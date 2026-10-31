“100 фоиз энг яхши қайнона бўламан”: Бибисоранинг онаси тўй ҳақидаги гапларга жавоб берди (видео)

·60·Маданият
“100 фоиз энг яхши қайнона бўламан”: Бибисоранинг онаси тўй ҳақидаги гапларга жавоб берди (видео)

Қозоғистонлик таниқли шахматчи Бибисора Ассаубаева ва ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаровнинг эҳтимолий никоҳи ҳақидаги миш-мишлар муҳокама қилинмоқда. Бу мавзуга Бибисоранинг онаси Лиана Ҳаким ҳам ўз муносабатини билдирди.

У ижтимоий тармоқларда бўлажак куёв ва келин, шунингдек, Синдаровнинг бобоси ҳақида ҳам кўплаб фикрлар билдирилаётганини, бироқ бўлажак қайнона ҳақида ҳеч ким сўрамаётганини ҳазил тариқасида таъкидлади.

“Ҳаммаси куёвим ким бўлишига боғлиқ. Мен, эҳтимол, энг яхши қайнона бўламан — бунга юз фоиз ишонаман”, — деди Лиана Ҳаким.

Шу тариқа у қизининг шахсий ҳаёти атрофидаги муҳокамаларга ҳазил-мутойиба билан жавоб қайтарди.

Ҳозирча Бибисора Ассаубаева ва Жавоҳир Синдаровнинг турмуш қуриши ҳақида расман маълумот берилмаган. Эҳтимолий тўй санаси ёки бошқа ташкилий тафсилотлар ҳам очиқланмаган.

Бибисора АссаубаеваЖавоҳир СиндаровЛиана ҲакимШахмат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Синдаров билан Бибисора Ассаубаеванинг тўйлари бўладими? Бибисора Ассаубаевадан кинояли жавоб берилдиЖавоҳир Синдаров билан Бибисора Ассаубаеванинг тўйлари бўладими? Бибисора Ассаубаевадан кинояли жавоб берилди21 октябр 14:20«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди17 октябр 21:21Америкалик афсона Абдусатторов ва Синдаровнинг шахматдаги келажагини башорат қилдиАмерикалик афсона Абдусатторов ва Синдаровнинг шахматдаги келажагини башорат қилдиКеча 08:17Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирда дунё юлдузларини тиз чўктириб, чемпион бўлди!Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирда дунё юлдузларини тиз чўктириб, чемпион бўлди!Кеча 06:56Жавоҳир Синдаров Прагнанандҳадан реванш олиб, чемпионлик пойгасини давом эттирмоқдаЖавоҳир Синдаров Прагнанандҳадан реванш олиб, чемпионлик пойгасини давом эттирмоқдаКеча 00:04Жаҳон тожи олдидан: Жавоҳир Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирни мағлубиятсиз бошладиЖаҳон тожи олдидан: Жавоҳир Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирни мағлубиятсиз бошлади28 октябр 22:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди