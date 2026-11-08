Мареска шогирдлари қоқилган баҳсда Ҳусановнинг ҳаракатлари қандай бўлди? (видео)
Англия Премер-лигаси доирасида сафарда «Ноттингҳэм Форест»га 1:3 ҳисобида имкониятни бой берган «Манчестер Сити» мухлислари ва экспертларнинг кескин танқидига учрамоқда.
Биринчи бўлимдаги ҳимоядаги қўпол хатолар туфайли Энцо Мареска танаффусдаёқ таркибда кескин ўзгаришлар қилишга мажбур бўлди. Натижада ўйинни ўнг қанот ҳимоясида бошлаган ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусанов иккинчи бўлимни ўзи учун одатий бўлган марказий ҳимояда ўтказди.
«Манчестер Сити» фаолиятини яқиндан ёритиб борувчи нуфузли cityxtra.co.uk нашри экспертлари учрашув иштирокчиларининг ҳаракатларини таҳлил қилиб, якуний баҳоларни эълон қилди.
Ҳусановнинг ҳаракатлари ва ҳимоядаги муаммолар: 5,5 балл
Ўзбекистонлик ёш ҳимоячининг икки хил тайм ўтказгани экспертлар эътиборидан четда қолмади:
Қанотдаги қийинчилик (1-бўлим): Ҳусановга рақиб футболчиларининг юқори тезлигига, айниқса, қанотда ҳаракат қилган Морган Гиббс-Уайтнинг жисмоний босимига кўникиш бироз қийин кечди. Бу эса мезбонлар томонидан бир нечта хавфли вазиятлар яратилишига йўл очди;
Марказдаги ишончлилик (2-бўлим): Танаффусда мураббий Гехи ва Гвардиолни алмаштиргач, Ҳусанов марказий ҳимояга ўтди ва иккинчи бўлимда анча барқарор, ишончли ва совуққон ўйин кўрсатди. Экспертлар унинг ҳаракатларини 5,5 балл билан баҳолади.
Изоҳлар 0
…