Қатарда 7 тадан 7 та олтин: Ўзбек таэквондочилари Доҳа шоҳсупасини забт этди

·60·Спорт
Қатарда 7 тадан 7 та олтин: Ўзбек таэквондочилари Доҳа шоҳсупасини забт этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Доҳа шаҳрида ўтказилган клублараро халқаро таеквондо чемпионатида МУҲАММАДЗИЁ ТAEKВОНДО АКАДЕМЙ жамоасининг барча 7 нафар аъзоси олтин медални қўлга киритди.
  • Мусобақада Имрон Рустамов, Нурзода Агзамова, Маржона Абдурашидова, Акбар Икрамов, Зикриё Ходжаев, Муҳаммадзиё Валихўжаев ва Муҳаммад Исмоил Алимжонов ўз вазн тоифаларида тенгсиз деб топилди.

Ўзбекистонлик ёш ва иқтидорли таэквондочилар Қатар пойтахти Доҳа шаҳрида бўлиб ўтган халқаро турнирларда ёрқин натижа қайд этиб, 7 та олтин медални қўлга киритди. Дунёнинг турли бурчакларидан келган кучли спортчилар иштирок этган клублараро халқаро чемпионатда мамлакатимиз шарафини ҳимоя қилган MUHAMMADZIYO TAEKWONDO ACADEMY жамоасининг барча 7 нафар аъзоси шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.

Қайд этиш жоиз, жамоа аъзоси — Хитойдаги нуфузли «Катта дубулға» турнирида олтин медаль ютиб тарихга кирган Имрон Рустамов ҳам Доҳада барча рақибларини енгиб, чемпионлик унвонига эга бўлди.

Доҳадаги баҳслар: G1 тажрибаси ва клублараро мутлақ ғалаба

Таэквондо бўйича Доҳа мезбонлик қилган икки йирик турнир — катталар ўртасидаги Qatar Open G1 ҳамда клублараро халқаро чемпионат ўзбекистонлик спортчилар учун жиддий синов майдони бўлди:

  • Qatar Open G1 тажрибаси: Академиянинг 3 нафар спортчиси G1 тоифасидаги рейтинг мусобақасида дунёнинг номдор атлетлари билан беллашди ва қимматли халқаро тажрибага эга бўлди;

  • 100 фоизлик олтин натижа: Клублараро халқаро чемпионатга чиққан жамоанинг барча 7 нафар аъзоси ўз вазн тоифаларида рақибларига имконият қолдирмай, шоҳсупанинг 1-ўрнини эгаллади;

  • Реванш ва характер: G1 мусобақасида медалсиз қолган уч спортчи ҳам ўз кучини клублараро баҳсларда тўлиқ намоён этиб, чемпионлик олтинини бўйинларига тақди.

Имрон Рустамовнинг давомли триумфи

Жамоа сафида алоҳида эътирофга сазовор бўлган спортчилардан бири яна Имрон Рустамов бўлди. Хитойда бўлиб ўтган «Катта дубулға» турниридаги тарихий олтиндан сўнг, у Доҳада ҳам барқарор маҳорат кўрсатиб, Ўзбекистон таэквондо мактабининг халқаро салоҳиятини яна бир бор исботлади.

2023 йилдан 2026 йилгача: Сакраш ва ривожланиш динамикаси

Академия учун Қатар ареналари муваффақият трамплинига айланди:

  • 2023 йилги кўрсаткич: Жамоа Доҳадан 1 та кумуш ва 5 та бронза медали билан қайтган эди;

  • 2026 йилги натижа: Орадан ўтган уч йиллик машаққатли меҳнат ўз самарасини бериб, мусобақа тўлиқ 7 та олтин медаль билан якунланди.

Ғолиблар ва уларнинг устозлари

Олтин медаль соҳиблари:

  1. Рустамов Имрон

  2. Агзамова Нурзода

  3. Абдурашидова Маржона

  4. Икрамов Акбар

  5. Ходжаев Зикриё

  6. Валихўжаев Муҳаммадзиё

  7. Алимжонов Муҳаммад Исмоил

Мураббийлар штаби: Ушбу тарихий натижа академия асосчиси ва бош мураббий Аҳрор Асроров, катта мураббий Абдураҳмон Ходжабеков ҳамда ёшлар мураббийи Зубайр Марифов бошчилигидаги мураббийлар гуруҳининг изчил меҳнати самараси бўлди.

ТаэквондоMUHAMMADZIYO TAEKWONDO ACADEMYИмрон РустамовQatar Open G1
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 20-олтин медаль! Жасурбек Жайсунов финалда зафар қучдиЎзбекистонда 20-олтин медаль! Жасурбек Жайсунов финалда зафар қучди2 октябр 21:23Озода Собиржоновадан кумуш медаль: Ўзбекистон таэквондо вакилидан навбатдаги совринОзода Собиржоновадан кумуш медаль: Ўзбекистон таэквондо вакилидан навбатдаги соврин2 октябр 17:51Ўзбекистон таэквондочилари нуфузли G6 Гран-присида шоҳсупага кўтарилдиЎзбекистон таэквондочилари нуфузли G6 Гран-присида шоҳсупага кўтарилди12 октябр 20:05Олимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширдиОлимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширди15 сентябр 07:49«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди24 сентябр 12:04Жакартада Ўзбекистоннинг U23 ва U19 боксчи қизлари Осиёни "титратди"Жакартада Ўзбекистоннинг U23 ва U19 боксчи қизлари Осиёни "титратди"15 июл 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди