Диёрбек Отажоновнинг Саудиядаги нокаутли зарбаси дунёни ларзага солди (видео)

·69·Спорт
Диёрбек Отажоновнинг Саудиядаги нокаутли зарбаси дунёни ларзага солди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ар-Риёдда ўтган Повер Слап 26 турнирида ўзбекистонлик Диёрбек Отажонов америкалик Кеалии Канекоани биринчи раунддаёқ нокаутга учратди.
  • Жанг давомида дастлаб нокдаун ҳолатига тушган Отажонов, кейинчалик рақибига кучли тарсаки бериб, ғалабани ўз фойдасига ҳал қилди.
  • Ярим оғир вазн тоифасида 7-ўринда турган ҳамюртимиз ушбу муваффақиятдан сўнг чемпионлик камари учун курашиш имкониятини қўлга киритди.

Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳрида ташкил этилган Power Slap 26 турнирида ўзбекистонлик спортчи иштирокида ҳақиқий драматик ва шов-шувли жанг қайд этилди.

Ярим оғир вазн тоифасида октагонга чиққан ўзбек полвони Диёрбек Отажонов америкалик кучли рақиби Кеалии Канекоага қарши баҳс олиб бориб, томошабинларни ҳайратда қолдирган иродали нокаут эвазига ғалаба қозонди.

Нокдаундан нокаут сари: 1-раунддаги шиддатли қарама-қаршилик

Жанг қоидасига кўра, дастлабки зарбани бериш имконияти АҚШ вакилига насиб этди ва воқеалар кутилмаган тарзда ривожланди:

  • Биринчи зарба ва нокдаун: Кеалии Канекоанинг берган кучли зарбасидан сўнг Диёрбек Отажонов мувозанатни йўқотиб, дастлаб нокдаун ҳолатига тушди;

  • Темир ирода: Оғир зарбани қабул қилиб олган ўзбекистонлик полвон қисқа сониялар ичида ўзини тўлиқ қўлга олди, ҳакамлар текширувидан муваффақиятли ўтиб, беллашувни давом эттиришга тайёрлигини кўрсатди;

  • Биргина ҳалокатли тарсаки: Навбат ҳамюртимизга келганида, Отажонов барча кучини жамлаб, рақибнинг юз қисмига аниқ ва даҳшатли тарсаки туширди. Америкалик спортчи ушбу кучли зарбага дош беролмай, шу оннинг ўзидаёқ чуқур нокаутга учради ва жанг биринчи раунддаёқ якунланди.

Дивизиондаги вазият ва чемпионлик камари сари йўл

Ушбу ғалаба ҳамюртимизнинг дунё рейтингидаги мавқеини янада юқорига кўтаради:

  • Рейтингдаги ўрин: Мазкур муҳим жангга қадар Диёрбек Отажонов Power Slap лигасининг ярим оғир вазн тоифаси рейтингида 7-ўринни эгаллаб келаётган эди (унинг рақиби Канекоа эса топ-10 таликдан жой олмаган);

  • Кейинги мақсад — камар: Ушбу шиддатли нокаут ўзбек полвонини чемпионлик баҳсига бир қадам яқинлаштирди. Айни пайтда мазкур вазн тоифасида Power Slap чемпионлик камари америкалик машҳур спортчи Рон Батага тегишли бўлиб, Отажоновнинг навбатдаги нишони айнан ушбу камар бўлиши кутилмоқда.

Диёрбек ОтажоновPower SlapКеалии КанекоаАр-Риёд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Легионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этдиЛегионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди15 сентябр 06:31Хамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирдиХамзат Чимаев Умар Нурмагомедовнинг шов-шувли нокаути ҳақида очиқ гапирди5 сентябр 21:34Ўзбекистон таэквондочилари Осиё чемпионатини 11 медаль билан якунладиЎзбекистон таэквондочилари Осиё чемпионатини 11 медаль билан якунлади24 май 19:32Самарқандда драма: «Динамо» ва «Хоразм» жанговар дуранг қайд этди!Самарқандда драма: «Динамо» ва «Хоразм» жанговар дуранг қайд этди!14 август 23:57Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетди28 июл 22:19Колумбия ва Португалия ўйинидан жонли матнли трансляцияКолумбия ва Португалия ўйинидан жонли матнли трансляция28 июн 05:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди