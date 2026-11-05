Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлайди
41 ёшли Криштиану Роналду Португалия миллий терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш нияти борлигини маълум қилди. Унинг режасига кўра, футболчи ноябрь ойидаги халқаро ўйинлардан кейин терма жамоа сафини тарк этади. Бу ҳақда Рейтер агентлиги хабар берди.
«Португалия қалбимда абадий қолади», деб ёзди Роналду ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида.
Роналду Португалия терма жамоаси сафида 234 та учрашув ўтказиб, 146 та гол урган. У ҳар икки кўрсаткич бўйича ҳам халқаро футбол рекордчилари қаторида етакчилик қилади.
Футболчи миллий жамоа билан 2016 йилда Европа чемпионлигини қўлга киритган. Шунингдек, УЕФА Миллатлар лигасида 2019 ва 2025 йилларда ғолиб бўлган.
Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини ноябрь ойидаги халқаро ўйинлардан кейин якунлаши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…