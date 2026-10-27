Оилада бахт ва муҳаббат калити: Эрнинг ўз аёли билан муомаласидаги 6 та гўзал суннат

·0·Жамият
Оилада бахт ва муҳаббат калити: Эрнинг ўз аёли билан муомаласидаги 6 та гўзал суннат

Ислом таълимотида оила муқаддас даргоҳ, эр ва аёл ўртасидаги ришталар эса меҳр, ҳурмат ва раҳмат асосига қуриладиган муҳаббат пайванди ҳисобланади. Пайғамбаримиз Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васаллам ўз ҳаётлари ва гўзал хулқлари орқали оилада аёл кишига нисбатан қандай муносабатда бўлиш кераклигини энг мукаммал тарзда кўрсатиб берганлар.

Кундалик турмушда кўпчилик эътиборсиз қолдирадиган, аслида эса оилани мустаҳкамлаб, эр-хотин ўртасидаги илиқликни кучайтирадиган 6 та муҳим суннат мавжуд. Ушбу одобларга амал қилиш оилага файз ва ҳақиқий бахт олиб келади.

Оилавий тотувликни мустаҳкамловчи 6 та суннат амали

Турмушда меҳр-муҳаббатни сақлаб қолиш ва аёлнинг кўнглини кўтариш қуйидаги гўзал одатлар орқали амалга ошади:

  • Аёли билан ҳазиллашиш: Кундалик ташвишлар орасида кайфиятни кўтариш, очиқчеҳралик ва самимий ҳазил-мутойиба қилиш эр-хотин ўртасидаги масофани қисқартиради;

  • Биргаликда қувноқ ва мазмунли вақт ўтказиш: Фақат рўзғор ташвишлари билан чекланмасдан, аёли учун махсус вақт ажратиш, суҳбатлашиш ва сайр қилиш қалбларни бир-бирига яқинлаштиради;

  • Муҳаббатини ошкор этиш ва совға бериш: Аёлига уни яхши кўришини тилда айтиб туриш ҳамда кутилмаган кичик ҳадялар тақдим этиш қалбдаги меҳрни янгилаб туради;

  • Аёлини диққат билан эшитиш ва ҳис-туйғуларини тушуниш: Аёл кишининг дардини, фикрларини ва ички кечинмаларини эътиборсиз қолдирмай, самимий тинглаш унинг ўзини қадрли ҳис этишини таъминлайди;

  • Аёлининг энг ишончли дўстига айланиш: Ҳаёт синовлари ва қийинчиликларида унга суянч бўлиш, сирдош ва энг яқин маслаҳатгўй дўст даражасида бўлиш оилавий пойдеворни мустаҳкамлайди;

  • Кундалик рўзғор ишларида кўмаклашиш: Уй ишлари, фарзандлар парвариши ва рўзғор юмушларида ёрдам бериш Пайғамбаримиз (с.а.в.)дан қолган энг улуғ ва камтарона суннатлардан биридир.

Нега бу суннатларга амал қилиш муҳим?

Мазкур одоблар оилада шунчаки қоида эмас, балки руҳий хотиржамлик омилидир:

  • Аёл қалбидаги хотиржамлик: Ўзига нисбатан ҳурмат, тингловчи қулоқ ва меҳр кўрган аёл уйда файзли муҳит, сакинат ва меҳрибон муносабат яратади;

  • Фарзандлар тарбиясига таъсири: Ота-онаси бир-бирини ҳурмат қилган, бирга ҳазиллашиб, меҳр улашган хонадонда ўсган фарзандлар руҳий жиҳатдан соғлом ва бахтли бўлиб вояга етади;

  • Савоб ва ибодат мақоми: Аҳли аёлига яхшилик қилиш, унга табассум ҳадя этиш ва ёрдамлашиш Исломда улкан ажр ва савоб келтирувчи амаллар қаторига киради.

Эрнинг аёлига муносабатидаги суннатлар тафсилоти

Суннат йўналиши

Амалий кўриниши

Оилага келтирадиган фойдаси

Ҳазил ва табассум

Очиқ юз билан муомала қилиш, кайфиятни кўтариш

Стресс ва уйдаги совуқчиликни йўқотади

Бирга вақт ўтказиш

Алоҳида суҳбатлар ва сайрлар ташкил қилиш

Ҳиссий яқинлик ва боғлиқликни оширади

Сўз ва совға

«Сени яхши кўраман» дейиш, кичик бўлса-да совға бериш

Муҳаббат ва ишончни янгилайди

Тинглай олиш

Дарди ва ҳис-туйғуларини бўлмасдан эшитиш

Аёлга қадр ва ҳимоя ҳиссини беради

Дўстона ришта

Ҳаётдаги энг яқин сирдошига айланиш

Оилавий иттифоқни бузилмас қилади

Рўзғорда ёрдам

Ошхона ва уй юмушларида қўл бериш

Аёлнинг чарчоғини енгиллатади, ҳурматни оширади

Ислом оиласиОилавий суннатларЭр ва аёл муносабатлариОилавий бахт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири20 сентябр 18:08Нутқ орқали ёшларни маънавий тарбиялаш йўллариНутқ орқали ёшларни маънавий тарбиялаш йўллари24 октябр 13:00Эркатой қизга уйланиш керакми? Бахтли оиланинг кутилмаган сириЭркатой қизга уйланиш керакми? Бахтли оиланинг кутилмаган сири13 октябр 15:12Самарқандда суннат амалиёти фожиали якунланди: икки бола вафот этдиСамарқандда суннат амалиёти фожиали якунланди: икки бола вафот этди7 май 14:21Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!20 сентябр 14:13Озодбек Назарбеков оилавий бахт ва улкан муваффақиятнинг бош сирини ошкор қилдиОзодбек Назарбеков оилавий бахт ва улкан муваффақиятнинг бош сирини ошкор қилди4 сентябр 07:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди