Диёрбек Отажоновнинг Саудиядаги нокаутли зарбаси дунёни ларзага солди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ар-Риёдда ўтган Повер Слап 26 турнирида ўзбекистонлик Диёрбек Отажонов америкалик Кеалии Канекоани биринчи раунддаёқ нокаутга учратди.
- Жанг давомида дастлаб нокдаун ҳолатига тушган Отажонов, кейинчалик рақибига кучли тарсаки бериб, ғалабани ўз фойдасига ҳал қилди.
- Ярим оғир вазн тоифасида 7-ўринда турган ҳамюртимиз ушбу муваффақиятдан сўнг чемпионлик камари учун курашиш имкониятини қўлга киритди.
Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳрида ташкил этилган Power Slap 26 турнирида ўзбекистонлик спортчи иштирокида ҳақиқий драматик ва шов-шувли жанг қайд этилди.
Ярим оғир вазн тоифасида октагонга чиққан ўзбек полвони Диёрбек Отажонов америкалик кучли рақиби Кеалии Канекоага қарши баҳс олиб бориб, томошабинларни ҳайратда қолдирган иродали нокаут эвазига ғалаба қозонди.
Нокдаундан нокаут сари: 1-раунддаги шиддатли қарама-қаршилик
Жанг қоидасига кўра, дастлабки зарбани бериш имконияти АҚШ вакилига насиб этди ва воқеалар кутилмаган тарзда ривожланди:
Биринчи зарба ва нокдаун: Кеалии Канекоанинг берган кучли зарбасидан сўнг Диёрбек Отажонов мувозанатни йўқотиб, дастлаб нокдаун ҳолатига тушди;
Темир ирода: Оғир зарбани қабул қилиб олган ўзбекистонлик полвон қисқа сониялар ичида ўзини тўлиқ қўлга олди, ҳакамлар текширувидан муваффақиятли ўтиб, беллашувни давом эттиришга тайёрлигини кўрсатди;
Биргина ҳалокатли тарсаки: Навбат ҳамюртимизга келганида, Отажонов барча кучини жамлаб, рақибнинг юз қисмига аниқ ва даҳшатли тарсаки туширди. Америкалик спортчи ушбу кучли зарбага дош беролмай, шу оннинг ўзидаёқ чуқур нокаутга учради ва жанг биринчи раунддаёқ якунланди.
Дивизиондаги вазият ва чемпионлик камари сари йўл
Ушбу ғалаба ҳамюртимизнинг дунё рейтингидаги мавқеини янада юқорига кўтаради:
Рейтингдаги ўрин: Мазкур муҳим жангга қадар Диёрбек Отажонов Power Slap лигасининг ярим оғир вазн тоифаси рейтингида 7-ўринни эгаллаб келаётган эди (унинг рақиби Канекоа эса топ-10 таликдан жой олмаган);
Кейинги мақсад — камар: Ушбу шиддатли нокаут ўзбек полвонини чемпионлик баҳсига бир қадам яқинлаштирди. Айни пайтда мазкур вазн тоифасида Power Slap чемпионлик камари америкалик машҳур спортчи Рон Батага тегишли бўлиб, Отажоновнинг навбатдаги нишони айнан ушбу камар бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…