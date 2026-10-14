Damas автомобили оқиб кетди: Қашқадарёда кучли сел оқибатида бир киши ҳалок бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қашқадарё вилоятининг Деҳқонобод туманида 13 октябр куни содир бўлган сел фожиаси оқибатида бир киши ҳалок бўлди.
- Кутилмаган шиддатли ёмғир натижасида ҳосил бўлган сел оқими Дамас автомобилини ичидаги йўловчиси билан бирга сувга олиб кетди.
- Қутқарувчилар томонидан олиб борилган қидирув ишлари натижасида фуқаронинг жасади топилди.
- Мутахассислар тоғли ҳудудларда ёмғирли об-ҳавода сой ва сел ўзанлари яқинида тўхтамасликни тавсия этмоқда.
Қашқадарё вилоятининг тоғли ҳудудларида кузатилган кучли ёғингарчилик ортидан юзага келган хавфли сел оқими инсон ўлими билан боғлиқ фожиага сабаб бўлди. Вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси (ФВБ) маълумотига кўра, табиий офат пайтида Damas русумли автомобиль ичидаги йўловчиси билан бирга сел сувларида оқиб кетган.
Қутқарувчилар томонидан олиб борилган тезкор қидирув-қутқарув тадбирлари давомида оқиб кетган фуқаронинг жасади топилган.
Фожиа қандай юз берди: Ҳодиса тафсилотлари
ФВБ ахборотига кўра, нохуш воқеа 13 октябрь куни соат 17:30 атрофида Деҳқонобод туманининг Қўнғирот маҳалласи ҳудудида содир бўлган:
Кутилмаган кучли ёмғир: Туманнинг тоғли ҳудудларида ёққан қисқа муддатли, аммо шиддатли ёмғир оқибатида Шакарбулоқ қишлоғидан оқиб ўтувчи сойда бирданига катта ҳажмдаги сел оқими ҳосил бўлган;
Йўлдан адашиш ва хавфли тўхташ: Дамас ҳайдовчиси ва унинг ҳамроҳи йўлдан адашиб қолгани сабабли, ҳаракат йўналишини аниқлаб олиш мақсадида сел сувлари кесиб ўтадиган хавфли сой ҳудудида тўхтаган;
Чуқурликка сирпаниш: Шу пайтда автомобиль кутилмаганда сирпаниб, сел ўзанининг чуқурроқ қисмига тушиб кетган ва ҳаракатлана олмай қолган.
Ҳайдовчи огоҳлантирган, аммо улгуролмаган
Гувоҳлар ва қутқарувчиларнинг қайд этишича, вазият сониялар ичида кескинлашган:
Ёрдам чақириш ҳаракати: Ҳайдовчи зудлик билан транспорт воситасидан тушиб, алоқага чиқишга уринган ҳамда ичкарида қолган ҳамроҳига сел хавфи келаётгани ҳақида бақириб огоҳлантирган;
Даҳшатли оқим: Аммо тоғдан шиддат билан ёпирилиб келган сув оқими автомобилни ичида бўлган йўловчиси билан бирга чуқурлик томон оқизиб кетган;
Қидирув натижаси: Ҳодиса жойига зудлик билан фавқулодда хизматлар ва масъул тузилмалар жалб этилган. Амалга оширилган қидирув ишлари давомида йўловчининг жасади сув оқиб кетган ҳудуддан топилган.
Мутахассислар ва фавқулодда вазиятлар идоралари тоғли ва тоғолди ҳудудларда ҳаракатланаётган ҳайдовчилардан ёмғирли об-ҳаво шароитида сой, жарлик ва сел ўзанлари яқинида асло тўхтамасликни ҳамда хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилишни сўрамоқда.
Изоҳлар 0
…