Соғлом тана — янги ҳашамат: Нега ривожланган давлатларда соғлиқ бойлик белгиси саналади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ривожланган давлатларда соғлом турмуш тарзи шунчаки тиббий меъёр эмас, балки инсоннинг жамиятдаги юқори мавқеи ва молиявий фаровонлигини кўрсатувчи асосий белгига айланди.
- Ғарб ва Шарқий Осиё мамлакатларида бой қатлам вакиллари келажакдаги қиммат даволаниш харажатларидан қочиш ҳамда меҳнат самарадорлигини ошириш мақсадида ўз организмига сармоя киритишни афзал кўрмоқда.
Замонавий хориж маданиятида, айниқса Ғарб ва Шарқий Осиёнинг ривожланган мамлакатларида соғлом турмуш тарзи одатий тиббий меъёр чегарасидан аллақачон чиқиб улгурди. Бугунги кунда мукаммал жисмоний ҳолат, тетиклик ва руҳий хотиржамлик — инсоннинг жамиятдаги юқори мавқеи, муваффақияти ва молиявий фаровонлигини кўрсатувчи бош мезонга айланган.
Дунёнинг энг бой қатлами нега ҳашаматли буюмлардан кўра ўз организмига сармоя киритишни афзал кўрмоқда? Бунинг аниқ иқтисодий ва ижтимоий сабаблари бор.
Иқтисодий прагматизм: Даволанишдан кўра олдини олиш арзонроқ
Ривожланган давлатларда (айниқса тиббиёт тизими суғуртага асосланган ва қиммат бўлган АҚШ каби мамлакатларда) хасталаниш улкан молиявий йўқотиш демакдир:
Превентив тиббиёт устунлиги: Ғарб онги «касалликни даволашдан кўра, унинг олдини олиш арзонроқ» деган концепцияга қурилган. Одамлар келажакдаги астрономик даволаниш харажатларидан қочиш учун мунтазам тиббий кўрик (чек-ап), сифатли таомлар ва спортга олдиндан пул тикади;
Шахсий стартап сифатидаги тана: Соғлом инсон кўпроқ энергияга эга, меҳнат самарадорлиги юқори ва карьера пиллапояларидан тезроқ кўтарилади. Тана ва ақл узлуксиз даромад келтирувчи энг қимматбаҳо актив сифатида қабул қилинади.
Мақом белгиларининг ўзгариши: «Оғир ҳашамат»дан биохакинг сари
Илгари инсоннинг бойлиги қимматбаҳо машиналар, йирик олтин тақинчоқлар ёки бренд либослар орқали кўрсатилар эди. Бугун бу нарсалар билан ҳеч кимни ҳайратда қолдириб бўлмайди:
Янги аср элитаси: Эндиликда ҳақиқий бойлик ва юқори синф белгиси сифатида чиниққан қомат, тоза юз териси, марвариддек табассум ва хотиржам асаб тизими қадрланмоқда;
Соғлом ҳаётнинг қимматлиги: Чет элда ҳақиқатан ҳам соғлом яшаш — катта маблағ талаб қилади. Тоза органик маҳсулотлар (Bio/Organic), премиум фитнес клублар, нутрициолог ва шахсий психотерапевт хизматлари асосан юқори даромадли қатламга хос. Шу сабабли, инсоннинг жисмоний кўриниши унинг молиявий имкониятларидан дарак беради.
«Self-Made» фалсафаси ва фаол узоқ умр кўриш орзуси
Жамиятда ўз тақдирига шахсий масъулият билан қараш маданияти чуқур илдиз отган:
Интизом ва ишонч рамзи: Агар инсон ўз вазнини меъёрда тутса, стрессни жиловлай олса ва овқатланишини назорат қилса, бу унинг юксак иродаси ва кучли интизомидан далолат беради. Иш берувчилар ва ҳамкорлар бундай одамларни ишончли ва тизимли бошқарувчи сифатида юқори баҳолайди;
Фаол кексалик (Active Aging): Замонавий қараш шунчаки узоқ умр кўришни эмас, балки 70–80 ёшда ҳам фаол саёҳат қилиш, бизнесни бошқариш ва фарзандларига оғирлиги тушмасдан бахтли ҳаёт кечиришни бош мақсад қилиб қўйган.
Агар Сизда ҳам соғлом ҳаёт кечириш ва узоқ умр кўриш истаги бўлса бепул — 100 Yosh иловаси орқали ҳаётингизга мазмун олиб киришингиз мумкин. Мазкур илова ҳар куни сизнинг мақсадингизга мос оддий вазифаларни беради, текширувлар вақтини эслатади ва 100 ёшгача бўлган йўлингизни кўрсатади.
Изоҳлар 0
…