Соғлом тана — янги ҳашамат: Нега ривожланган давлатларда соғлиқ бойлик белгиси саналади?

·7·Саломатлик
Соғлом тана — янги ҳашамат: Нега ривожланган давлатларда соғлиқ бойлик белгиси саналади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ривожланган давлатларда соғлом турмуш тарзи шунчаки тиббий меъёр эмас, балки инсоннинг жамиятдаги юқори мавқеи ва молиявий фаровонлигини кўрсатувчи асосий белгига айланди.
  • Ғарб ва Шарқий Осиё мамлакатларида бой қатлам вакиллари келажакдаги қиммат даволаниш харажатларидан қочиш ҳамда меҳнат самарадорлигини ошириш мақсадида ўз организмига сармоя киритишни афзал кўрмоқда.

Замонавий хориж маданиятида, айниқса Ғарб ва Шарқий Осиёнинг ривожланган мамлакатларида соғлом турмуш тарзи одатий тиббий меъёр чегарасидан аллақачон чиқиб улгурди. Бугунги кунда мукаммал жисмоний ҳолат, тетиклик ва руҳий хотиржамлик — инсоннинг жамиятдаги юқори мавқеи, муваффақияти ва молиявий фаровонлигини кўрсатувчи бош мезонга айланган.

Дунёнинг энг бой қатлами нега ҳашаматли буюмлардан кўра ўз организмига сармоя киритишни афзал кўрмоқда? Бунинг аниқ иқтисодий ва ижтимоий сабаблари бор.

Иқтисодий прагматизм: Даволанишдан кўра олдини олиш арзонроқ

Ривожланган давлатларда (айниқса тиббиёт тизими суғуртага асосланган ва қиммат бўлган АҚШ каби мамлакатларда) хасталаниш улкан молиявий йўқотиш демакдир:

  • Превентив тиббиёт устунлиги: Ғарб онги «касалликни даволашдан кўра, унинг олдини олиш арзонроқ» деган концепцияга қурилган. Одамлар келажакдаги астрономик даволаниш харажатларидан қочиш учун мунтазам тиббий кўрик (чек-ап), сифатли таомлар ва спортга олдиндан пул тикади;

  • Шахсий стартап сифатидаги тана: Соғлом инсон кўпроқ энергияга эга, меҳнат самарадорлиги юқори ва карьера пиллапояларидан тезроқ кўтарилади. Тана ва ақл узлуксиз даромад келтирувчи энг қимматбаҳо актив сифатида қабул қилинади.

Мақом белгиларининг ўзгариши: «Оғир ҳашамат»дан биохакинг сари

Илгари инсоннинг бойлиги қимматбаҳо машиналар, йирик олтин тақинчоқлар ёки бренд либослар орқали кўрсатилар эди. Бугун бу нарсалар билан ҳеч кимни ҳайратда қолдириб бўлмайди:

  • Янги аср элитаси: Эндиликда ҳақиқий бойлик ва юқори синф белгиси сифатида чиниққан қомат, тоза юз териси, марвариддек табассум ва хотиржам асаб тизими қадрланмоқда;

  • Соғлом ҳаётнинг қимматлиги: Чет элда ҳақиқатан ҳам соғлом яшаш — катта маблағ талаб қилади. Тоза органик маҳсулотлар (Bio/Organic), премиум фитнес клублар, нутрициолог ва шахсий психотерапевт хизматлари асосан юқори даромадли қатламга хос. Шу сабабли, инсоннинг жисмоний кўриниши унинг молиявий имкониятларидан дарак беради.

«Self-Made» фалсафаси ва фаол узоқ умр кўриш орзуси

Жамиятда ўз тақдирига шахсий масъулият билан қараш маданияти чуқур илдиз отган:

  • Интизом ва ишонч рамзи: Агар инсон ўз вазнини меъёрда тутса, стрессни жиловлай олса ва овқатланишини назорат қилса, бу унинг юксак иродаси ва кучли интизомидан далолат беради. Иш берувчилар ва ҳамкорлар бундай одамларни ишончли ва тизимли бошқарувчи сифатида юқори баҳолайди;

  • Фаол кексалик (Active Aging): Замонавий қараш шунчаки узоқ умр кўришни эмас, балки 70–80 ёшда ҳам фаол саёҳат қилиш, бизнесни бошқариш ва фарзандларига оғирлиги тушмасдан бахтли ҳаёт кечиришни бош мақсад қилиб қўйган.

Агар Сизда ҳам соғлом ҳаёт кечириш ва узоқ умр кўриш истаги бўлса бепул — 100 Yosh иловаси орқали ҳаётингизга мазмун олиб киришингиз мумкин. Мазкур илова ҳар куни сизнинг мақсадингизга мос оддий вазифаларни беради, текширувлар вақтини эслатади ва 100 ёшгача бўлган йўлингизни кўрсатади.

Соғлом турмуш тарзиПревентив тиббиётБиохакинг100 Yosh
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега айнан 7–8 соат? Олимлар кунига 6 соатдан кам ухлашнинг хавфли оқибатларини очиқладиНега айнан 7–8 соат? Олимлар кунига 6 соатдан кам ухлашнинг хавфли оқибатларини очиқладиКеча 18:09“10 минг қадам” акцияси қайта тикланмоқда: Энг кўп пиёда юрганлар қандай тақдирланади?“10 минг қадам” акцияси қайта тикланмоқда: Энг кўп пиёда юрганлар қандай тақдирланади?Кеча 17:54Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин эканЎзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан1 ноябр 22:14Эрталаб асал истеъмол қилиш одати организмни қандай ўзгартиради?Эрталаб асал истеъмол қилиш одати организмни қандай ўзгартиради?1 ноябр 15:15Ойнага қаранг: Юзингиздаги 6 та белги қайси витамин етишмаётганидан хабар беради?Ойнага қаранг: Юзингиздаги 6 та белги қайси витамин етишмаётганидан хабар беради?1 ноябр 15:09Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?29 октябр 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари