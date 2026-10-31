Хавфли янги таҳдид: Кибержиноятчиларнинг янги ва айёр схемаси фош бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хакерлар компания серверларини ишдан чиқариш учун ўзларини сунъий интеллект агентлари сифатида кўрсатувчи зарарли ботлардан фойдаланган ҳолда янги турдаги ДДоС-ҳужумларни амалга оширмоқда.
- СтормВалл таҳлилчилари 2026 йилнинг сентябр ва октябр ойларида Россия сегментидаги йирик ташкилотларга қаратилган бундай ҳужумларнинг илк тўлқинини қайд этди.
Киберхавфсизлик соҳасида янги ва ўта хавфли тенденция кузатилмоқда: хакерлар компанияларнинг серверларини ишдан чиқариш учун сунъий интеллект (ИИ) агентлари қиёфасига кирувчи ботлардан фойдаланишни бошлади. Ахборот хавфсизлиги бўйича ихтисослашган StormWall халқаро компанияси таҳлилчилари 2026 йилнинг сентябрь ва октябрь ойларида расмий нейротармоқлар номи остида ниқобланган илк йирик DDoS-ҳужумларни қайд этди.
ТАСС хабарига кўра, бундай ҳужумлар аввалроқ дунёнинг айрим мамлакатларида кузатилган бўлса-да, Россия сегментидаги йирик ташкилотларга нисбатан биринчи марта айнан мана шу шаклда қўлланилган.
Нишондаги тармоқлар ва ҳужумларнинг аниқ статистикаси
Киберҳужумлар асосан онлайн савдо, йирик медиа ресурслар, молия сектори (банклар) ва телекоммуникация компанияларини қамраб олди. Ҳужумларнинг умумий тақсимоти қуйидагича кўриниш олди:
Оммавий ахборот воситалари (ОАВ): 32 фоиз — энг катта зарба янгиликлар порталлари ва медиа-платформаларга тўғри келди;
Интернет-дўконлар (E-commerce): 26 фоиз — йирик савдо маркетплейслари ва платформалари;
Банк ва молия ташкилотлари: 17 фоиз — тўлов тизимлари ва молиявий хизматлар;
Телекоммуникация тармоқлари: 14 фоиз — алоқа операторлари ва интернет провайдерлари;
Бошқа онлайн сервис хизматлари: 11 фоиз.
Хакерлар қандай қилиб ҳимоя тизимларини алдамоқда?
Ушбу ҳужумнинг энг хавфли жиҳати шундаки, компанияларнинг ўзлари билмаган ҳолда кибержиноятчилар учун «эшик очиб» қўймоқда:
Нейротармоқлар қидирувида бўлиш истаги: Бугунги кунда кўплаб ОАВ ва онлайн дўконлар ChatGPT, DeepSeek, Gemini ва бошқа йирик сунъий интеллект тизимлари фойдаланувчиларга жавоб берганда уларнинг сайтларидан маълумот олиши (индексация қилиши) учун сунъий интеллект ботларига ўз веб-ресурсларига эркин кириш ҳуқуқини очиб қўйган;
Сохта ИИ агентлари: Хакерлар айнан шу имкониятдан фойдаланган ҳолда ўзларининг зарарли ботларини гўёки фойдали ва расмий нейротармоқ алгоритми сифатида ниқобламоқда;
Серверларни қулатиш: Хавфсизлик тизимлари бу сўровларни фойдали сунъий интеллект деб ўйлаб, уларни блокламайди. Оқибатда миллионлаб сохта сўровлар остида сайт ва иловалар фаолияти бутунлай фалажланиб қолмоқда.
Мутахассисларнинг огоҳлантиришича, компаниялар сунъий интеллект индексациясидан манфаатдор бўлса ҳам, келаётган IP-манзиллар ва сўровларни ҳақиқий нейротармоқларга тегишли эканини қатъий текширувчи чуқур верификация тизимларини жорий қилишлари шарт.
Изоҳлар 0
…