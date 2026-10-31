Қатарда 7 тадан 7 та олтин: Ўзбек таэквондочилари Доҳа шоҳсупасини забт этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Доҳа шаҳрида ўтказилган клублараро халқаро таеквондо чемпионатида МУҲАММАДЗИЁ ТAEKВОНДО АКАДЕМЙ жамоасининг барча 7 нафар аъзоси олтин медални қўлга киритди.
- Мусобақада Имрон Рустамов, Нурзода Агзамова, Маржона Абдурашидова, Акбар Икрамов, Зикриё Ходжаев, Муҳаммадзиё Валихўжаев ва Муҳаммад Исмоил Алимжонов ўз вазн тоифаларида тенгсиз деб топилди.
Ўзбекистонлик ёш ва иқтидорли таэквондочилар Қатар пойтахти Доҳа шаҳрида бўлиб ўтган халқаро турнирларда ёрқин натижа қайд этиб, 7 та олтин медални қўлга киритди. Дунёнинг турли бурчакларидан келган кучли спортчилар иштирок этган клублараро халқаро чемпионатда мамлакатимиз шарафини ҳимоя қилган MUHAMMADZIYO TAEKWONDO ACADEMY жамоасининг барча 7 нафар аъзоси шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.
Қайд этиш жоиз, жамоа аъзоси — Хитойдаги нуфузли «Катта дубулға» турнирида олтин медаль ютиб тарихга кирган Имрон Рустамов ҳам Доҳада барча рақибларини енгиб, чемпионлик унвонига эга бўлди.
Доҳадаги баҳслар: G1 тажрибаси ва клублараро мутлақ ғалаба
Таэквондо бўйича Доҳа мезбонлик қилган икки йирик турнир — катталар ўртасидаги Qatar Open G1 ҳамда клублараро халқаро чемпионат ўзбекистонлик спортчилар учун жиддий синов майдони бўлди:
Qatar Open G1 тажрибаси: Академиянинг 3 нафар спортчиси G1 тоифасидаги рейтинг мусобақасида дунёнинг номдор атлетлари билан беллашди ва қимматли халқаро тажрибага эга бўлди;
100 фоизлик олтин натижа: Клублараро халқаро чемпионатга чиққан жамоанинг барча 7 нафар аъзоси ўз вазн тоифаларида рақибларига имконият қолдирмай, шоҳсупанинг 1-ўрнини эгаллади;
Реванш ва характер: G1 мусобақасида медалсиз қолган уч спортчи ҳам ўз кучини клублараро баҳсларда тўлиқ намоён этиб, чемпионлик олтинини бўйинларига тақди.
Имрон Рустамовнинг давомли триумфи
Жамоа сафида алоҳида эътирофга сазовор бўлган спортчилардан бири яна Имрон Рустамов бўлди. Хитойда бўлиб ўтган «Катта дубулға» турниридаги тарихий олтиндан сўнг, у Доҳада ҳам барқарор маҳорат кўрсатиб, Ўзбекистон таэквондо мактабининг халқаро салоҳиятини яна бир бор исботлади.
2023 йилдан 2026 йилгача: Сакраш ва ривожланиш динамикаси
Академия учун Қатар ареналари муваффақият трамплинига айланди:
2023 йилги кўрсаткич: Жамоа Доҳадан 1 та кумуш ва 5 та бронза медали билан қайтган эди;
2026 йилги натижа: Орадан ўтган уч йиллик машаққатли меҳнат ўз самарасини бериб, мусобақа тўлиқ 7 та олтин медаль билан якунланди.
Ғолиблар ва уларнинг устозлари
Олтин медаль соҳиблари:
Рустамов Имрон
Агзамова Нурзода
Абдурашидова Маржона
Икрамов Акбар
Ходжаев Зикриё
Валихўжаев Муҳаммадзиё
Алимжонов Муҳаммад Исмоил
Мураббийлар штаби: Ушбу тарихий натижа академия асосчиси ва бош мураббий Аҳрор Асроров, катта мураббий Абдураҳмон Ходжабеков ҳамда ёшлар мураббийи Зубайр Марифов бошчилигидаги мураббийлар гуруҳининг изчил меҳнати самараси бўлди.
Изоҳлар 0
…