш ҳамда кутилмаган кичик ҳадялар тақдим этиш қалбдаги меҳрни янгилаб туради;
Аёлини диққат билан эшитиш ва ҳис-туйғуларини тушуниш: Аёл кишининг дардини, фикрларини ва ички кечинмаларини эътиборсиз қолдирмай, самимий тинглаш унинг ўзини қадрли ҳис этишини таъминлайди;
Аёлининг энг ишончли дўстига айланиш: Ҳаёт синовлари ва қийинчиликларида унга суянч бўлиш, сирдош ва энг яқин маслаҳатгўй дўст даражасида бўлиш оилавий пойдеворни мустаҳкамлайди;
Кундалик рўзғор ишларида кўмаклашиш: Уй ишлари, фарзандлар парвариши ва рўзғор юмушларида ёрдам бериш Пайғамбаримиз (с.а.в.)дан қолган энг улуғ ва камтарона суннатлардан биридир.
Нега бу суннатларга амал қилиш муҳим?
Мазкур одоблар оилада шунчаки қоида эмас, балки руҳий хотиржамлик омилидир:
Аёл қалбидаги хотиржамлик: Ўзига нисбатан ҳурмат, тингловчи қулоқ ва меҳр кўрган аёл уйда файзли муҳит, сакинат ва меҳрибон муносабат яратади;
Фарзандлар тарбиясига таъсири: Ота-онаси бир-бирини ҳурмат қилган, бирга ҳазиллашиб, меҳр улашган хонадонда ўсган фарзандлар руҳий жиҳатдан соғлом ва бахтли бўлиб вояга етади;
Савоб ва ибодат мақоми: Аҳли аёлига яхшилик қилиш, унга табассум ҳадя этиш ва ёрдамлашиш Исломда улкан ажр ва савоб келтирувчи амаллар қаторига киради.
Эрнинг аёлига муносабатидаги суннатлар тафсилоти
Суннат йўналиши
Амалий кўриниши
Оилага келтирадиган фойдаси
Ҳазил ва табассум
Очиқ юз билан муомала қилиш, кайфиятни кўтариш
Стресс ва уйдаги совуқчиликни йўқотади
Бирга вақт ўтказиш
Алоҳида суҳбатлар ва сайрлар ташкил қилиш
Ҳиссий яқинлик ва боғлиқликни оширади
Сўз ва совға
«Сени яхши кўраман» дейиш, кичик бўлса-да совға бериш
Муҳаббат ва ишончни янгилайди
Тинглай олиш
Дарди ва ҳис-туйғуларини бўлмасдан эшитиш
Аёлга қадр ва ҳимоя ҳиссини беради
Дўстона ришта
Ҳаётдаги энг яқин сирдошига айланиш
Оилавий иттифоқни бузилмас қилади
Рўзғорда ёрдам
Ошхона ва уй юмушларида қўл бериш
Аёлнинг чарчоғини енгиллатади, ҳурматни оширади
Изоҳлар 0
…