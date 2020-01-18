ЎзЛиДеп бош вазирликка Абдулла Арипов номзодини кўрсатди
Бугун 18 январь куни Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон Либерал-демократик партияси сиёсий кенгашининг мажлиси бўлиб ўтди. Мажлисда Конституциянинг 98-моддасига асосан, Ўзбекистон Республикаси Бош вазири номзодини кўрсатиш масаласи кўтарилди.
Тадбирда Абдулла Арипов номзоди сайловда ғалаба қозонган партия номидан Ўзбекистон Республикаси Президентига кўриб чиқиш учун тақдим этилган.
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