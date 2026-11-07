Эрон нега Россияга махфий хат йўллади? АҚШнинг Эронга қарши янги режаси ошкор қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрон Ислом Республикаси ISROил ва АҚШ ҳужумларидан сўнг ҳаво мудофаа тизимини кучайтириш мақсадида Россиядан С-400 «Триумф» зенит-ракета тизимларини шошилинч сотиб олиш бўйича музокараларни бошлади.
- Эрон Олий раҳнамоси оятуллоҳ Мужтабо Хоманаий Владимир Путинга махфий мактуб йўллаб, ушбу сўровни Миллий хавфсизлик олий кенгаши котиби Моҳсен Резоий орқали етказди.
Эрон Ислом Республикаси Россия Федерацияси билан энг илғор С-400 «Триумф» зенит-ракета тизимларини шошилинч сотиб олиш бўйича ёпиқ музокараларни бошлади.
Британиянинг нуфузли The Telegraph нашри ғарб махсус хизматларидаги манбаларга таяниб хабар беришича, Теҳрон Исроил ва АҚШнинг яқинда амалга оширган ёппасига ҳаво ҳужумларидан сўнг ўз ҳаво мудофааси тизимини қисқа муддатда модернизация қилиш ва тиклашга интилмоқда.
Путинга йўлланган махфий мактуб
Маълумотларга кўра, ушбу келишув икки давлат раҳбарларининг шахсий даражасида муҳокама қилинмоқда:
Олий раҳнамо мурожаати: С-400 комплексларини етказиб бериш бўйича расмий сўров Россия Президенти Владимир Путин номига шахсан Эрон Олий раҳнамоси оятуллоҳ Мужтабо Хоманаийнинг махфий мактуби шаклида юборилган;
Кремлга махсус ташриф: Ҳужжатни Москвага Эрон Миллий хавфсизлик олий кенгаши котиби Моҳсен Резоий шахсан Кремлга қилган ташрифи давомида етказган;
Ядро объектлари ҳимояси: Теҳрон узоқ масофага мўлжалланган ушбу мудофаа қалқони орқали мамлакатнинг стратегик нуқталарини, хусусан, миллий ядро дастури корхоналарини ҳимоя қилишни мақсад қилган.
С-300 нима учун етарли бўлмади ва Эрон эвазига нима таклиф қилмоқда?
Ғарб ҳарбий таҳлилчилари Эрон ҳаво ҳудудида жиддий муаммолар юзага келганини қайд этмоқда:
Эскирган мудофаа: Илгари харид қилинган С-300 тизимлари охирги ҳужумларда жиддий шикастланган ёки бешинчи авлод қирувчи учоқлари (F-35) олдида кутилган самарани бера олмаган;
Ҳарбий ҳамкорликнинг кенгайиши: Россиядан С-400 тизимларини олиш эвазига Эрон томони Москвага ҳарбий-техник ҳамкорликни сезиларли даражада оширишни таклиф қилмоқда;
Геосиёсий хавотир: Мазкур тизимларнинг Яқин Шарққа жойлаштирилиши минтақадаги кучлар нисбатини тубдан ўзгартириб юбориши Вашингтон ва Тель-Авивда катта хавотир уйғотди.
Оқ уй янги зарбани муҳокама қилмоқда: «Янги ой» санаси
Вазиятнинг кескинлашуви фонида АҚШ ва унинг иттифоқчилари янги ҳаракатларга ҳозирлик кўрмоқда:
Ҳарбий операциялар қайта бошланиши мумкин: Оқ уйда Эронга қарши кенг кўламли ҳарбий амалиётларни қайта тиклаш эҳтимоли фаол муҳокама қилинмоқда;
9 ноябрь хавфи: Эҳтимолий зарба санаси сифатида душанба, 9 ноябрь куни — осмонда янги ой кўриниб, тун қоронғи бўладиган пайт кўрсатилмоқда. Бундай муҳит тунги авиазарбалар самарадорлигини ошириш учун стратегик жиҳатдан қулай ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…