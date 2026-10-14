Damas автомобили оқиб кетди: Қашқадарёда кучли сел оқибатида бир киши ҳалок бўлди

·16·Жамият
Damas автомобили оқиб кетди: Қашқадарёда кучли сел оқибатида бир киши ҳалок бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қашқадарё вилоятининг Деҳқонобод туманида 13 октябр куни содир бўлган сел фожиаси оқибатида бир киши ҳалок бўлди.
  • Кутилмаган шиддатли ёмғир натижасида ҳосил бўлган сел оқими Дамас автомобилини ичидаги йўловчиси билан бирга сувга олиб кетди.
  • Қутқарувчилар томонидан олиб борилган қидирув ишлари натижасида фуқаронинг жасади топилди.
  • Мутахассислар тоғли ҳудудларда ёмғирли об-ҳавода сой ва сел ўзанлари яқинида тўхтамасликни тавсия этмоқда.

Қашқадарё вилоятининг тоғли ҳудудларида кузатилган кучли ёғингарчилик ортидан юзага келган хавфли сел оқими инсон ўлими билан боғлиқ фожиага сабаб бўлди. Вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси (ФВБ) маълумотига кўра, табиий офат пайтида Damas русумли автомобиль ичидаги йўловчиси билан бирга сел сувларида оқиб кетган.

Қутқарувчилар томонидан олиб борилган тезкор қидирув-қутқарув тадбирлари давомида оқиб кетган фуқаронинг жасади топилган.

Фожиа қандай юз берди: Ҳодиса тафсилотлари

ФВБ ахборотига кўра, нохуш воқеа 13 октябрь куни соат 17:30 атрофида Деҳқонобод туманининг Қўнғирот маҳалласи ҳудудида содир бўлган:

  • Кутилмаган кучли ёмғир: Туманнинг тоғли ҳудудларида ёққан қисқа муддатли, аммо шиддатли ёмғир оқибатида Шакарбулоқ қишлоғидан оқиб ўтувчи сойда бирданига катта ҳажмдаги сел оқими ҳосил бўлган;

  • Йўлдан адашиш ва хавфли тўхташ: Дамас ҳайдовчиси ва унинг ҳамроҳи йўлдан адашиб қолгани сабабли, ҳаракат йўналишини аниқлаб олиш мақсадида сел сувлари кесиб ўтадиган хавфли сой ҳудудида тўхтаган;

  • Чуқурликка сирпаниш: Шу пайтда автомобиль кутилмаганда сирпаниб, сел ўзанининг чуқурроқ қисмига тушиб кетган ва ҳаракатлана олмай қолган.

Ҳайдовчи огоҳлантирган, аммо улгуролмаган

Гувоҳлар ва қутқарувчиларнинг қайд этишича, вазият сониялар ичида кескинлашган:

  • Ёрдам чақириш ҳаракати: Ҳайдовчи зудлик билан транспорт воситасидан тушиб, алоқага чиқишга уринган ҳамда ичкарида қолган ҳамроҳига сел хавфи келаётгани ҳақида бақириб огоҳлантирган;

  • Даҳшатли оқим: Аммо тоғдан шиддат билан ёпирилиб келган сув оқими автомобилни ичида бўлган йўловчиси билан бирга чуқурлик томон оқизиб кетган;

  • Қидирув натижаси: Ҳодиса жойига зудлик билан фавқулодда хизматлар ва масъул тузилмалар жалб этилган. Амалга оширилган қидирув ишлари давомида йўловчининг жасади сув оқиб кетган ҳудуддан топилган.

Мутахассислар ва фавқулодда вазиятлар идоралари тоғли ва тоғолди ҳудудларда ҳаракатланаётган ҳайдовчилардан ёмғирли об-ҳаво шароитида сой, жарлик ва сел ўзанлари яқинида асло тўхтамасликни ҳамда хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилишни сўрамоқда.

Қашқадарё вилоятиФавқулодда вазиятлар бошқармасисел оқимиавтомобиль аварияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сергелида янги қурилаётган масжидда ёнғин чиқди Сергелида янги қурилаётган масжидда ёнғин чиқди 3 октябр 13:31Жиззахдаги ресторанда ёнғин содир бўлдиЖиззахдаги ресторанда ёнғин содир бўлди12 июл 17:25“Танишларим орқали ишга жойлаштираман” деган фирибгар ушланди“Танишларим орқали ишга жойлаштираман” деган фирибгар ушланди17 июн 15:17Сирдарёда мебель цехида ёнғин: катта қисми сақлаб қолинди (видео)Сирдарёда мебель цехида ёнғин: катта қисми сақлаб қолинди (видео)15 июн 12:30Андижонда бекатда ёнғин: қисқа фурсатда ўчирилган ҳодиса тафсилотлариАндижонда бекатда ёнғин: қисқа фурсатда ўчирилган ҳодиса тафсилотлари6 июн 20:369 вилоятда сел-сув тошқини хавфи: аҳолига муҳим огоҳлантириш9 вилоятда сел-сув тошқини хавфи: аҳолига муҳим огоҳлантириш30 сентябр 08:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди