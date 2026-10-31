Ўзбекистонлик ММА жангчиси Амманда хитойлик рақибини нокаутга учратди

·57·Спорт
Ўзбекистонлик ММА жангчиси Амманда хитойлик рақибини нокаутга учратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Иорданиянинг Амман шаҳрида ўтказилган «ДФ Ункагед» халқаро турнирида ўзбекистонлик Зафар Рашидов хитойлик Давеи Жоуни биринчи раунддаёқ техник нокаутга учратди.
  • 61,2 кг вазн тоифасида жанг қилган спортчи рақибига нисбатан босим ўтказиб, муддатидан олдин ғалабани қўлга киритди.
  • Ушбу муваффақиятдан сўнг Рашидовнинг профессионал ММАъдаги мағлубияциз серияси 5 ғалаба ва 0 мағлубиятга етди.

Иордания пойтахти Амман шаҳрида профессионал аралаш жанг санъати (ММА) бўйича ташкил этилган «DF Uncaged» халқаро турнири ўзбекистонлик мухлислар учун ёрқин ва муваффақиятли лаҳзаларга бой бўлди. Мазкур мусобақада 61,2 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган истеъдодли спортчи Зафар Рашидов яна бир муросасиз ғалабани қўлга киритди.

Хитойлик тажрибали жангчи Давеи Жоуга қарши октагонга чиққан ҳамюртимиз учрашув бошиданоқ ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олди ва рақибини илк раунддаёқ мағлуб этди.

Октагондаги шиддат: Илк раунддаги техник нокаут

Жанг биринчи сониялардан бошлаб Зафар Рашидовнинг фаол босими остида бошланди:

  • Зарбалар сели: Ўзбекистонлик спортчи тўқнашув бошланиши билан тезкор ва кучли комбинациялар орқали рақибини ҳимояланишга мажбур қилди;

  • Муддатидан олдинги якун: Рашидовнинг тўхтовсиз ҳужумлари 1-раунднинг ўрталарига келиб ўз самарасини берди — хитойлик жангчи зарбаларга қаршилик кўрсатолмай қолди ва ҳакам баҳсни техник нокаут билан тўхтатишга қарор қилди;

  • Мағлубиятсиз рекорд — 5:0: Ушбу ишончли триумф туфайли Зафар Рашидов профессионал ММА’даги мағлубиятсиз сериясини давом эттириб, ўз кўрсаткичини 5 ғалаба ва 0 мағлубиятга етказиб олди.

«Тўхташ йўқ»: Зафар Рашидовнинг жангдан кейинги баёноти

Ғалабадан сўнг октагонда берган интервюсида ёш жангчи ўз ҳис-туйғуларини ва келажакдаги катта мақсадларини очиқлади:

«Жамоам ва устозларимга катта раҳмат айтаман. Ҳозир ўзимни жуда яхши ҳис қиляпман. Жангда барча режаларимиз айнан ўйлагандек амалга ошди. Бу ғалаба билан тўхтаб қолмаймиз. Насиб қилса, меҳнат қилишда давом этиб, бутун дунё танийдиган кучли жангчи бўламан!»

Аммандаги ушбу ишончли ғалаба Зафар Рашидов учун нуфузли ММА лигалари ва йирик жаҳон промоушенлари эшикларини очишда яна бир муҳим поғона бўлиб хизмат қилади.

Зафар РашидовDF UncagedММА
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Катта пул берса яна чиқаман»: Маҳмуд Мурадов Долидзедан учралган мағлубиятига изоҳ берди«Катта пул берса яна чиқаман»: Маҳмуд Мурадов Долидзедан учралган мағлубиятига изоҳ берди21 сентябр 19:28Мераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонликМераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонлик23 сентябр 19:59Амманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқадиАмманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқади16 июл 12:01Бобур Тагиев Mangu 5 турнирида ҳакамлар қарори билан ғалаба қозонди (видео)Бобур Тагиев Mangu 5 турнирида ҳакамлар қарори билан ғалаба қозонди (видео)26 сентябр 22:44Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»10 сентябр 08:02Шанхайда нокаутлар ёмғири: Фаворитлар бирин-кетин қулади, Нурмагомедов ер тишлади!Шанхайда нокаутлар ёмғири: Фаворитлар бирин-кетин қулади, Нурмагомедов ер тишлади!29 август 23:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди