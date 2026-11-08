Матёқуб Матчанов Туркияда «Энг яхши эркак роли» мукофотини олди

·34·Маданият
Матёқуб Матчанов Туркияда «Энг яхши эркак роли» мукофотини олди

Истанбул шаҳрида бўлиб ўтаётган VI «Қўрқут Ота» Турк дунёси кинофестивалида Ўзбекистон халқ артисти Матёқуб Матчанов «Энг яхши эркак роли» номинацияси ғолиби деб топилди. Актёр ушбу эътирофга режиссёр Сарвар Каримов суратга олган «Фарз» фильмидаги ижроси учун сазовор бўлди.

Мазкур мукофот Матёқуб Матчановнинг кўп йиллик ижодий фаолияти ва актёрлик маҳоратига берилган муносиб баҳо бўлиш билан бирга, ўзбек кино санъатининг халқаро майдондаги ютуқларидан бири сифатида ҳам аҳамиятлидир.

Матёқуб Матчановни ушбу муваффақият билан самимий муборакбод этамиз! Унга келгусидаги ижодий фаолиятида янги зафарлар ва унутилмас роллар тилаймиз.

Yashil harbiy forma kiygan, moʻylovli oʻrta yoshli erkak portreti.

Маълумот учун, Матёқуб Матчонов 1956 йил, 26 ноябрда Тошкентда таваллуд топган. У мактабни тугатиб актёр бўлиш орзусида Тошкент театр ва рассомчилик олийгоҳига кирган. Илк бор 1980 йилда суратга олинган „Даҳонинг ёшлиги“ фильмида суратга тушган. Ўқишни тугатиб фаолиятини 1985 йилда „Ёш Гвардия“ номидаги театрида бошлаган. Актёр сифатида „Бозор кўрмаган йигит“ фильмида ролидан кейин у комик актёр сифатида мухлисларнинг эътиборини қозонган.

Матёқуб МатчановҚўрқут Ота кинофестивалиФарз фильмиСарвар Каримов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Матёқуб Матчонов ва Раъно Ярашева – Ўзбекистон Республикаси халқ артисти унвонига сазовор бўлдиМатёқуб Матчонов ва Раъно Ярашева – Ўзбекистон Республикаси халқ артисти унвонига сазовор бўлди29 май 14:00Матёқуб Матчонов ва Раъно Ярашева “Ўзбекистон Республикаси халқ артисти” фахрий унвони билан тақдирландиМатёқуб Матчонов ва Раъно Ярашева “Ўзбекистон Республикаси халқ артисти” фахрий унвони билан тақдирланди29 май 19:24Матёқуб Матчонов ўлими ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди (видео)Матёқуб Матчонов ўлими ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди (видео)6 август 16:04Бир гуруҳ санъаткорлар мукофотландиБир гуруҳ санъаткорлар мукофотланди29 май 22:39«Меҳмонжонлардан айланай» сериали юлдузлари 18 йилдан сўнг қандай кўринишда? (фото, видео)«Меҳмонжонлардан айланай» сериали юлдузлари 18 йилдан сўнг қандай кўринишда? (фото, видео)Бугун 09:09Рухсора Отажонова ростдан ҳам Жаҳонгир Отажоновнинг қизими? (видео)Рухсора Отажонова ростдан ҳам Жаҳонгир Отажоновнинг қизими? (видео)Бугун 08:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди