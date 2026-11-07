Эрон нега Россияга махфий хат йўллади? АҚШнинг Эронга қарши янги режаси ошкор қилинди

·84·Дунё
Эрон нега Россияга махфий хат йўллади? АҚШнинг Эронга қарши янги режаси ошкор қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрон Ислом Республикаси ISROил ва АҚШ ҳужумларидан сўнг ҳаво мудофаа тизимини кучайтириш мақсадида Россиядан С-400 «Триумф» зенит-ракета тизимларини шошилинч сотиб олиш бўйича музокараларни бошлади.
  • Эрон Олий раҳнамоси оятуллоҳ Мужтабо Хоманаий Владимир Путинга махфий мактуб йўллаб, ушбу сўровни Миллий хавфсизлик олий кенгаши котиби Моҳсен Резоий орқали етказди.

Эрон Ислом Республикаси Россия Федерацияси билан энг илғор С-400 «Триумф» зенит-ракета тизимларини шошилинч сотиб олиш бўйича ёпиқ музокараларни бошлади.

Британиянинг нуфузли The Telegraph нашри ғарб махсус хизматларидаги манбаларга таяниб хабар беришича, Теҳрон Исроил ва АҚШнинг яқинда амалга оширган ёппасига ҳаво ҳужумларидан сўнг ўз ҳаво мудофааси тизимини қисқа муддатда модернизация қилиш ва тиклашга интилмоқда.

Путинга йўлланган махфий мактуб

Маълумотларга кўра, ушбу келишув икки давлат раҳбарларининг шахсий даражасида муҳокама қилинмоқда:

  • Олий раҳнамо мурожаати: С-400 комплексларини етказиб бериш бўйича расмий сўров Россия Президенти Владимир Путин номига шахсан Эрон Олий раҳнамоси оятуллоҳ Мужтабо Хоманаийнинг махфий мактуби шаклида юборилган;

  • Кремлга махсус ташриф: Ҳужжатни Москвага Эрон Миллий хавфсизлик олий кенгаши котиби Моҳсен Резоий шахсан Кремлга қилган ташрифи давомида етказган;

  • Ядро объектлари ҳимояси: Теҳрон узоқ масофага мўлжалланган ушбу мудофаа қалқони орқали мамлакатнинг стратегик нуқталарини, хусусан, миллий ядро дастури корхоналарини ҳимоя қилишни мақсад қилган.

С-300 нима учун етарли бўлмади ва Эрон эвазига нима таклиф қилмоқда?

Ғарб ҳарбий таҳлилчилари Эрон ҳаво ҳудудида жиддий муаммолар юзага келганини қайд этмоқда:

  • Эскирган мудофаа: Илгари харид қилинган С-300 тизимлари охирги ҳужумларда жиддий шикастланган ёки бешинчи авлод қирувчи учоқлари (F-35) олдида кутилган самарани бера олмаган;

  • Ҳарбий ҳамкорликнинг кенгайиши: Россиядан С-400 тизимларини олиш эвазига Эрон томони Москвага ҳарбий-техник ҳамкорликни сезиларли даражада оширишни таклиф қилмоқда;

  • Геосиёсий хавотир: Мазкур тизимларнинг Яқин Шарққа жойлаштирилиши минтақадаги кучлар нисбатини тубдан ўзгартириб юбориши Вашингтон ва Тель-Авивда катта хавотир уйғотди.

Оқ уй янги зарбани муҳокама қилмоқда: «Янги ой» санаси

Вазиятнинг кескинлашуви фонида АҚШ ва унинг иттифоқчилари янги ҳаракатларга ҳозирлик кўрмоқда:

  • Ҳарбий операциялар қайта бошланиши мумкин: Оқ уйда Эронга қарши кенг кўламли ҳарбий амалиётларни қайта тиклаш эҳтимоли фаол муҳокама қилинмоқда;

  • 9 ноябрь хавфи: Эҳтимолий зарба санаси сифатида душанба, 9 ноябрь куни — осмонда янги ой кўриниб, тун қоронғи бўладиган пайт кўрсатилмоқда. Бундай муҳит тунги авиазарбалар самарадорлигини ошириш учун стратегик жиҳатдан қулай ҳисобланади.

С-400ЭронРоссияМужтабо Хоманаий
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Уруш якунини биз ҳал қиламиз”: Эрон олий раҳбаридан душманларга кескин огоҳлантириш“Уруш якунини биз ҳал қиламиз”: Эрон олий раҳбаридан душманларга кескин огоҳлантириш1 ноябр 14:34Россия С-400 билан бир кунда 10 та МиГ-29 уриб туширилганини даъво қилдиРоссия С-400 билан бир кунда 10 та МиГ-29 уриб туширилганини даъво қилди5 август 08:44Хоманаий 2 мингдан ортиқ маҳкумни афв этишга рухсат бердиХоманаий 2 мингдан ортиқ маҳкумни афв этишга рухсат берди6 июн 00:01Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот бердиЭрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди4 июн 17:58Головиндан дубль: Россия Эронни ишончли ҳисобда мағлуб этдиГоловиндан дубль: Россия Эронни ишончли ҳисобда мағлуб этди30 сентябр 07:46U-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритдиU-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритди20 август 22:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди