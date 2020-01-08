«Ўзбекнефтгаз»да яна раҳбар ўзгарди. Бу сўнгги 15 ой ичидаги тўртинчи ўзгариш
Баҳодир Баҳромович Сиддиқовнинг бошқа ишга ўтганлиги муносабати билан Абдуллаев Меҳриддин Раззоқович «Ўзбекнефтгаз» АЖ Бошқарув раиси этиб тайинланди.
Тайинловга қадар Абдуллаев Меҳриддин Раззоқович Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси Раисининг биринчи ўринбосари лавозимида ишлаб келган.
Эслатиб ўтамиз, Меҳриддин Абдуллаев «Ўзбекнефтгаз»нинг кейинги 15 ойдаги тўртинчи раҳбари. Бунгача 2018 йил сентябргача компанияга Алишер Султонов, 2018 йил сентябрдан 2019 йил февралгача Баҳром Ашрафхонов, 2019 йил февралдан 2020 йил январгача Баҳодиржон Сидиқов раҳбарлик қилган.
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Янгиликлар » Жамият » «Ўзбекнефтгаз»да яна раҳбар ўзгарди. Бу сўнгги 15 ой ичидаги тўртинчи ўзгариш