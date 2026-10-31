Челси — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Челси — Манчестер Юнайтед учрашуви 31 октябр, 17:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Челси бошланғич таркиби: 39. Пендерс М., 34. Ачимпонг Ж., 25. Кайседо М. (капитан), 6. Колвилл Л., 41. Эштеван, 3. Фофана У., 45. Лавия Р., 7. Нету П., 2. Палестра М., 10. Палмер К., 17. Рожерс М.
Челси захирадагилари: 4. Барко В., 29. Чаварриа П., 22. Эмега Э., 27. Густо М., 32. Николл-Жазули М., 23. Кенда Г., 28. Шарман-Лоу Т., 37. Субулойе О., 18. Уэлбек Д.
Челси бош мураббийи: Алонсо Х.
Манчестер Юнайтед бошланғич таркиби: 1. Ламменс С., 17. Андрей Сантос, 20. Балеба К., 10. Кунья М., 2. Далот Д., 16. Диалло А., 8. Фернандеш Б. (капитан), 5. Магуайр Г., 6. Мартинес Ли., 19. Мбемо Б., 15. Йоро Л.
Манчестер Юнайтед захирадагилари: 12. Дарлоу К., 4. де Лигт М., 26. Хевен А., 31. Лейси С., 37. Майну К., 3. Мазрауи Н., 7. Маунт М., 18. Тилеманс Ю., 11. Зиркзее Ж.
Манчестер Юнайтед бош мураббийи: Каррик М.
Изоҳлар 0
…