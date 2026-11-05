Тошкентда гашишли печенье ва мармелад тайёрланган яширин лаборатория аниқланди

·56·Жамият
Тошкентда гашишли печенье ва мармелад тайёрланган яширин лаборатория аниқланди

Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманида гашиш мойи қўшилган ширинликлар тайёрланган яширин нарколаборатория аниқланди. Тезкор тадбир давомида наркотик моддалар савдосига алоқадорликда гумонланган икки нафар фуқаро қўлга олинди.

Ички ишлар вазирлиги маълумотига кўра, тезкор тадбир дастлаб Яшнобод туманида интернет орқали фаолият юритган наркодўкон курьерининг қўлга олиниши билан бошланган. Ундан тарқатиш учун мўлжалланган 58 та ўрамдаги 74 грамм гашиш мойи топилган.

Суриштирув давомида у тақиқланган моддаларни мунтазам равишда бошқа бир шахсдан олиб тургани аниқланган. Шундан сўнг тезкор тадбир Чилонзор туманидаги «Дўмбиробод» маҳалласида давом эттирилган. Ижарага олинган хонадонлардан бирида яширин нарколаборатория ташкил этилгани маълум бўлган.

Хонадонни кўздан кечириш жараёнида 3,5 килограмм гашиш мойи, тарқатишга тайёрланган 361 та ўрамдаги 350 грамм гашиш мойи, 600 грамм гашиш ҳамда гашиш мойи аралашмаси аниқланган.

Шунингдек, лабораториядан 1,5 килограмм гашиш мойидан тайёрланган печеньелар, ушбу модда қўшилган тўрт қути мармелад ва гиёҳвандлик воситаларини тайёрлаш ҳамда қадоқлашда фойдаланиладиган турли жиҳозлар олиб қўйилган.

Ички ишлар вазирлиги маълумотига кўра, тезкор тадбирлар натижасида жами қарийб 6 килограмм гиёҳвандлик воситаси, яъни 19 250 дозага тенг тақиқланган модда ноқонуний муомаладан олинган.

Ҳолат юзасидан гумонланувчиларга нисбатан Жиноят кодексининг 273-моддаси 6-қисми «а» банди билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Ички ишлар вазирлигиЧилонзор туманинарколабораториягашиш мойи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда гашишли ширинликлар тайёрловчи яширин нарколаборатория фош этилди (видео)Тошкентда гашишли ширинликлар тайёрловчи яширин нарколаборатория фош этилди (видео)Кеча 14:07ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)22 сентябр 09:11Тошкентда истеъмолга яроқсиз пиво ишлаб чиқарган яширин цех фош этилдиТошкентда истеъмолга яроқсиз пиво ишлаб чиқарган яширин цех фош этилди30 октябр 15:47Яширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилдиЯширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилди4 сентябр 15:5221 тонна антибиотикда шубҳа ўйғонди: 7,3 млрд сўмлик юк ушланди21 тонна антибиотикда шубҳа ўйғонди: 7,3 млрд сўмлик юк ушланди4 август 08:34Тошкентда яширин лаборатория фаолиятига чек қўйилдиТошкентда яширин лаборатория фаолиятига чек қўйилди15 май 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади