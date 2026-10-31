Ўзбекистонлик ММА жангчиси Амманда хитойлик рақибини нокаутга учратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Иорданиянинг Амман шаҳрида ўтказилган «ДФ Ункагед» халқаро турнирида ўзбекистонлик Зафар Рашидов хитойлик Давеи Жоуни биринчи раунддаёқ техник нокаутга учратди.
- 61,2 кг вазн тоифасида жанг қилган спортчи рақибига нисбатан босим ўтказиб, муддатидан олдин ғалабани қўлга киритди.
- Ушбу муваффақиятдан сўнг Рашидовнинг профессионал ММАъдаги мағлубияциз серияси 5 ғалаба ва 0 мағлубиятга етди.
Иордания пойтахти Амман шаҳрида профессионал аралаш жанг санъати (ММА) бўйича ташкил этилган «DF Uncaged» халқаро турнири ўзбекистонлик мухлислар учун ёрқин ва муваффақиятли лаҳзаларга бой бўлди. Мазкур мусобақада 61,2 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган истеъдодли спортчи Зафар Рашидов яна бир муросасиз ғалабани қўлга киритди.
Хитойлик тажрибали жангчи Давеи Жоуга қарши октагонга чиққан ҳамюртимиз учрашув бошиданоқ ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олди ва рақибини илк раунддаёқ мағлуб этди.
Октагондаги шиддат: Илк раунддаги техник нокаут
Жанг биринчи сониялардан бошлаб Зафар Рашидовнинг фаол босими остида бошланди:
Зарбалар сели: Ўзбекистонлик спортчи тўқнашув бошланиши билан тезкор ва кучли комбинациялар орқали рақибини ҳимояланишга мажбур қилди;
Муддатидан олдинги якун: Рашидовнинг тўхтовсиз ҳужумлари 1-раунднинг ўрталарига келиб ўз самарасини берди — хитойлик жангчи зарбаларга қаршилик кўрсатолмай қолди ва ҳакам баҳсни техник нокаут билан тўхтатишга қарор қилди;
Мағлубиятсиз рекорд — 5:0: Ушбу ишончли триумф туфайли Зафар Рашидов профессионал ММА’даги мағлубиятсиз сериясини давом эттириб, ўз кўрсаткичини 5 ғалаба ва 0 мағлубиятга етказиб олди.
«Тўхташ йўқ»: Зафар Рашидовнинг жангдан кейинги баёноти
Ғалабадан сўнг октагонда берган интервюсида ёш жангчи ўз ҳис-туйғуларини ва келажакдаги катта мақсадларини очиқлади:
«Жамоам ва устозларимга катта раҳмат айтаман. Ҳозир ўзимни жуда яхши ҳис қиляпман. Жангда барча режаларимиз айнан ўйлагандек амалга ошди. Бу ғалаба билан тўхтаб қолмаймиз. Насиб қилса, меҳнат қилишда давом этиб, бутун дунё танийдиган кучли жангчи бўламан!»
Аммандаги ушбу ишончли ғалаба Зафар Рашидов учун нуфузли ММА лигалари ва йирик жаҳон промоушенлари эшикларини очишда яна бир муҳим поғона бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…