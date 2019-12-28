Элдор Шомуродовнинг тўйидан илк суратлар
Бугун "Ростов" ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси форварди Элдор Шомуродов уйланмоқда.
"Элдор Шомуродов ва унинг севгилиси Оминанинг тўйларидан илк кадрлар", - деб хабар бермоқда "Ростов"нинг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифалари.
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