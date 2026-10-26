Тошкентда иситиш тизими декабрь ойида ёқиладими?

·52·Ўзбекистон
Тошкентда иситиш тизими декабрь ойида ёқиладими?

Тошкентда кўп қаватли уйларни иситиш тизимига улаш муддати об-ҳаво шароитидан келиб чиқиб белгиланади. Амалдаги қоидага кўра, суткалик ўртача ҳаво ҳарорати кетма-кет беш кун давомида +8 даражадан паст бўлса, иситиш мавсумини бошлаш учун асос юзага келади. Якуний қарор эса Тошкент шаҳар ҳокимлиги томонидан қабул қилинади.

Об-ҳаво прогнозларига кўра, яқин кунларда пойтахтда нисбатан илиқ ҳаво сақланиб қолиши кутилмоқда. Шу боис иситиш тизимини ишга тушириш бироз кечикиши мумкин. Бироқ иситиш фақат декабрь ойида ёқилади, деб хулоса чиқариш ҳозирча эрта.

Иситиш мавсумининг бошланиши тақвимдаги санага эмас, аввало, амалдаги об-ҳаво шароитига боғлиқ. Бир ойлик прогноз ҳам иситиш тизими айнан декабрда ишга туширилишини кафолатламайди.

Агар ҳаво ҳарорати белгиланган мезондан пастлаб, совуқ бир неча кун давомида сақланиб қолса, иситиш мавсумининг бошланиш санаси ҳам ўзгариши мумкин. Шу сабабли пойтахт аҳолисига иситиш тизими қачон ёқилиши ҳақидаги расмий хабарларни кузатиб бориш тавсия этилади.

Тошкент шаҳар ҳокимлигииситиш мавсумииссиқлик таъминоти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда қулаган девор қабр тошларига зарар етказдиТошкентда қулаган девор қабр тошларига зарар етказди23 октябр 14:46Тошкентда иситиш мавсуми қачон бошланади?Тошкентда иситиш мавсуми қачон бошланади?8 октябр 04:34Ўзбекистонда коммунал тўловлар нархи ошиши кутилмоқдаЎзбекистонда коммунал тўловлар нархи ошиши кутилмоқда14 октябр 08:08Ўзбекистонда иситиш ва иссиқ сув тарифлари 30 фоизга оширилиши мумкинЎзбекистонда иситиш ва иссиқ сув тарифлари 30 фоизга оширилиши мумкин14 октябр 08:43Ҳарорат кескин пасаяди: Ҳафта давомида кечалари -2 даражагача совуқ бўлиши кутилмоқдаҲарорат кескин пасаяди: Ҳафта давомида кечалари -2 даражагача совуқ бўлиши кутилмоқдаБугун 13:22Ўзбекистонда тарихий янгилик: илк исломий банк лицензияси Open bank’га берилдиЎзбекистонда тарихий янгилик: илк исломий банк лицензияси Open bank’га берилдиБугун 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?