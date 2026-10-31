Хавфли янги таҳдид: Кибержиноятчиларнинг янги ва айёр схемаси фош бўлди

·72·Техно
Хавфли янги таҳдид: Кибержиноятчиларнинг янги ва айёр схемаси фош бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хакерлар компания серверларини ишдан чиқариш учун ўзларини сунъий интеллект агентлари сифатида кўрсатувчи зарарли ботлардан фойдаланган ҳолда янги турдаги ДДоС-ҳужумларни амалга оширмоқда.
  • СтормВалл таҳлилчилари 2026 йилнинг сентябр ва октябр ойларида Россия сегментидаги йирик ташкилотларга қаратилган бундай ҳужумларнинг илк тўлқинини қайд этди.

Киберхавфсизлик соҳасида янги ва ўта хавфли тенденция кузатилмоқда: хакерлар компанияларнинг серверларини ишдан чиқариш учун сунъий интеллект (ИИ) агентлари қиёфасига кирувчи ботлардан фойдаланишни бошлади. Ахборот хавфсизлиги бўйича ихтисослашган StormWall халқаро компанияси таҳлилчилари 2026 йилнинг сентябрь ва октябрь ойларида расмий нейротармоқлар номи остида ниқобланган илк йирик DDoS-ҳужумларни қайд этди.

ТАСС хабарига кўра, бундай ҳужумлар аввалроқ дунёнинг айрим мамлакатларида кузатилган бўлса-да, Россия сегментидаги йирик ташкилотларга нисбатан биринчи марта айнан мана шу шаклда қўлланилган.

Нишондаги тармоқлар ва ҳужумларнинг аниқ статистикаси

Киберҳужумлар асосан онлайн савдо, йирик медиа ресурслар, молия сектори (банклар) ва телекоммуникация компанияларини қамраб олди. Ҳужумларнинг умумий тақсимоти қуйидагича кўриниш олди:

  • Оммавий ахборот воситалари (ОАВ): 32 фоиз — энг катта зарба янгиликлар порталлари ва медиа-платформаларга тўғри келди;

  • Интернет-дўконлар (E-commerce): 26 фоиз — йирик савдо маркетплейслари ва платформалари;

  • Банк ва молия ташкилотлари: 17 фоиз — тўлов тизимлари ва молиявий хизматлар;

  • Телекоммуникация тармоқлари: 14 фоиз — алоқа операторлари ва интернет провайдерлари;

  • Бошқа онлайн сервис хизматлари: 11 фоиз.

Хакерлар қандай қилиб ҳимоя тизимларини алдамоқда?

Ушбу ҳужумнинг энг хавфли жиҳати шундаки, компанияларнинг ўзлари билмаган ҳолда кибержиноятчилар учун «эшик очиб» қўймоқда:

  • Нейротармоқлар қидирувида бўлиш истаги: Бугунги кунда кўплаб ОАВ ва онлайн дўконлар ChatGPT, DeepSeek, Gemini ва бошқа йирик сунъий интеллект тизимлари фойдаланувчиларга жавоб берганда уларнинг сайтларидан маълумот олиши (индексация қилиши) учун сунъий интеллект ботларига ўз веб-ресурсларига эркин кириш ҳуқуқини очиб қўйган;

  • Сохта ИИ агентлари: Хакерлар айнан шу имкониятдан фойдаланган ҳолда ўзларининг зарарли ботларини гўёки фойдали ва расмий нейротармоқ алгоритми сифатида ниқобламоқда;

  • Серверларни қулатиш: Хавфсизлик тизимлари бу сўровларни фойдали сунъий интеллект деб ўйлаб, уларни блокламайди. Оқибатда миллионлаб сохта сўровлар остида сайт ва иловалар фаолияти бутунлай фалажланиб қолмоқда.

Мутахассисларнинг огоҳлантиришича, компаниялар сунъий интеллект индексациясидан манфаатдор бўлса ҳам, келаётган IP-манзиллар ва сўровларни ҳақиқий нейротармоқларга тегишли эканини қатъий текширувчи чуқур верификация тизимларини жорий қилишлари шарт.

КиберхавфсизликDDoS-ҳужумларStormWallСунъий интеллект
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадқиқотчилар Хитойнинг янги сунъий интеллект агентлари паркини кузатмоқдаТадқиқотчилар Хитойнинг янги сунъий интеллект агентлари паркини кузатмоқда5 октябр 19:54Сунъий интеллект товушларини аниқловчи ДетектифАИ стартапи ишга туширилдиСунъий интеллект товушларини аниқловчи ДетектифАИ стартапи ишга туширилди28 сентябр 20:20Билл Гейтсдан жиддий огоҳлантириш: АИ миллиардлаб инсонларга хавф туғдириши мумкинБилл Гейтсдан жиддий огоҳлантириш: АИ миллиардлаб инсонларга хавф туғдириши мумкин26 сентябр 14:57Хитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилдиХитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилди12 сентябр 00:21Сунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилиндиСунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилинди11 сентябр 22:29Сунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келдиСунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келди13 август 23:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?